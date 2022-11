Sel nädala valisid mentorid välja 47 silmapaistvat Prototroni sügisvooru esitatud äriideed, mille esitanud tiimid saavad osaleda 6 nädalat vältavas Prototroni mentorprogrammis.

Prototroni mentor ja Swedbanki startup segmendi juht Triin Preem: "Esitatud ideed varieerusid nii teema kui küpsuse osas vägagi. Programmi pääsesid need ideed, mille meeskond ja tootearendus on faasis, kus neile Prototronis osalemisest kõige enam kasu on. Siiralt hea meel oli näha mitmeid innovaatilisi kuid tehtavaid lahendusi. Nüüd on see juba tiimide endi käes, et kui palju nad sellest programmist välja võtta suudavad - võimalus mentorite toel edasi liikuda on tohutu!"

Prototron fondi tegevjuhi Jana Budkovskaja lisas, et tiimid, kes seekord 47 parima sekka ei pääsenud, ei peaks oma ägedast äriideest loobuma. “Pigem tasuks ideid edasi arendada, et need järgmisse Prototroni vooru esitada.”

Kõigi edasi pääsenud ideedega saate tutvuda siin.

Programmi valitud 47 meeskonda saavad mentoritelt professionaalset nõu turunduse, brändingu, keskkonnamõju hindamise ning strateegia loomise, tootearenduse ja raha tõstmise vallas. Praktilised töötoad viivad samm-sammult ideest prototüübi valmimiseni ning firma registreerimisest kuni maksesüsteemide valimiseni.

Prototroni ekspertkogusse kuuluvad Heidi Kakko (EstBAN), Liisi Himma (Swedbank), Madis Raukas (Osram), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Jaanus Tamm (Defendec), Andrus Oks (Tera Ventures), Priit Rohumaa (Nutshell), Indrek Orav (Tehnopol) ja Kristjan Maruste (CoModule).

Prototroni sügisvooru võitjad avalikustatakse 14. detsembril 2022, kui selgub kes saavad kuni 35 000 eurot osalusvaba rahastust oma idee prototüübi valmis ehitamiseks või edasi arendamiseks. Prototroni eesmärk on prototüüpide finantseerimise abil panustada uute idufirmade ja maailma muutvate tehnoloogiate sündi.

Prototron on Swedbanki, TalTechi ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol loodud fond, mis rahastab tehnoloogiliste ideede prototüüpe, et maailma muutvad ideed ja tooted jõuaksid kiiremini turule. Kümne aasta jooksul on Prototron rahastanud 95 nutikat ideed kokku 1,22 miljoni euroga, meeskonnad on aga järelinvesteeringuid kaasanud enam kui 62 miljonit eurot. Sel aastal panustab Prototroni tiimidesse ka Tallinna linn.

Prototroni koduleht ja programmi ajakava: https://prototron.ee/.