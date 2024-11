Liitreaalsuse fännid võivad juba hakata valmistuma, sest peagi jõuab müügile midagi täiesti uut – liitreaalsuse mäng Wall Town Wonders, mis lubab sul ehitada oma toa seinale ja põrandale miniatuurse rippuva linna.

Mäng on saadaval alates 21. novembrist 2024 ja sobib Meta Quest 3 ning Meta Quest 3S peakomplektidele.

Wall Town Wonders – maagiline linn otse sinu seinal

Wall Town Wonders on põnev ja rahulik linnasimulatsioonimäng, mis kutsub mängijat looma ja kohandama oma elutoa seintele värvikirevat linnamaailma. Tegemist on sega- ehk liitreaalsuse mänguga, mis seob virtuaalse ja füüsilise ruumi, lubades sul oma koduseinu kaunistada ja muuta mänguväljaks, kus väikesed tegelased seiklevad ja linnak areneb.

Mängu peamised omadused on sellised.

Ehe liitreaalsus: mäng kasutab arenenud tehnoloogiat, et muuta elutuba elavaks miniatuurseks linnaks, kus toimub pidev areng ja avastamine. See on ideaalne, kui otsid mängukogemust, mis ühendab reaalsuse ja fantaasiamaailma.

Rahulik mängimine omas tempos: Wall Town Wonders on rahulik ja stressivaba, lastes mängijatel kasvada ja areneda omas rütmis. Ülesandeid saab täita vastavalt oma soovile ja ajale, et linnak muudkui kasvaks.

Käeliigutustega juhitav: unusta keerulised juhtnupud – mängu saab juhtida intuitiivselt vaid käeliigutustega. Sa lihtsalt sirutad käed välja, et suhtlust mängus alustada ja oma linnakut kujundada, mis muudab selle eriti lihtsaks.

Lõputud kohandamisvõimalused: ligikaudu 100 unikaalset hoonet, üle 40 tegelase ja lõputud dekoratsioonid muudavad iga mängija linna ainulaadseks. Värskendused toovad igal aastaajal kaasa uusi kujundusi ja kaunistusi, pakkudes alati midagi uut.

Lisaks ootavad ees ka mängusisesed sündmused ja üllatused: mängijaid ootavad hooajalised sündmused, omapärased ülesanded ja minumängud, mis lisavad mängukogemusele lõbusaid ja ootamatuid hetki. Alati on midagi põnevat peidus, mida avastada.

Mängu looja Cyborn on uuendusmeelne mängustuudio, mis keskendub kõrgtehnoloogiliste mängukogemuste loomisele. Täpsem info mängu ja tellimise kohta on saadaval Meta Quest Store’is, nii et haara võimalusest ja muuda oma kodu maagiliseks linnaks, kus imed on igal nurgal peidus. Seinal kasvav seen pole mitte lagunemise tunnus, vaid see võib olla mõne virtuaalse linnakodaniku koduks.