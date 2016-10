Google´i uued Pixeli telefonid - tõenäoliselt parim kaamera ja piiramatult pilvemahtu

Google kuulutaski täna välja selle, mis juba mõnda aega on lahinal lekkinud nii sõnas kui pildis - Nexuse aeg on ümber, Google´i uued telefonid kannavad Pixeli nime.

Pixel ja Pixel XL on nagu uus iPhone 7 ja iPhone 7 Plus. Nexuse telefonide järeltulijad on võimsa Qualcommi Snapdragon 821 2,15 GHz protsessori, 4 GB RAM mälu ja 32 GB või 128 GB välkmäluga. 5-tollise ekraaniga lihtsalt Pixel on 2770 mAh akuga, suurem Pixel XL mudel aga 5,5-tollise ekraani ja 3450 mAh akuga. Google jääb aku osas tagasihoidlikuks, lubades, et see "kestab terve päeva".

Kaamera kohta sahistatakse, et see on parim üldse mobiilikaamerate ajaloos - Pixelil on 12-megapiksline sensor taga f/2.0 avaga, lisaks pakub Google sellele telefonile piiramatut piltide täisresoga salvestusmahtu Google Photos kontol. Selfie-kaamera on tõsise 8-megapikslise sensoriga.

Muudest sensoritest on esindatud praktiliselt kõik, mis nutitelefonidele peale/sisse pannakse: tagaküljel sõrmejäljelugeja, sees läheduseandur, kiirendusandur, güroskoop, magnetomeeter, baromeeter (kõrguse täpsemaks määramiseks), Hall´i andur (nutikate kaante jaoks), GPS, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 jne. USB Type-C on ka olemas ja ka 3,5 mm kõrvaklapipesa, 4G allalaadimiskiirus on kuni 600 Mbit/s (kui operaator toetab) ja üleslaadimiskiirus kuni 75 Mbit/s.

Muidugi on Google´i uutel telefonidel uusim Android Nougat 7.1 ja enam mitte väga kõrge hind - 649 dollarit USA-s.

Uudise olulisust vähendab muidugi tunduvalt teade Google´i lehel, et meil pole võimalik ausalt ja legaalselt otse neid telefone osta:

Siinkohal lõpetame Pixeli ülevaate ja jääme ootama meie tehnoloogiariikide sekka arvamist.