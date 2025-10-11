MX Brio: kas alla 4K enam videokoosolekutel ei saagi?

Olgem ausad – me oleme harjunud keskpärasusega. Oleme leppinud sülearvutite sisse-ehitatud veebikaamerate teralise, kahvatu ja tihtipeale armetu pildiga, mis muudab iga virtuaalse koosoleku (rääkimata Youtube´i videost) kahvatuks mälestuseks. Aga mis siis, kui keegi avaks akna ruumi, kus seni on piirdutud vaid läbi lukuaugu piilumisega? Logitech on lauale (õigemini monitoriservale) toonud oma uue lipulaeva, MX Brio 4K Ultra HD veebikaamera, mis ei luba vähemat kui väikest revolutsiooni.

Kui meie elutubades troonivad juba ammu 4K-resolutsiooniga telerid (ja tihti ka monitorid töölaual), siis miks peaksime videokõnedes leppima eilse päevaga?

Esmamulje: tuttav tunne ja väike konks

Võttes karbist välja uue MX Brio, tabab Logitechi riistvara varasemat kasutajat tuttav tunne. Kaamera kinnitub monitori või sülearvuti servale järeleproovitud ja töökindla jalaga, mis end kindlalt ekraani taha haagib. Seekord on sel peal teip, mis eeldab, et see jalg liimitakse monitori külge kerge nakkuva kihiga.

Ühendus arvutiga toimub läbi üsna jämeda ja robustse USB-C kaabli, mis võib laual parajaks peavaluks osutuda. Kuid kui oled õnnelik USB-jaoturiga monitori omanik, saad selle jämeda raskelt painduva valge juhtme elegantselt silma alt ära peita.

Tõeline maagia ja ka väike peavalu algab aga tarkvaraga. Kõik seadistused käivad läbi Logitechi universaalse rakenduse Logi Options+, mis on justkui geniaalne insener, mis riietatud kohmakasse ja aeglasse, kuid elegantsesse ülikonda. Kuigi kasutajaliides on meeldivalt minimalistlik ja koondab kõik su Logitechi seadmed ühte kohta, on tarkvara ise hämmastavalt aeglane. Riistvara on Logitechil maailma üsna absoluutses tipus, kuid tarkvara lohiseb veel järele.

Pildi tuum: tehisaru ja sensor, mis näeb öös

Kõige olulisem on aga pilt ja siin särab MX Brio eredamalt kui ükski teine. Kaamera südameks on uus 4K Sony Starvis sensor, mille pikslid on eelkäijast tervelt 70% suuremad. Mida see tavakasutaja jaoks tähendab?

Lihtsustatult öeldes on kaameral suuremad "silmad", mis püüavad rohkem valgust. Tulemus on rabav, eriti kehvades valgusoludes. Võrdlus sülearvuti sisseehitatud HD-kaameraga on sõna otseses mõttes nagu öö ja päev. MX Brio suudab hämaras toas manada ekraanile selgema ja detailsema pildi, kui sa ise palja silmaga näed.

Selle kõige taga on aga veel midagi – tehisaru. See on justkui väike nähtamatu režissöör kaamera sees, mis optimeerib pilti lennult.

Logitech ise ütleb: "Whether meeting or streaming, stay sharp with Ultra HD 4K resolution video. MX Brio’s larger sensor keeps you looking your best, with our own Logitech proprietary designed lens, AI image optimization for 2x better face visibility, and 2x finer image details in difficult lighting conditions." (ehk eesti keeles "Olgu tegu koosoleku või striimimisega, püsi terav Ultra HD 4K resolutsiooniga video abil. MX Brio suurem sensor tagab, et näed alati parim välja, tänu meie enda Logitechi disainitud läätsele ja tehisarul põhinevale pildi optimeerimisele, mis tagab 2x parema näo nähtavuse ja 2x peenemad pildidetailid keerulistes valgusoludes.").

MX Brio töölauavaade on pisut karusem.

Lisaks pildile juhib tehisaru ka kahte kaamera servades asuvat mikrofoni, mis üritavad taustamürast eraldada sinu kõne. Tulemus on selgelt kuuldav hääl, kuid veidi muidugi kostab läbi ka märkimisväärne toakaja, kui oled heliliselt kõledas ruumis ja pole munakarpe seinale kleepinud. See on kindlasti samm edasi sülearvuti mikrofonist, kuid ei asenda veel täielikult kvaliteetset peakomplekti või eraldiseisvat USB-mikrofoni.

Nutikad trikid: isiklik operaator ja vaade töölauale

MX Brio ei ole lihtsalt toores terav pilt, vaid kaasa tuleb ka nutikust.

RightSight funktsioon muudab kaamera sinu isiklikuks operaatoriks. Kuigi see kärbib resolutsiooni 4K pealt veidi madalamale, jälgib see sind pidevalt ja hoiab alati kaadri keskel, isegi kui sa esitluse ajal edasi-tagasi kaamera ees ringi uitad. See seadistus kandub edasi kõikidesse rakendustesse, olgu selleks Teams, Zoom või Google Meet.

Üks põnevamaid uuendusi on aga Show Mode.

Kalluta kaamera füüsiliselt alla oma töölauale ja pilt keerab end automaatselt õiget pidi, lastes sul näidata dokumente, joonistada või esitleda tooteid. Logitech kutsub üles: "Share your deck view and immerse them in your thinking with Show Mode... Simply tilt MX Brio downwards, and the image auto-flips so the work on your desk is seen exactly how you see it." (ehk eesti keeles "Jaga oma vaadet ja too nad sisse oma mõttemaailma Show Mode'i abil... Lihtsalt kalluta MX Brio allapoole ja pilt pöörab end automaatselt, et sinu laual olevat tööd nähtaks täpselt nii, nagu sina seda näed.").

Idee on geniaalne, kuid teostus vajab veidi harjumist. Stabiilseks kasutamiseks peab kaamera jala monitori külge ikkagi kinni kleepima. Kui seda ei tee, on kaamera tasakaalust väljas ja kukub lihtsalt "ninali" vastu monitori.

See muudab aga kaamera liigutamise erinevate seadmete vahel tülikaks, kui oled selle monitori külge kleepinud. Lisaks on täheldatud, et Show Mode'is langeb automaatseadete puhul pildikvaliteet – fookus muutub pehmemaks ja pilt kipub ülevalgustatud olema. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb selle režiimi jaoks luua eraldi manuaalsete sätetega profiil.

Plussid ja miinused

Plussid Miinused ✅ Kirgas ja detailne 4K videopilt ❌ Mikrofon, mis korjab palju kaja ✅ Ülihea pildikvaliteet ka hämaras ❌ Tarkvara Logi Options+ on aeglane ja kohati tõrges ✅ Palju seadistusvõimalusi tarkvaras ❌ Show Mode nõuab kaamera kleepimist ja pildikvaliteet langeb ✅ Automaatne kaadris hoidmise funktsioon RightSight ❌ Jäme ja jäik USB-kaabel ✅ Nutikas ja lihtsalt kasutatav füüsiline privaatsuskate

Tehnilised andmed

Näitaja Väärtus Sensor: Sony STARVIS 4K Resolutsioon: 4K/30fps, 1080p/60fps Objektiivi ava: f/2.0 Vaateväli (FOV): 90°, 78°, 65° (kärbitav) Mikrofonid: Kaks mikrofoni mürasummutusega Ühendus: Eemaldatav USB-C kaabel (USB 3.0) Ühilduvus: Windows, macOS, ChromeOS Sertifikaadid: Zoom, Microsoft Teams, Chromebook, Google Meet, Streamlabs Eriomadused: RightSight (automaatne kadreerimine), Show Mode, füüsiline privaatsuskate

Kas Logitech MX Brio 4K on siis see uus standard, mida oleme oodanud? Enamiku kasutajate jaoks on vastus "jah". See on suur hüpe edasi igast sülearvuti sisseehitatud kaamerast, pakkudes erakordset pildikvaliteeti, eriti just hämaras, kus teised hätta jäävad. Nutikad tehisaru funktsioonid nagu RightSight on tõeliselt kasulikud ja muudavad iga videokõne professionaalsemaks.

Samas pole see kaamera ilma vigadeta. Aeglane tarkvara, keskpärane mikrofon ja veidi kohmakas Show Mode'i lahendus on selged miinused. Professionaalsele striimijale, kes jahib absoluutset parimat pilditeravust ja on nõus selle nimel rohkem vaeva nägema, võib suurema sensori ja laiema avaga profikaamera olla endiselt ainus sobiv valik.

Kõigile teistele – kaugtöötajatele, õppejõududele, juhtidele ja lihtsalt neile, kes tahavad virtuaalsuhtluses endast parimat muljet jätta, on MX Brio aga väga hea valik. See on kaamera, mis teeb keerulised asjad lihtsaks ja laseb mõistlikku pilti näidata ka siis, kui päike on juba ammu loojunud ja millegipärast ei taha sa toas suurt lampi põlema panna või oled kuskil hämaral tänaval või kohvikus, siis miks mitte.