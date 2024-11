2023 aasta võitluse žürii liige Erik Abner ja auhinnatud artiklite autorid Karolina Kudelina, Inge Varik, Monika Reppo, Isabel Laiapea.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Wikimedia Eesti kuulutavad täna välja artiklikonkursi "Teadus Vikipeediasse 2024", mis kutsub teadlasi ja teadushuvilisi rikastama eestikeelset Vikipeediat kvaliteetsete teadusartiklitega. Konkurss algab 1. novembril ja kestab 15. detsembrini ning selle auhinnafond on 5000 eurot.

Konkursi eesmärk on edendada eestikeelset teadust ja teaduskeelt, tehes teaduslikud teemad kättesaadavaks laiemale avalikkusele. "Teadus Vikipeediasse" ootab osalejatelt teaduslikel uurimustel ja publikatsioonidel põhinevaid temaatilisi ülevaateartikleid kõigist teadusvaldkondadest.

"Vikiartikkel on sisuliselt nagu teaduskirjanduse ülevaade või teadusuuringutel põhinev lühireferaat, mis on kohandatud laiemale lugejaskonnale," selgitab Wikimedia Eesti juht Ivo Kruusamägi ja lisab: "See on suurepärane võimalus jagada oma teadustöö tulemusi või õpingute käigus omandatud teadmisi avalikkusega, luues seeläbi eestikeelsesse teadusruumi kõigile kättesaadavat kvaliteetset infot."

Auhinnafond jaguneb kolme valdkonna vahel

Põhiauhinnafond 4000 eurot jaguneb pooleks sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonna artiklitele ning teine pool loodus- ja täppisteaduste ning meditsiinivaldkonna artiklitele. Auhinnafondi aitab rahastada Haridus- ja Teadusministeerium strateegilise partnerluse programmi kaudu.

Sel aastal antakse lisaks välja ka kvant-teemade eriauhind koostöös Metroserdi ja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega (RIKS), kes osalevad Eesti esimeses kvantside projektis EstQCI (Estonian Quantum Communication Infrastructure). Projekti üheks laiemaks eesmärgiks on populariseerida ja tõsta avalikku teadvusesse kvanttehnoloogiaid, sellega seotud võimalusi ja väljakutseid Eestis. 1000-eurosele eripreemiale saavad kandideerida kvant-teemadel kirjutajad.

“Kvanttehnoloogiad on üks kiiremini arenevaid tehnoloogiavaldkondi, mis mõjutab tulevikus oluliselt nii küberturvalisust kui ka arvutusvõimekust ning aitab meil maailmast paremini aru saada. On oluline, et Eestis tekiks rohkem kvanttehnoloogiate alast teadlikkust ja ekspertiisi, sest see aitab meil tulevikus teha nutikamaid otsuseid ja kasutada uusi tehnoloogiaid oma huvides. Eestikeelne Vikipeedia on suurepäraseks esmaseks infoallikaks – seega kutsume üle kõiki valdkonna professionaale ja tudengeid nendel teemadel kirjutama,” tõdeb Aigar Vaigu, Metroserdi juhatuse esimees.

Mida teha osalemiseks?

Konkursil osalemiseks tuleb

luua Vikipeedia kasutajakonto

kirjutada artikkel, järgides Vikipeedia kvaliteedikriteeriumeid

registreerida artikkel või artiklid siin.

Viimane päev kirjutatud artiklite võistlusele esitamiseks on 15. detsember 2024.

Parimad artiklid valib välja teadlastest koosnev žürii ning auhinnad antakse pidulikult üle Eesti Teaduste Akadeemias 2025. aasta jaanuaris.

"Teadus Vikipeediasse" konkursist

Konkurss "Teadus Vikipeediasse" toimub sel aastal neljandat korda. Konkursi korraldajaks on Wikimedia Eesti MTÜ koostöös Eesti Noorte Teaduste Akadeemiaga. Traditsioon sai alguse aastal 2020, mil võistlusele esitati 27 artiklit 23-lt autorilt ning parimate kirjutajate vahel jagati ära 2000 euro suurune auhinnafond.

Järgmine võistlus toimus aastal 2022, kus esitati 26 artiklit 15-lt autorilt (parimate vahel läks jagamiselt auhinnafond 4000 eurot).

Eelmisel aastal esitati aga juba 53 artiklit 19-lt autorilt ning parimate vahel läks jagamisele 3200 euro suurune auhinnafond.