3x5 soovitust, kuidas kodukool paremini toimima saada

Kuidas tagada kaugjuhtimisel koolisüsteemi edukas toimimine nii õpetajate, õpilaste kui ka lapsevanemate jaoks? Koolides jätkub töö distantsõppel veel järgmised nädalad. Soovitusi jagavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maarja-Liisa Vokksepp, Tartu Erakooli Peedu kooli inglise keele õpetaja Helen Altin-Ilves, Hugo Treffneri Gümnaasiumi keemiaõpetaja Joana Jõgela ning Pärnu Tammsaare kooli inglise keele õpetaja Karel Alliku.

5 soovitust lapsevanemale

1. Aita lapsel aega planeerida

Kui näed, et laps vajab esialgu päevaplaani loomisel ja sellest kinnipidamisel abi, toetage neid. Pange näiteks koos kirja kodused ülesanded ja tähtajad. Kui koduste tööde nimekiri paistab hirmus pikk, siis las laps enne süveneb, millised on päriselt tähtajad, milline on töö sisu ja kui palju see võiks aega võtta.

2. Õpeta vastutust

Lase lapsel omaette nokitseda, suhelda õpetajaga, kui näed, et ta on tõesti hädas, mine appi. Praegune olukord võiks õpetada lapsi ise vastutama, hakkama saama ja ka eksima. Läbi eksimiste me õpime kõige paremini ja sealt avaneb inimesel loovus.

3. Kui on muresid või küsimusi, suhtle õpetajaga

Hetkel on rollid vahetunud – kui eelnevalt oli kodu ja kooli vaheliseks sillaks laps, siis nüüd, vähemalt algklassides, on kodu ja kooli vaheliseks sillaks vanem. Kõikide osapoolte koostöö on hetkel tõeliseks võtmesõnaks. Kui tundub, et lapse koormus on liiga suur, aruta seda aineõpetaja või klassijuhatajaga. Sa saad olukorda muuta, kui räägid õpetajaga või kooliga, mitte facebookis kriitikat levitades. Samuti pane tähele, millist meelestatust sa lapses kujundad.

4. Anna aega küsimustele vastata

Infotulv on meeletu. Õpetajate töökoormus on suurenenud, nad ei jõua kohe kõikidele kirjadele, küsimustele reageerida. Eriti, kui tegemist sellise õpetajaga, kel tundide maht on koolis suur ja klasse palju. Individuaalset lähenemist on märgatavalt vähem, sest arvuti taga tuleb kordades rohkem ülesandeid sooritada ka õpetajal ja tavapärast näost näkku suhtlemist vahetunnis ei ole. See on põhjus, miks õpetaja alati kohe ei reageeri, kui talle kirjutate. Aga ta teeb seda ühel hetkel kindlasti.

5. Jää selles harjumatus olukorras rahulikuks

Ole oma lastele eeskujuks, nad näevad käitumismudeleid ja hakkavad samamoodi käituma, nagu neile näidatakse. Õpeta neile armastust, mõistmist ja usaldust ning neist kasvavad hoolivad inimlikud inimesed.

5 soovitust õpilasele

1. Tee päevaplaan ja pea sellest kinni

Mõned õpetajad teevad ka praegu täispikki koolitunde, ainult et interneti vahendusel. Mõned õpetajad annavad aga rohkem iseseisvat tööd. Jaga kodused ülesanded päevade peale. Tee koolitööd kohe, sest muidu kuhjuvad ülesanded viimasele hetkele.

2. Proovi enne ise lahendus leida, alles seejärel küsi abi

Kuna kirjalikke töid on rohkem, siis tuleb rinda pista sellega, et ei pruugi olla võimalust küsida tööjuhendite, ülesannete kohta õpetajalt kohe abi. Ülesande sooritamist alusta sellest, et loe tööjuhend hoolega läbi. Kui kohe aru ei saa, siis proovi see näiteks endale kõva häälega ette lugeda, jutustada. Võta tööülesanne enda jaoks tükkideks (näiteks lähtu lause tegusõnast). Kui nüüd tundub ikka arusaamatu, siis küsi klassikaaslastelt abi. Kui ka nemad ei saa aru, siis pöördu õpetaja poole. Sama kehtib ka salvestatud tundide kohta, mille põhjal tuleb ülesanded sooritada. Ära loo olukorda, kus pole ise juhendeid läbi lugenud, õppevideot vaadanud, aga ootad õpetajalt individuaaltundi selgitustega.

Ükskõik kui raske ülesanne ka pole, siis proovi enne ise – sa võid end positiivselt üllatada! Kui mitu korda proovides ikka välja ei tule, ära jää murega üksi – siis pöördu abi saamiseks klassikaaslase, õpetaja võin hoopis õe/venna, mõne koduse täiskasvanu poole.

3. Anna endast parim ja hoia meel rõõmus

Ära suhtu oma koolitöödesse liiga kergekäeliselt, kuid ära paanitse, kui mõnes aines läheb raskeks ja hinded langevad. Kedagi ei hakata karistama ja kedagi ei jäeta maha. Küsi õpetajalt julgesti abi ja lihtsalt anna endast parim.

4. Suhtle sõpradega, aga ära kohtu

See, et koolid ja huviringid on kinni, ei tähenda, et pead sõbrad unarusse jätma. Praegu on just väga oluline üksteist toetada ja julgustada. Tõsi, suhtlemine peab käima hetkel ekraanide vahendusel. Palun ära kutsu klassikaaslasi külla, ära mine sõpradega õue mängima. Pea meeles, et mida vähem me praegu teiste inimestega kokku puutume, seda kiiremini saab jälle tavalist elu elama hakata.

5. Liikumispausid on olulised

Värskes õhus viibimine on hea, aga see ei tähenda sõpradega mänguväljakule kogunemist. Tee õpingute vahele üks väike jalutuskäik või jooksutiir. Kui elad eramajas, saad värsket õhku võtta ja võimelda oma aias.

5 soovitust õpetajale

1. Ole nagu õpilane - tee päevaplaan

Päevaplaan on õpetajatele sama vajalik kui õpilastele. Ka kodustes tingimustes on päeva planeerimisel heaks abimeheks tunniplaan, mis aitab luua töörütmi. Kindlasti ei tohiks kodukooli õpetaja loobuda vahetundidest ja söögipausidest.

2. Lähene loovalt

Nüüd on aeg vaadata õpikust-töövihikust-töölehest kaugemale ja panna tööle fantaasia. Liikumistunni ülesandeks võib olla aianurga riisumine või okste korjamine. Mõned kehalise kasvatuse õpetajad on vanemate rõõmuks andnud lastele kodutööks toa koristamise. Algklassides on eriti vahvad üldõpetuslikud ülesanded – näiteks, lugeda läbi mõni jutt, kus üheks tegelaseks on koer, seejärel koerast pilt joonistada ja hiljem enda koeraga pikale jalutuskäigule minna. Köögis aga saab seejärel kirju koera magustoitu valmistada!

3. Küsi distantsõppe korraldamisel abi

Praegu pole aeg oma digipädevusi häbeneda, vaid olukorda nende pädevuste parendamiseks ära kasutada. Paluge appi kolleeg või IT-teadlikum pereliige. Ja kindlasti aitavad ka õpilased hea meelega.

4. Kasuta digilahendusi, mis sulle sobivad

Pole sugugi vaja kõiki infotehnoloogia võimalusi korraga selgeks õppida ja kasutama hakata. Hea oleks, kui kool lepiks kokku, milliseid platvorme ja e-kanaleid nende tundides kasutama hakatakse, siis on ka õpilastel lihtsam aru saada, kuhu laekuvad õppematerjalid ja kodused ülesanded. Internetis on tuhandeid keskkondi ja rakendusi, mis aitavad e-õpet huvitavaks teha. Vali ja kasuta neid võimalusi, mis sulle sobivad. Aga natukene proovi ka õpilaste õppimisse vaheldust tuua.

5. Hoia ennast

Uue olukorra tõttu kipuvad praegu õpetajate tööpäevad väga pikaks venima. Kallis õpetaja, tõuse ikka ise ka arvuti tagant püsti ja mine õue.