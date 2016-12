Odav pulsikell Teclast - hind saabki alla 20 euro langeda

Alles oktoobris tundus, et 26-dollarine odav pulsikell SMA Band on absoluutne miinimum, kuhu saavad ühe enam-vähem korraliku pulsikella hinnad langeda. Pealegi sai SMA hakkama ka paljude nutikella funktsioonidega, näiteks mobiilist teadete ja helistaja nime edastamine või äratus ja unejälgimine. Tegelikult on põhi veel sügavamal - Teclast H30 maksab vaid 16 eurot, soodukaga isegi 14.

Arvutimaailma "Hiina ime" rubriiki sobib see kell ideaalselt. Lisaks imehinnale on seade ise ka oma odavuse kohta ootamatult asjalik. Ja Omniva postkontorisse saabus kiiresti ning ilma kollase kleepsuta EU tingimustele mittevastavuse kohta. Samas ükski kaasasolev paber CE sertifikaadi märki ei sisaldanud, kuigi toote kirjelduses öeldakse, et vastab USA ja Euroopa Liidu nõuetele.

Karp on sama korralik, nagu mõnel meil müüdaval 10 korda kallimal nutikellal. Varustus aga üsna napp: hiina- ja ingliskeelne kasutusjuhend, microUSB kaabel, kummine mugav kellarihm ja kell ise. Nii nagu mõned kallimad kellad, käib ka odav pulsikell Teclast H30 kummise rihma sisse väikese soonega, laadimispesa jääb samuti kummirihma serva alla peitu. See on ka üks väike puudus võrreldes SMA Bandiga - iga kord tuleb kella korpus rihma seest välja sikutada, et laadima hakata. Kuid rihm on tõesti väga elastne ja pehme - elegantselt peen, mis sobiks ka naiselikumatele kasutajatele.

Pulsikell näitab kellaaega siis, kui randmega kellavaatamise liigutust teha, allservas olevat puutetundlikku pinda puudutades saab ekraanile manada lisaks kellaajale kuupäeva, sammude arvu päevas, põletatud kalorite hulga päevas, läbitud meetrid, magatud une aja jne.

Kella ühendamine nutitelefoniga käib lihtsalt, ehkki esialgu juhendis lubatud mobiilirakendust nimega Teclast Bracelet Android Play poest ei leia. Selle asemel tundub sobivat Tsports.

Iseenesest on see üsna ilus oranž rakendus, kuid mõnesid asju teeb tavalisest nutikellarakendusest vähem. Näitab küll ilusti päeva jooksul läbitud sammude ja kilomeetrite hulka ringdiagrammil (eesmärgi täitmiseni), põletatud kaloreid ja pulssi, kuid ei edasta kõigi rakenduste teateid. Valikus on vaid teadete edastamine saabuvatest kõnedest (näitab helistaja nime), Facebooki teateid ja SMS-e, Skype´i, Twitteri, Whatsapp´i ja Wechati teateid või kui keegi juhtub kasutama, siis ka QQ teateid. Kõik. Ei ole eraldi iga äpp´i seadistamist. Eesti täpitähti odav pulsikell ei näita.

Aga siinkohal võime küsida, et mida üldse 16-eurosest kellast tahta? Kõned, SMS ja Facebooki sõnumid tunduvad ju üsna OK.

Pulsiga on veel see hea asi, et telefonist saab vajadusel vaadata ka hetkepulssi vaid ühe nupuvajutusega. Muidugi on olemas ka pidev pulsijälgimine, kuid vaid iga tunni aja tagant. Need näidud salvestatakse vastavasse graafikusse.

Pulsikellade üks väga kasulik omadus on vaikne äratamine, nii et teisi samas toas üles ei aja. Paraku ka siin on piirangud - Teclasti kellale saab lisada kolm erinevat äratust. Iga äratuse jaoks võib määrata nädalapäevad, millal need rakenduvad. Tavalise viis päeva nädalas tööl käiva kontori-inimese jaoks kolmest äratuskellast piisab.

Aku kestab sel nutikellal natuke alla kahe nädala - ca 12 päeva, ehkki tehnilistes andmetes lubatakse 30 päeva. Kuid ka paar nädalat on piisav - harjumuseks maksab teha näiteks igal nädalavahetusel laadimine, siis ei juhtu nii, et keset päeva viskab pulsikell ootamatult pildi taskusse.

Kuigi äpp´ist saab oma kaalu ja pikkust seada, tundub sammumõõtmine natuke eksivat lühemate vahemaade suunas. Kui tegelikult sai päeva jooksul läbitud 7,8 km, siis Teclasti nutikas kell näitas vahemaaks 6,8 km. Pulsimõõtmises kippus odav pulsikell tulemust natuke vähendama, kui tegelikult oli. Und aga mõõtis üsna täpselt - alustas uneaja arvestamisega pluss-miinus 15 minutit magamaminekust ja ärkamine oli juba mõneminutise täpsusega registreeritud.

Odav pulsikell - kas sobiks kingikotti?

Iseenesest võiks 16-eurost pulsikella tõepoolest soovitada. Kas ka kingiks, on iseküsimus, sest täpsus ja mõned funktsioonid, mida spordilembene uus omanik võiks oodata, on puudu või nuditud. Aga oma esimeseks nutikellaks, et aru saada, kas sellist vidinat üldse vaja, on Teclast H30 väga hea. Hakkab ehk meeldimagi, sest kirgas sinine numbritabloo on lisaks ka efektne. Uskuge, nutikellaga harjub ja kellaaja vaatamiseks juba mõne nädala pärast enam nutitelefoni taskust instinktiivselt välja õngitsema ei hakka. Vana hea pilk randmele tuleb harjumusse kiiresti tagasi. Pealegi on nüüd, mõnikord jahedatel talvepäevadel hea tänaval kõndides vaadata, kes helistab või mis sõnum saabus ja kas üldse on mõtet kindaid käest võtta ja telefoni taskust välja tirima hakata.