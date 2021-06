iPhone’i 5G telefone saab nüüd esimesena Eestis kasutada Telia 5G võrgus

4. juunist väljastab Apple oma 12. seeria iPhone’idele tarkvarauuendust, mis lubab sellega esmakordselt Eestis hakata kasutama Telia 5G võrku.

Seega saab Telia 5G võrgu toe endale kogu iPhone 12 seeria mudelivalik ehk iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max.

Selleks, et iPhone 12 mudelites saaks 5G võrgu toe aktiveerida, tuleb teha tarkvarauuendus.

Kõigepealt peab kontrollima, kas mobiilis on kasutusel tarkvaraversioon iOS 14.5. Juhul, kui telefonis on kasutusel mõni vanem tarkvaraversioon, peab esmalt tarkvara uuendama, misjärel pakutakse juba nn 5G toe lisamise võimalust. Apple pakub telefonidele automaatset seadmeuuendust ehk Carrier Bundle versiooni 46.1, mis tuleb seadme kasutaja poolt aktsepteerida. Seejuures võib uuendus jõuda erinevatele seadmetele erineval ajal.

Kuid see pole veel kõik. Lisaks peab 5G võrgu kasutamiseks olema kliendil lisaks 5G telefonile ka Telia vastava mahuga mobiilipakett. Eraklientidele pakub ettevõte hetkel 20 GB, 40 GB ja piiramatu mahuga Mobiilse Elu pakette, äriklientidele aga 28 GB, 56 GB ja piiramatu mahuga Mobiilse Äri pakette. Kõigi nimetatud pakettide kasutajatele on Telia poolt vaikimisi avatud 5G võrgu võimekus.

iPhone 12 seeria uuenduste kontrollimise protsessi saab esile kutsuda ka käsitsi. Selleks tuleb telefoni menüüs läbi teha järgmised sammud: Settings – General – About ning vajutada valikule Network Provider.

Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul on tegu Eesti 5G arengu seisukohast olulise uudisega, kuna Apple on maailma üks nimekamaid tootjaid, kelle telefonidele on Eestis 5G tuge oodatud alates eelmise aasta sügisest.

„Arvestades sellega, et Telia avas oma 5G võrgu novembris, oleme koostöös Apple’iga 5G toe saamise nimel päris kiiresti edasi liikunud. Seejuures tuleb silmas pidada, et me konkureerime Eestis erinevate tootjate 5G arendusressursi pärast kogu maailmaga. Osa iPhone’i omanikke on läinud nädalavahetuse jooksul juba meie 5G tehnoloogia kasutusele võtnud,“ ütles Viilmann.

Tänase seisuga on Telia võrgus ligemale 20 000 klienti, kes kasutavad 5G võimekusega iPhone´i mudeleid.

Telia on avanud Eestis poolsada 5G tugijaama, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viimsis, Rakveres, Saugas, Jüris ja Lool. Selle, kas kliendi telefon kasutab parasjagu 5G võrku, tunneb ära telefoni ekraani ülaservas kuvatava 5G ikooni järgi.

Telia 5G kohta leiab täpsemat infot SIIN.