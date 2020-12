Nortali uus personalijuht Eestis on Merje Kärner

Rahvusvahelise tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal uueks personalijuhiks Eestis sai Merje Kärner. Seni samal ametikohal töötanud Kadi Tamkõrv asub tööle Nortali Saksamaa ettevõtte personalijuhina.

Personalitöös on hetkel Kärneri sõnul huvitavad, kuid keerulised ajad, mil kogu maailmas toimuvad suured muutused nii selles, kuidas me töötame kui ka selles, mida me tööandjalt, -keskkonnalt või -tingimustelt ootame.

"Teades Merje pikaajalist kogemustepagasit, jätan Eesti organisatsiooniga toimetamise kerge südamega tema kätesse, et võtta vastu uus huvitav väljakutse Saksamaal," sõnas Nortali uus personalijuht Saksamaal Kadi Tamkõrv.

"Kui seni on olnud standardiks arvamus, et personalijuht peab olema inimestele füüsiliselt lähedal, siis sellel aastal toimunud kiired muutused töötamise viisides on tõestanud kaugtöö efektiivsust ja edukust ka personalitöös. Nortali Saksamaa personalijuhina on mul võimalus saada seetõttu suurepärane rahvusvahelise töö kogemus ilma elukohta vahetamata,“ lisas Tamkõrv.

Nortal ostis tänavu sügisel Saksamaal tunnustatud e-riigi ja e-tervise tarkvaralahendusi ning konsultatsioone pakkuva ettevõtte Schütze AG. Nortali töötajate arv kasvas ühinemise tulemusena 1000 inimeseni, Saksamaal töötab aga ettevõttes täna ligi 200 inimest.

Hetkel toimub Tamkõrva sõnul Saksa organisatsiooni sisuline liitmine Nortali struktuuriga, et saavutada tugev koostöösünergia ning pakkuda inimestele parimat kasvu- ja arengukeskkonda.

Kadi Tamkõrv juhtis enne Nortalisse tööle asumist Omniva personali- ja tugiteenuste valdkonna ligikaudu sajaliikmelist meeskonda. Varasemalt on ta töötanud pangandussektoris nii personali- kui ka ärivaldkonnas. Tamkõrv pälvis 2018. aastal Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE välja antud Eesti mõjukaima personalijuhi tiitli. Käesoleval aastal ilmus Tamkõrve koostatud "Personalijuhtimise käsiraamat".

Merje Kärner töötas viimati globaalse investeerimis- ja kauplemisplatvormi Funderbeam personalidirektorina. Varem oli Kärner Siseministeeriumi Infotehnoloogia ja Arenduskeskuse (SMIT) personalijuht, Microsofti Balti personalijuht ning töötas mitmel personalivaldkonna ametikohal Swedbankis. 2018. aastal pälvis Kärner Äripäeva poolt välja antud personali valdkonna edendaja tiitli.