(Sisuturundus)

Peale oma kodu siseruumide jõuludeks kaunistamise tasub tähelepanu pöörata ka aia välisilmele. Pane jõulutuled õue ja loo sellega aeda maagiline õhkkond, mida imetlevad kõik, kes sellest mööduvad. Siin on sulle põnevate ideede kollektsiooni, mis aitab muuta õue hämmastavaks paradiisiks kõikvõimalike tuledega, mis kiirgavad maagilist atmosfääri ja mis meeldivad kindlasti kõigile. Heida nendele ideedele pilk peale ja saa inspiratsiooni, et muuta selle aasta jõulumeeleolu enneolematuks.

Taimeriga jõulutuled

Kui soovid säästa raha ja muuta oma aia suurepäraseks, võid kasutada taimeriga tulesid. Eelseadistatud taimeritega automaatselt töötav tulesid sisse-välja lülitav moodul on suurepärane viis oma kodu kaunistamiseks.

Võimalik, et sa ei soovi tulesid kogu aeg põlemas hoida, ja taimer aitab sul energiat säästa. Võid vajada kahte või nelja moodulit, et hoida maja ja aia valgustatud sobival ajal.

Graafilised valgustatud kujundid

Mõne graafilise kujundi (näiteks tähed) lisamine muudab välisvalgustuse veelgi maagilisemaks. Sellised tuled on just jõulude ajal eriti populaarsed ja pealtvaatajatele saab korraldada neist imelise etenduse. Lisa mõned kujundid murdmaks ainult valgust kasutava disaini monotoonsus.

Valgusta õues olevad puud

Suurepärane idee vapustava visuaalse vaatepildi saamiseks on mähkida õues olevad puud tuledega. See on suurepärane idee luua midagi teistsugust ja muuta oma aia välisilme veelgi kutsuvamaks.

Valgusta ka teerada

Võid luua tõelise talvise imedemaa, valgustades oma koju viivat rada. Vajad siin vaid veidi loovust ja kujutlusvõimet. Näiteks võid puurida väikestesse silindritesse augud ja sisestada auku väikesed tuled. Loo neid hulgim ja aseta need teeraja kõrvale, et luua ilus valgustatud rada.

Laservalgus ja neoonvalgus

Laservalgus on viimastel aastatel muutumas üha populaarsemaks. Seda seetõttu, et see on fantastiline viis oma aia välisilme kaunistada millegi veidi erilisega. Proovi teha midagi, mis sobib sinu aia ja selle välisilmega kõige paremini.

Neoonvalgus ei pruugi olla jõulude traditsiooniline värv, kuid see on siiski üks huvitavaid alternatiivseid välistingimustes kasutatavate jõulutulede ideesid. Neoonlillad tuled segunevad ideaalselt näiteks aias olevate põhjapõtrade või jõuluvana kujudega.