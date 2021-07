Kuidas osta väljastpoolt Euroopa Liitu e-poodidest peale EL uute maksureeglite jõustumist?

1. juulist tuleb väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud kaupade eest maksta alati käibemaksu olenemata hinnast. Varem võis väiksemate, alla 22-euroste vidinate eest maksu maksmata jätta ja polnud vaja jännata tolliprotseduuridega.

Nüüd peab igal juhul tollis asju ajama ning isegi mõnesendise jubina eest maksu vormistama. Tüütu, aeglane ja liiga keeruline? Tegelikult pole väga keeruline.

Esiteks - käibemaksu maksmiseks tuleb vormistada tollideklaratsioon, milleks on kaks võimalust. Tasu eest teeb seda Omniva, aga ka ise saab väga hästi hakkama. Teiseks - endiselt on paljudel välismaa e-poodidel Euroopa laod. Kui valida ost mõnest Euroopa Liidus asuvast laost, on kõik endine, käibe- ega tollimaksu maksma ei pea. Lisaks saabub tellitud kaup kohale mõne päevaga.

Kuidas vormistada käibemaksu?

Käibemaksu deklareerimiseks tuleb sisse logida EMTA lehele. Menüüst vali "Posti- ja kullerpaki deklareerimine".

Vali "Uus deklaratsioon" ja sisesta vajalikud andmed:

dokumendi viitenumber (selle saadab Omniva või muu kullerfirma)

transpordidokumendi number (Tracking number)

kauba väärtust tõendav dokument (arve, maksekorraldus, tellimus vms)

Tracking Number on näiteks Gearbestis või Aliexpressis ostetava kauba juures minu tellimustes ("My orders) iga tootetellimuse juures.

Kauba väärtust tõendava dokumendiga on Hiina poodides natuke keerulisem. Kõige kindlam on hankida arve (Invoice).

Gearbest laseb peale kauba kohalejõudmist genereerida arve, mille saab alla laadida ja siis EMTA deklaratsiooni lisada - seal peal on kauba väärtus koos transpordikuluga.

Kui Gearbestist on ostetud mõni nende partneri toode, tuleb partnerilt arvet taotleda ja see võib mõne päeva aega võtta.

Tavaliselt siiski saab arve üsna kiiresti, selleks peab sõnumite sektsioonis müüjaga suhtlema, et protsessi kiirendada:

Kui vajalikud dokumendid olemas, peab tasuma käibemaksu ja toll vabastab kauba. Kätte saab, nagu ikka, kas Omniva postkontorist või mõne teise kullerfirma käest.

Aliexpressis käib kõik üsna samamoodi väikese vahega, et arvet Aliexpress väljastada ei taha. Selleks, et arvet siiski saada, on võimalik kasutada arvegeneraatoreid. Need on olemas brauserilisadena. Näiteks võib arvegeneraatorina kasutada Chrome´i brauserilisa Alibill. Kui see on installitud, ilmub kohaletoimetatud kaupade juurde tellimuste nimekirja nupp Invoice:

See nupp genereerib arve, kus kirjas kõige olulisem - kauba ja transpordi maksumus.

Kuidas osta endiselt ilma käibemaksuta?

Nii Gearbestil, Aliexpressil kui teistel suurematel e-poodidel on juba ammu olemas Euroopa laod.

Gearbestil tunneb need ära "kiire kohaletoimetamise" sektsioonist, kust saab valida Saksa, Poola, Prantsuse, Hispaania, Itaalia, Tšehhi ladudest.

Tasub meeles pidada, et UK pole enam Euroopa Liit.

Aliexpressil on samuti võimalik tellida Euroopa ladudest ja sel juhul tolli poolt käibemaksu ei lisandu. Kuid Aliexpress maksab teatud juhtudel alla 22-eurostelt toodetelt käibemaksu ise.

Üle 150-euroste kaupade eest aga tuleb tollimaks ikkagi ostjal maksta ja deklareerida EMTA-s.