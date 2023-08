Sony Europe andis teada, et uus kompaktne juhtmevaba kõlar SRS-XB100 on nüüd saadaval kogu Euroopas. SRS-XB100 mahutab võimsa ja selge heli kaasaskantavasse väikesesse korpusesse.

SRS-XB100 kõlar sisaldab keskkohast väljapoole jääva membraaniga selget heli ka valjema helitugevusega. Kõlari kompaktsest suurusest ei tasuks end petta lasta, see väike helitekitaja teeb üllatavalt valju häält. Sound Diffusion Processor laiendab heli igas ruumis igas suunas tänu vastavale DSP-tehnoloogiale.

Muusikat saab senisest kauem nautida, sest uuel mudelil kestab aku kuni 16 tundi, korpus aga on vee- ja tolmukindel, vastates IP67 standardile. Sellel on vastupidav korpus ja mitmeotstarbeline rihm, mis sobib ideaalselt liikuvale elustiilile. Sisseehitatud mikrofoni abil saab kodus või väljas olles otse kõlarist helistada ilma käsi kasutamata. Ka võib loota parematele ja selgematele kõnedele tänu Echo Cancelling tehnoloogiale, mis lubab kahel inimesel samaaegselt rääkida, ilma et kumbagi neist katkestataks ja kaja segama hakkaks.

Sony tooted on valmistatud keskkonnasäästlikult. SRS-XB100 korpus ja rihm on osaliselt valmistatud ümbertöödeldud plastmassist, pakendimaterjalis ei kasutata plastikut.

Hind ja saadavus

SRS-XB100 on saadaval alates augustist ligi 65 euroga.