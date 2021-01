PILDID: virtuaalne CES tõmbas tehnoloogiamaailma uue aasta käima

Viimane suur rahvusvaheline tehnoloogiamess, kus sadade tuhandete asemel osalesid rangete nakatumisvastaste meetmetega tuhanded, oli IFA Berliinis sügisel, kus ka Arvutimaailm kohal käis. Maailma suurim tehnoloogiamess CES aga otsustati pandeemia teise laine harjal korraldada siiski virtuaalselt.

CES-ile tuli siiski ajakirjanikel registreeruda nagu tavaliselt ning läbida akrediteering, teised osalejad tasuvad osalustasu nagu ikka. Veebis võib koostada endale tiheda päevaplaani, vaadata virtuaalesitlusi või osaleda vestlustes, kus saab ise küsimusi esitada.

Esimene, nii-öelda meedia päev oli tihedalt täis pikitud suurte tehnoloogiafirmade erinevas stiilis pressiesitlusi, nüüd on avatud ka messiosa kõigi eksponentidega kõigile. Siin on mõned pildid, kuidas täiesti uutmoodi CES 2021 välja näeb.



Taiwan on nagu ikka oma halliga, seekord virtuaalsega. Nii näeb välja selle sissepääs. Suurel ekraanil on esitlused, sisse võib astuda erinevatel teemadel koridoridesse ja sealt edasi firmade boksidesse.



LG on keskendunud juba mõnda aega targale kodule ja ühendab oma kodumasinaid nutikasse süsteemi. Pildil aga esitleb virtuaalne suunamudija, DJ ja helilooja Reah Keem LG uusi tooteid.



Samsungi uuringute juht Sebastian Seung on küll ehtne, ent jalutab ringi Samsungi virtuaalses stuudios, kus tutvustatakse kodulahendusi. Endiselt saab külmkapi uksel retsepte valida ja siis kuskilt e-poest komponendid tellida, kuid reaalsus maailma suurlinnades on selline, et ka rangeima karantiiniga pandeemia ajal tuli lipata lähimasse nurgapoodi toiduaineid ostma. Meil siin Eestis on toidu e-poed küll teinud sel aastal tohutu arenguhüppe, aga ükski pood veel oma lahendust külmkappide ja targa koduga pole sidunud.



Canon tegi pressiesitluse traditsioonilises "rääkivate peade" stiilis. Korraks näidati ka EOS R6 kaamerat.



Sony pikkis oma pressiesitlusse rääkijate vahele varem valmis tehtud videoid. Sony on meelelahutusmaailmas heal positsioonil: ühelt poolt arendab meelelahutustehnikat proffidele, kes oma loomingut üles võtavad ja teiselt poolt pakub kasutajatele lõpptarbija seadmeid, mis proffide visiooni võialikult täpselt edasi annaksid. Seega kogu protsessist on ülevaade ja kõik on algusest lõpuni kontrolli all.



Philips Fireside Chat ehk "lõkkejutud" oli tegelikult vestlus laudade taga. Selgus, et nii nagu mõni dekaad tagasi pandi mikroskeem igasse vidinasse ja mänguasja, siis nüüd on tehisintellekt pisimaski asjas. Kuna teemaks oli tervisetehnoloogia, siis räägiti näiteks tehisintellektiga elektrilisest hambaharjast.