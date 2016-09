Uus aken kübermaailma: 5 soovitust uue monitori ostmiseks

? Kui arvutiekraan on jõudnud oma eluea lõppu, mida ikka juhtub kasvõi moraalse vananemise tõttu, tuleb ette võtta uue soetamine. Mida võtta, mida jätta? Kas võtta lame või nõgus, matt või läikiv, suur või väiksem?

! Valiku tegemisel tuleb silmas pidada mitmeid näitajaid, millest viie kõige olulisema kohta annab ülevaate Samsung Eesti juht Toomas Tiits.

Samsung Eesti juht Toomas Tiits soovitab uue kuvari valimisel silmas pidada esialgu vähemalt viit tehnilist parameetrit: ekraani suurus, resolutsioon, paneelitehnoloogiad, sobilikkus silmadele ning reguleerimisvõimalused.

Milleks uus kuvar?

Esimesena on vaja läbi mõelda kuvari soetamise eesmärk. Kuldne reegel igasuguste tehnikaseadmete soetamise planeerimisel on selle funktsiooniga arvestamine. Seepärast on ka uue arvutiekraani hankimisel põhjust mõelda, millise tegevuse – töö või meelelahutuse jaoks seda tarvis oleks.

Monitori suurus

Kui esimene valik on tehtud, võib hakata mõtlema ekraani suurusele. Monitoride ekraani suurused on vahemikus 15–46 tolli. Suurema ekraaniga kuvariga (alates 20 tolli) on töö tegemine mõnusam, kuna ekraanil saab korraga töötada mitme rakendusega. Keskmine töökohtadel kasutatavate monitoride suurus on vahemikus 22-23 tolli. Suuremate kui 25-tolliste ekraanidega monitoride puhul võib olla raskusi kuvaril oleva hoomamisega ja detailide märkamisega, mistõttu selliseid monitore eelistatakse peaasjalikult mängude mängimiseks ja filmide vaatamiseks. Kui mõtled monitorile, mille tollimõõt on suurem kui 23, võiksid juba otsida seadet, mille resolutsioon oleks suurem.

Ekraani resolutsioon

Järgmine samm kuvari valimisel, millega tuleb kindlasti arvestada, on ekraani resolutsioon ehk pildikvaliteet. Ekraani resolutsioon tähendab ekraanipildi pikslite arvu ning reeglina mida suurem on arv, seda väiksemaid detaile ning teravamat ja kvaliteetsemat pilti monitor kuvab. Seega tuleks kõrva taha panna tarkus – mida suurem ekraan, seda suurem peaks ka olema ekraani resolutsioon. Tänapäeva tehnoloogia arengute juures on töötamiseks vajaminev ekraan soovitatavalt vähemalt Full HD (1920x1080) resolutsioonis. Hetkel kõige parema resolutsiooniga monitorid on juba Ultra HD ehk 4K (3840x2160) resolutsioonis, mille pikslite arv erineb eelmisega võrreldes neljakordselt ning mida soovitatakse eelkõige mänguritele ja neile, kes töötavad kõrgkvaliteetse video- või pildimaterjali kallal (disainerid, monteerijad, fotograafid).

Paneelitehnoloogiad

Monitoride puhul on kasulik teada ka paneelitehnoloogiat, mis võib olla kas IPS, TN, VA või PLS. Arvutimänguritel, kellele on oluline parim reageerimisaeg ja kaadrisagedus, tasub kaaluda TN-paneeliga monitori; disaineritel või fotograafidel, kelle jaoks on oluline ekraanil kuvatavate värvide vastavus tegelikkusele, võiksid valida kas IPS- või PLS-monitor. Viimased ekraanitüübid on oma hea vaatenurga poolest sobilikud ka kontoritööks.

Nõgus ekraan

Arvestades silma kujuga, sobitub nõgus ekraan võrreldes lameekraaniga silmadele oluliselt paremini. Nõgusa ekraani kasuks räägib eelkõige selle uudne tehnoloogia, mis arvestab kasutajate silma kujuga – väsitab vähem silmi ja võimaldab mugavamat töötamist. Üks sellistest on näiteks Full HD resolutsiooniga ja nõgusa ekraaniga 27-tolline Samsungi mudel CF591, mis sel aastal turule toodi. Hiljuti tutvustas Samsung IFA tehnoloogiamessil 4K resolutsioonis nõgusat kuvarit, mis põhineb sarnaselt SUHD teleriga Quantum Dot´i pilditehnoloogial.

Reguleerimisvõimalused

Viimasena esmapilgul teisejärguline, ent üks teatud mõttes ka äärmiselt oluline kriteerium, mida monitoride ostul arvesse võtta, on selle reguleerimisvõimalused. Mugavaks kasutamiseks on vajalik, et monitori kaldenurka ja kõrgust saaks muuta ja kohandada vastavalt silmade kõrgusele. Ühtlasi võiks olla ka võimalus horisontaalvaadet vertikaalvaateks pöörata.

Kuna ekraanide valimisel tuleb arvestada mitmeid erinevaid tegureid sõltuvalt kasutaja personaalsest soovist, siis võib vastavalt iga kasutaja vajadustele olla soovituste rida oluliselt pikem. Esimese valiku tegemisel peaks aga ülaltoodud soovitustest piisama, aga kui tegemist on detailsemate kriteeriumitega ja erisoovidega, tasub selles vallas kindlasti tootjatelt ja spetsialistidelt lisa uurida.