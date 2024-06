Canon tutvustas uut RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE objektiivi, mis ühildub EOS R süsteemiga. Uus VR objektiiv on mõeldud väiksema, crop sensoriga APS-C kaameratele ning teeb virtuaalreaalsuse (VR) kõrgekvaliteedilise 3D VR-sisu loomise veelgi kättesaadavamaks, eriti algajatele.

Peamised faktid:

Dual fisheye objektiiv sisaldab kahte eraldi objektiivi, mis on paigutatud kõrvuti, simuleerides inimese binokulaarset nägemist. See loob kaks erinevat pilti, mis vastavad vasaku ja parema silma vaatele, võimaldades stereoskoopilist sügavustaju VR-is.

objektiiv sisaldab kahte eraldi objektiivi, mis on paigutatud kõrvuti, simuleerides inimese binokulaarset nägemist. See loob kaks erinevat pilti, mis vastavad vasaku ja parema silma vaatele, võimaldades stereoskoopilist sügavustaju VR-is. 144-kraadine salvestusnurk pakub kitsamat vaatevälja võrreldes VR180 salvestusega, aidates kasutajatel lihtsamini seada fookus subjektile ja vältida soovimatuid elemente kaadris.

pakub kitsamat vaatevälja võrreldes VR180 salvestusega, aidates kasutajatel lihtsamini seada fookus subjektile ja vältida soovimatuid elemente kaadris. Objektiiv on esimene 3D objektiiv autofookusega (AF) Canonilt, mille One Shot Autofocus (AF) funktsioon lihtsustab veelgi sisu loomise protsessi.

(AF) Canonilt, mille One Shot Autofocus (AF) funktsioon lihtsustab veelgi sisu loomise protsessi. Air Sphere kattekiht vähendab aberratsioone, nagu flare ja ghosting, ning kaks UD elementi objektiivi kohta tagavad teravad pildid.

kattekiht vähendab aberratsioone, nagu flare ja ghosting, ning objektiivi kohta tagavad teravad pildid. f/3.5 ava võimaldab kvaliteetseid võtteid nii sise- kui välistingimustes.

Tagumine filtrihoidik pakub loomingulist paindlikkust, võimaldades kasutada nii keeratavaid kui ka želatiinfiltreid.

Miks on seda objektiivi vaja?

Virtuaalreaalsuse sisu loomise nõudlus kasvab kiiresti ja RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE objektiiv vastab sellele vajadusele, pakkudes taskukohast ja kvaliteetset lahendust VR-loojatele. Uus objektiiv võimaldab:

Kaasahaaravaid ja realistlikke VR-kogemusi tänu kõrgele optilisele kvaliteedile ja stereoskoopilisele efektile.

tänu kõrgele optilisele kvaliteedile ja stereoskoopilisele efektile. Lihtsamat ja kiiremat sisu loomist tänu autofookuse ja mitmekülgsete seadistuste võimalusele.

tänu autofookuse ja mitmekülgsete seadistuste võimalusele. Laialdast kasutusvõimalust erinevates valdkondades, sealhulgas mängud, haridus, turism, dokumentaalfilmid ja meelelahutus.

Peamised kasutusalad

Meditsiin : VR on kasulik meditsiinis koolituse ja teraapia eesmärgil. Näiteks saavad arstid ja õed harjutada keerulisi protseduure riskivabas keskkonnas. Samuti kasutatakse VR-i patsientide valu ja ärevuse leevendamiseks teraapias.

Haridus : Virtuaalreaalsust kasutatakse hariduses, et pakkuda õpilastele interaktiivseid õppimiskogemusi. Näiteks saab automootoreid jne lammutada, ilma et peaks omama kalleid seadmeid.

Kinnisvara : Kinnisvarafirmad kasutavad VR-i, et pakkuda virtuaaltuure, mis võimaldavad klientidel vaadata kinnisvaraobjekte kaugelt, ilma füüsiliselt kohal olemata.

Ehitustööstus : VR aitab arhitektidel ja inseneridel visualiseerida ja testida hoonete projekte enne nende ehitamist. See võimaldab tuvastada ja lahendada võimalikke probleeme varakult.

Loomulikult täiskasvanute meelelahutustööstus, mis pigem toob teemale rohkem tähelepanu, kuid ei ole kaugeltki kõige muljetavaldavam ega kasulikum valdkond.

Võrdlus eelmise CANON RF 5.2MM F2.8L DUAL FISHEYE objektiiviga:

Vaateväli ja fookus : RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE pakub kitsamat 144-kraadist vaatevälja, samas kui RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE võimaldab laiemat vaatevälja kuna on mõeldud täiskaaderkaamerale.

: RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE pakub kitsamat 144-kraadist vaatevälja, samas kui RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE võimaldab laiemat vaatevälja kuna on mõeldud täiskaaderkaamerale. Ava : RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE-l on L seeria objektiiv ning suurema avaga (f/2.8), mis võimaldab rohkem valgust ja seega paremat jõudlust madalama valgusega tingimustes.

: RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE-l on L seeria objektiiv ning suurema avaga (f/2.8), mis võimaldab rohkem valgust ja seega paremat jõudlust madalama valgusega tingimustes. Autofookus : Uus RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE on esimene 3D objektiiv autofookusega Canonilt, mis lihtsustab oluliselt sisu loomist, samas kui RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE-l autofookus puudub.

: Uus RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE on esimene 3D objektiiv autofookusega Canonilt, mis lihtsustab oluliselt sisu loomist, samas kui RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE-l autofookus puudub. Kattekiht ja elemendid: Mõlemad objektiivid kasutavad kvaliteetseid katteid ja UD elemente, kuid RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE on esimene mitte-L seeria objektiiv, millel on Air Sphere kate.

Uue RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE objektiivi soovituslik hind on 1419 eurot ning see jõuab müügile 2024. aasta juulis. See objektiiv avab uusi võimalusi kõrgekvaliteedilise VR-sisu loomiseks, olles samas taskukohane ja kergesti kasutatav.