Eesti suurima interneti välisühenduse pakkuja plaanib sidevõimsuse Euroopaga mitmekordistada

Tele2 testis uut tehnoloogiat, mis võimaldab ettevõttel oluliselt suurendada oma ligi 3000-kilomeetrise Tallinn-Frankfurt Baltic Highway fiiberoptilise andmesidetrassi mahtu.

Tele2 suurettevõtete müügiosakonna juhi Ove Anti sõnul on digitaalsete kanalite võimekus riigi jaoks sama tähtis kui head maanteed ning energiaühendused. “Testisime edukalt koos telekomiseadmete tootja ADVA-ga uut tehnoloogiat, mis võimaldab Baltic Highway andmesidetrassi juba praegu hiiglasliku 9,6 terabitti sekundis mahu kogu ühenduse pikkuses vajadusel kolmekordistada. Lühemate vahemaade puhul saab läbilaskevõimsust lausa kuus korda tõsta,” ütles Ant.

“Baltic Highway on praegu kõige olulisem andmeside otseühendus Eestist Kesk-Euroopasse ning selle suuremad kliendid on ülemaailmsed internetiettevõtted ning telekomifirmad. Nõudlus suurte andmesidemahtude edastamiseks kasvab iga aastaga märkimisväärselt ning Baltic Highway maht on praegu 75 protsendi ulatuses juba kaetud,” rääkis Ant.

Ove Anti sõnul annab Baltic Highway andmesidetrassi mahu suurendamine Eestile uusi ärivõimalusi nii suuri andmemahte vajavate ettevõtete siia toomiseks kui võimsate andmekeskuste ehitamiseks. “Uute võrguliideste kasutamisel võimaldab Baltic Highway andmesidetrass edastada näiteks ühe terabaidi infot 3000 kilomeetri kaugusele 0,1 sekundi jooksul,” lisas Ant.

ADVA uue tehnoloogia vanem asepresident Jörg-Peter Elbers ütles, et testid näitavad, et nüüd on võimalik olemasoleva infrastruktuuriga märksa rohkem ära teha. “ADVA FSP 3000 TeraFlex™ tehnoloogia rakendamine võimaldab võrguoperaatoritel oluliselt suurendada mahutavust ning jõudlust suurte vahemaade vahel,” lisas Elbers.

Tele2 Baltic Highway andmesidetrassi avas peaminister Taavi Rõivas 2014. aastal. Kõrgepingeliinidele ja gaasitrassidele ehitatud võrgu sõlmpunktid paiknevad Tallinnas, Riias, Vilniuses, Varssavis, Berliinis ja Frankfurdis.