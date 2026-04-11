Hüvasti, Windows! Prantsuse riigiaparaat vahetab ameeriklaste tarkvara kohaliku Linuxi vastu

Kujuta ette, et elad majas, kus omanik võib igal ajal ukselukke vahetada, üüri tõsta või sinu tegemisi läbi akna jälgida, ilma et sul oleks selle üle mingit kontrolli. Just nii kirjeldab Prantsuse valitsus oma praegust olukorda digimaailmas. Tehnoloogiahiidude haardest vabanemine on seal praegu agressiivne riiklik strateegia.

2026. aasta aprillis teatas Prantsusmaa, et aeg on "digitaalsed ahelad" purustada ning võtta kontroll oma andmete ja taristu üle tagasi.

Suurpuhastus riigiasutustes: Linux asendab Windowsi

Tegelikult kinnitas Microsofti jurist Prantsusmaal, et USA valitsus pääseb tõesti ligi nende Euroopa andmekeskustele – ilma Euroopa ametivõime teavitamata. Seega varem pigem kuulujuttude ja vandenõuteooriatena levinud arvamus sai kinnituse, et ka tegelikult võib nii olla, et väliskliente saab luurata.

Tõestuse selle kohta, et Ameerika suurtehnoloogiaettevõtted ei saa pakkuda suveräänseid pilveteenuseid – hoolimata turunduskärast, mida toodete ümber luuakse, esitas tegelikult Microsofti jurist ise. Pärast tema ütluste vaatamist YouTube'is nõustusid paljud, et iga suure tehnoloogiaettevõtte turvalisuse pakkumine on kahtlase väärtusega.

Prantsusmaa valitsuse digidirektoraat (DINUM) viskas lauale tõelise pommuudise: riigiaparaat alustab laiaulatuslikku väljumist Microsofti ökosüsteemist. Kui seni on Windows olnud ametnike töölaudadel standardiks, siis edaspidi võetakse kasutusele Linuxi-põhised operatsioonisüsteemid.

See ei ole lihtsalt tarkvaravahetus, vaid põhimõtteline muutus. Kui Windowsi kasutamine on nagu mugava, kuid suletud „kõik-hinnas“ kuurordi külastamine, kus reeglid dikteerib võõrustaja, siis üleminek Linuxile on kui oma kodu ehitamine – see nõuab alguses rohkem pingutust, kuid annab täieliku vabaduse otsustada, kes uksest sisse pääseb ja milliseid materjale kasutatakse.

Esimesed suured sammud on juba astutud:

Ravikindlustusamet (CNAM) on juba alustanud oma 80 000 töötaja suunamist riiklikele koostöötööriistadele nagu Tchap (suhtlus), Visio (videokonverentsid) ja FranceTransfert (failivahetus).

Terviseandmete platvorm liigub täielikult usaldusväärsele Euroopa lahendusele hiljemalt 2026. aasta lõpuks.

Lisaks teatas Prantsuse valitsus jaanuari lõpus, et loobuvad Microsoft Teamsi videokoosolekute tarkvarast ning võtavad kasutusele kodumaise alternatiivi.

Ministrid on karmisõnalised: "Me ei saa enam leppida sõltuvusega"

Prantsuse valitsuse liikmed ei hoia end tagasi, kui jutt läheb USA tehnoloogiahiiudest vabanemisele. Riigieelarve ja avaliku halduse minister David Amiel on seisukohal, et riik peab lõpetama kõrvaltvaataja rolli:

"Riik ei saa enam piirduda oma sõltuvuse tõdemisega, ta peab sellest väljuma. Me peame vabanema USA tööriistade mõjust ja võtma kontrolli oma digitaalse saatuse üle. Me ei saa enam aktsepteerida, et meie andmed, taristu ja strateegilised otsused sõltuvad lahendustest, mille reegleid, hindu, arenguid ega riske me ei kontrolli. Digitaalne suveräänsus ei ole valikuvõimalus."

Talle sekundeeris tehisintellekti ja digivaldkonna minister Anne Le Hénanff, kelle sõnul on Prantsusmaa eeskuju suunanäitajaks kogu Euroopale:

"Digitaalne suveräänsus ei ole valik, vaid strateegiline vajadus. Euroopa peab looma vahendid oma ambitsioonide elluviimiseks ja Prantsusmaa näitab teed, kiirendades üleminekut suveräänsetele, ühilduvatele ja kestlikele lahendustele."

Koalitsioonid Ameerika pilve vastu

Selle asemel, et iga ministeerium üritaks üksinda jalgratast leiutada, loob Prantsusmaa uue meetodi: avaliku ja erasektori koalitsioonid. See tähendab, et riigiasutused, suured avalikud teenusepakkujad ja kohalikud tehnoloogiaettevõtted seljatavad ühiselt probleeme, tuginedes avatud standarditele ja ühiskasutatavale tarkvarale (algatused nagu Open-Interop ja OpenBuro).

Sügiseks 2025 peavad kõik ministeeriumid esitama konkreetsed kavad, kuidas nad vähendavad sõltuvust väljaspool Euroopat asuvatest pakkujatest seitsmes võtmevaldkonnas: arvuti töölauad, koostöötööriistad, viirusetõrje, tehisintellekt, andmebaasid, virtualiseerimine ja võrguseadmed.

Prantsuse digipöörde plussid ja miinused

Kuigi ambitsioon on imetlusväärne, ei ole tee täieliku digisuveräänsuseni okasteta.

Siin on peamised plussid ja miinused, mida see suur muutus endaga kaasa toob:

PLUSSID

Andmeturve: riiklikud ja kodanike andmed ei liigu enam USA serveritesse või USA valitsuse salaja kontrollitavatesse serverikeskustesse, kus kehtivad teised seadused.

Kulude kontroll: lõpeb litsentsitasude diktaat, kus tarkvarahiiud võivad suvalisel hetkel hindu tõsta.

Kohaliku IT-sektori toetamine: riigihanked suunatakse Euroopa ja Prantsuse ettevõtetele, mis elavdab majandust.

Paindlikkus: avatud lähtekoodiga tarkvara (Linux jm) võimaldab süsteeme täpselt riigi vajadustele kohandada.

MIINUSED