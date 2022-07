Horisontaalne kapott, tugevad tiivad, vastupidav välimus ja peaaegu ideaalselt joondatud rattad on omadused, mis kirjeldavad Dacia Joggerit, lisaks sellele, et tegu on vaieldamatult kõige soodsama 7 kohaline sõiduautoga, mis on võimalik uuena osta.

Nagu igal asjal: sa saad seda mille eest maksad või natukene vähem.

Ka Dacial on puudujääke ning sisse istudes saad aru, kuidas on Auto hind kujundatud.

Premiumklassi auto see kindlasti ei ole ning müratase on umbes sama nagu 10tuh kallimatel sõidukitel mis omakorda võrreldavad 90ndate passatiga.

Hoolimata oma hinnast on Jogger ehe ning igati üle ootuste, täiesti arvestav sõiduvahend, neile kellel pole vaja midagi kompenseerida.

Nii mõnedki detailid on samaväärsed või paremini läbi mõeldud kui üle kahe korra kallimate sõidukitel.

Isegi 50K€ eest võib juhtuda, et pole siiani juhtmevaba android Autot või võtme lähenedes automaatselt lukustuvaid uksi. rääkimata kolmandast istmereast, kuhu lisaks kasvujälgijatele ja lastele, normaalsed inimesed ära mahuvad.

Muidugi ka kliirens, mis suuremale osale "maasturitele" silmad ette teeb.

Dacia Jogger on praktiline liikur inimesele, kes ei pea ennast autoga tõestama ning hindab ehedust, odava klantsplasti asemel. Jogger väärib kindlasti proovimist, kui on vaja mahukat sõiduvahendit, mõistliku hinnaga.