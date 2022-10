Logitech kuulutas välja uue tootekogu „Designed for Mac”, mis on loodud Maci seadistustega ühilduvaks. Uus kollektsioon sisaldab MX Mechanical Mini for Mac klaviatuuri, MX Master 3S for Mac hiirt, Lift for Maci hiirt ja K380 Bluetooth klaviatuuri Macile uues Blueberry värvitoonis.

"Me teame, et Apple'i kasutajad hindavad ühtset disainiesteetikat nii tööl kui kodus ning et nad vajavad hiiri ja klaviatuure, mis töötavad kõigis nende ökosüsteemides," ütles Delphine Donné, Logitechi loovuse ja tootlikkuse asepresident ja peadirektor. „Oleme loonud stiilsete tööriistade komplekti, mis täiustab teie tööd, lisades rohkem funktsionaalsust, kohandamist ja mugavust. Ja kuna me teame, et üks suurus ei sobi kõigile, on see kollektsioon tehtud nii, et vastaks Apple'i kasutajate erinevatele soovidele."

MX Mechanical Mini for Mac klaviatuur

See Logitechi esimene Maci jaoks optimeeritud mehaaniline klaviatuur, mis on saadaval Space Grey ja Pale Grey värvides, sisaldab Maci klaviatuuripaigutust, mis võimaldab kohandada otseteid ja kiirendada loovust funktsiooniga Logi Options+. MX Mechanical Mini for Mac sisaldab puutetundlikke vaikseid madala profiiliga lüliteid ja nutikat taustvalgustust, et püsida nähtav igas valguses. Ühendada saab kuni kolm erinevat Apple´i seadet macOS-i, iPadOS-i või iOS-i jaoks Easy-Switchiga ja laadida võib töötamise ajal klaviatuuri USB-C-kaabli abil.

MX Master 3S for Mac hiir

Kogenud Maci kasutajatele ümberehitatud ikooniline hiir MX Master 3S for Mac on saadaval hallis ja kahvatuhallis värvitoonis. MagSpeedi elektromagnetilise rattaga saab liikuda läbi 1000 rea sekundiga ning seada DPI eraldusvõime vahemikku 1000 kuni 8000, et töötada täpselt ühe või mitme kõrge eraldusvõimega monitoriga. MX Master 3S for Mac pakub vaikseid klõpse, töötab ka klaaspindadel, laeb kiirelt USB-C kaabli abil ka kasutamise ajal ning lubab Easy-Switchiga ühendada kuni kolm erinevat Apple'i seadet MacOS-is ja iPadOS-is.

Lift for Mac hiir

Lift for Mac on loodud mugavuse tagamiseks kogu päeva jooksul, vertikaalne ergonoomiline hiir, mis sobib ideaalselt väikeste ja keskmise suurusega kätega inimestele. Logitech Ergo Labis välja töötatud ja testitud 57° Lift for Mac asetab teie käe loomulikku käepigistuse asendisse. See avaldab kogu päeva jooksul randmele vähem survet ning asetab teie käe ja ülakeha loomulikumasse asendisse.

Mitme seadme toega Bluetooth-klaviatuur K380 for Mac (sinine)

Moodne sülearvuti klahvistikule sarnanev minimalistliku paigutusega klaviatuur K380 toetab mitut seadet ning integreerub Apple'i seadistustega. Kerge ja ruumisäästlik klaviatuur on saadaval uues mustikasinises (Blueberry) värvitoonis, võimaldab mugavalt lauaarvuti stiilis tippida kõikjal, nii kodus kui teel olles. Kausjad klahvid tagavad sujuva ja ülivaikse tippimise ning ühendavad Easy-Switchi kaudu ühe nupuvajutusega MacBooki, iPadi või iPhone'i.

Seadmed on keskkonnasäästlikud

Logitechi tooted, sealhulgas Macile mõeldud tooted, on loodud keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude mõistmiseks. Toodete MX for Mac ja Lift for Mac plastosad sisaldavad sertifitseeritud tarbimisjärgset ringlusse võetud plastikut, et anda kasutuselt kõrvaldatud plastile uus ​​elu:

47% MX Mechanical Mini Space Grey jaoks

36% MX Mechanical Mini Pale Grey jaoks

27% MX Master 3S Space Grey jaoks

22% MX Master 3S Pale Grey jaoks

54% Lift for Maci jaoks

Kõik Logitechi tooted on süsinikuneutraalsuse sertifikaadiga.

Hinnad ja saadavus

For Mac tooted on saadaval Logitech.com saidil ja jaemüüjate juures ning soovituslikud jaehinnad on järgmised: