OpenAI astubki lõpuks kauaoodatud ja Google´i poolt kauakardetud sammu otsingumootorite turule, esitledes SearchGPT-d – tehisintellekti toel töötavat otsingumootorit, mis pakub reaalajas juurdepääsu internetile.

Erinevalt traditsioonilistest otsingumootoritest alustab SearchGPT suure tekstikastiga, kus küsitakse kasutajalt: "Mida sa otsid?".

Selle asemel, et pakkuda tavalist linkide loetelu, nagu teevad Google, Bing ja teised, püüab SearchGPT neid tulemusi korraldada ja mõtestada.

Näiteks kui küsida toimuvate kontsertide kohta, pakub uus otsimootor ka lühikesi erinevate sündmuste kirjeldusi koos linkidega.

Teises näites selgitab SearchGPT tomatite istutamise aega ja erinevaid tomatisorte. Pärast tulemuste kuvamist saab esitada täiendavaid küsimusi või avada küljepaneelil seotud lingid.

Esialgu on SearchGPT "prototüüp", mis põhineb GPT-4 mudelite perekonnal ja on kättesaadav vaid 10 000 testkasutajale, seega igaüks veel kohe otsima hakata ei saagi.

Google on proovinud ka oma otsingumootorisse tehisintellekti funktsioone integreerida, kuid see pole praegu veel oluliselt Google´i otsingut muutnud.

SearchGPT olevat välja töötatud koostöös erinevate uudistepartneritega, sealhulgas The Wall Street Journali, Associated Pressi ja Vox Mediaga, et vältida süüdistusi sisu kopeerimises.

SearchGPT on esialgsel käivitamisel tasuta ja kuna funktsioonis pole praegu reklaame, peab ettevõte peagi välja mõtlema, kuidas seda rahastada. ChatGPT vestlusrobotiga on praegu ka kulud suuremad, kui tasuliste kasutajatega teenitud tulud. OpenAI-sse on Microsoft investeerinud miljardeid, et vestlusrobotit ChatGPT arendada.

Kokkuvõttes astub SearchGPT saabumisega OpenAI olulise sammu tehisintellekti ja otsingu tuleviku kujundamisel. See uus otsingumootor mitte ainult ei muuda viisi, kuidas me internetist teavet otsime, vaid toob ka uue lähenemise, kus info on organiseeritud ja mõtestatud. Lisaks aitab see kirjastajatel oma sisu paremini hallata ja kasutajatel saada täpsemat ning taustaga seotud infot. Kui SearchGPT suudab täita oma lubadusi, võiks see tähendada tõsist konkurentsi praegustele turuliidritele ja viia revolutsioonini otsingumaailmas.