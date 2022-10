Omapärase turunduskampaania ja disainilahendustega mobiiliettevõte Nothing tuli eile õhtul välja uute kõrvaklappidega, mis, nagu sahinad ennustasid, on üsna erilise disainiga (nagu ka nende telefon). "Kõrvapulk" (Ear Stick) on kuni 29-tunnise esitusaja, 12,6 mm läbimõõduga kohandatud kõlarielemendi ja mugava pooleldi sissepoole suunatud disainilahendusega ning komplekt koos laadimiskapsliga maksab 119 eurot.

Nothing Ear (Stick) on ainulaadses silindrilises korpuses, mis on inspireeritud kosmeetikatoodetest - huulepulgast näiteks. Kõrvaklapid istuvad kõrvakanalis vähem pealetükkivalt, on ergonoomilise kujuga ja enam kui 100 inimese peal testitud. Nothing Ear (Stick) tundub kaalutuna – ainult 4,4 grammi kõrvaklapi kohta, mis tagab mugavuse kogu päeva jooksul kandmiseks.

Nothing Ear (Stick) on dünaamilise kõlarielemendiga, mis on üks tundlikumaid saadaolevaid. Bass Lock tehnoloogiaga ei lähe ka bassid kaduma. Nutikas tarkvara mõõdab kasutaja unikaalset kõrvakanali kuju ja kõrvaklappide sobivust ning tuvastab, kui palju bassi kandmise ajal juurde keerata. Ekvalaiseri kõver häälestatakse automaatselt kasutaja jaoks optimaalsele tasemele.

Uue põlvkonna Nothing's Clear Voice tehnoloogiaga töötavad kolm kõrglahutusega mikrofoni koos uuendatud algoritmidega, et filtreerida välja valjem taustamüra, võimendades kasutaja enda häält tuulega ja rahvahulgas kõnesid tehes.

Klappidel on uus antenn, mis asub näost kaugemal, et minimeerida signaali blokeerimist. Kui nutitelefoniga Nothing Phone (1) mängida mobiilimänge, siis lülitub see automaatselt väikese viivitusega režiimile, et saavutada täpsem heli ja pildi sobivus. Samuti ühendub see kiirelt mistahes Androidiseadmega, kasutades funktsiooni Fast Pair.

Vajutusnupud kõrvaklappidel töötavad isegi siis, kui sõrmed on märjad. Kasutajad saavad kuulari varrele vajutades jätkata muusika esitamist, peatada, lugusid vahele jätta, virtuaalset assistenti aktiveerida ja helitugevust muuta.

Kõik seadme sätted ja funktsioonid on integreeritud nutitelefoni. Kiirseadistuste kaudu saab lihtsamalt kohandada puudete juhtnuppe ja ekvalaiseri sätteid, nagu madalad, keskmised ja kõrged sagedused. Kõigi teiste Androidi ja iOS-i seadmete jaoks peale Nothingu enda telefoni on kõik funktsioonid saadaval uues Nothing X rakenduses.

Ear (Stick) peab vastu terve päeva, toiteallikaks on ergonoomiline laadimiskapsel, mis on spetsiaalselt loodud taskusse mahutamiseks. Klapid ise kestavad 7 tundi, ümbris annab veel juurde 22 tundi. 10 minutit ümbrises laadimist annab klappidele kuni 2 tundi lisa-kuulamisaega.

Uute klappide müük algab 4. novembril 2022 enam kui 40 riigis ja piirkonnas, sealhulgas Euroopas ning saidil nothing.tech.