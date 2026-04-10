Uue põlvkonna "rahvatelefonide" seeria jälle väljas: Samsung Galaxy A57 ja Galaxy A37

Samsung alustas oma ikoonilise A-seeria värskeimate lipulaevade, Galaxy A57 ja Galaxy A37 globaalset müüki, sealhulgas ka Eestis.

Eestis on Galaxy A-seeria olnud aastaid midagi enamat kui lihtsalt telefoniseeria – see on kujunenud edetabelites kõige ostetuimaks nutitelefoniks juba aastaid. Läheb kaubaks nii kooli- kui äritelefonina.

"2025. aastal oli Galaxy A56 Eestis müüginumbritelt teisel kohal ning 2026. aastal on see jätkuvalt üks Baltikumi enimmüüdumaid telefone. Uued mudelid on turul väga sooja vastuvõtu saanud ning suure tõenäosusega saadab ka neid sarnane edu," sõnas Samsung Eesti müügijuht Juhan Mespak.

Tehisintellekt – uus isiklik assistent

Kui varem oli tehisintellekt (AI) pigem tippmudelite tehniline moesõna, siis uutes rahvatelefonides on see muudetud käegakatsutavaks mugavuseks. Galaxy A57 ja A37 toovad kasutajateni Google’i "Ring to Search" (ehk tee sõrmega ring ümber ja otsi) funktsiooni ning nutika pilditöötluse.

Pildistamisel aga käitub tehisaru kui profifotograaf, korrigeerides valguse ja varjud, ilma et peaks ise keerulistes seadetes näpuga järge ajama.

Turvalisus endiselt järeleandmatu

Samsung on uute mudelite puhul rõhku pannud turvalisusele, pakkudes kuni kuus aastat turvauuendusi.

Süsteemi süda on Samsung Knox Vault. Paroolid ja biomeetrilised andmed on peidus selles riistvaralises "seifis".

Galaxy A57 5G vaid 6,9 mm paksune korpus annab seadmele premium-klassi välimuse. Telefon on varustatud erksavärvilise Super AMOLED-ekraaniga.

Mõlema mudeli tagaküljel on kolme kaamera süsteem, kus troonib 50 MP põhikaamera.

Millist värvi valida?

Uued mudelid pakuvad laia värvigammat, et igaüks leiaks oma stiiliga sobiva:

Galaxy A57 5G: Vinge tumesinine, Vinge hall, Vinge jääsinine ja Vinge helelilla.

Galaxy A37 5G: Vinge lavendlililla, Vinge söehall, Vinge hallikasroheline ja Vinge valge.

Mõlemad telefonid on nüüdsest saadaval suuremates esindustes nagu Telia, Elisa, Tele2 ja Euronics, samuti Samsungi ametlikus veebipoes.