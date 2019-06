Disainitudengid lõid viis tervishoiuteenuse tulevikuvisiooni

Eesti Kunstiakadeemia ja TalTechi tudengite ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla neli kuud kestnud ühisprojekti tulemusena loodi uudsed lahendused insuldist paranenu toetamiseks, EMO visiidi läbipaistvamaks muutmiseks, päevakirurgia patsiendi liikumise korraldamiseks, lootusetult haigele väärika elulõpu tagamiseks ning eriarstivisiidiks ettevalmistamiseks.



Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja Maarja Mõtuse sõnul sündis regionaalhaiglaga koostööst mitmeid suurepäraseid ideid, mis aitavad tulevasi haigla arendusi suunata. “Disainiülikoolina on EKA roll aidata PERHil luua visioone, milliseid teenuseid ja keskkonda nad oma patsientidele ja töötajatele soovivad,“ sõnas Mõtus. “On heameel näha, et suurhaiglas osatakse hinnata disaini olulisust teenuste arendamisel ning loodan, et ka teised tervishoiuasutused hakkavad PERHi eeskujul teenusedisaini võimalustele rohkem tähelepanu pöörama,” lisas ta.



Regionaalhaigla juhatuse liikme Terje Peetso hinnangul on haigla arenguks kasulik kuulata väljaspool seisvate inimeste arvamust. “Võtame teenuste arendamisel alati arvesse patsientide ja nende lähedaste tagasisidet, kuid praeguses projektis loob erilist väärtust, et tegemist on haiglale ebatüüpilise eriala – teenusedisaini – tudengite soovitustega,” sõnas Peetso. Tema kinnitusel võib üliõpilaste ettepanekute kasutusala laiendada mitmetesse valdkondadesse. “Patsiendil on sageli keeruline orienteeruda pakutavate teenuste virvarris, kuid ühele digiplatvormile saaks ehitada lahendusi erinevatele patsiendile, et hoida kokku nende aega ja närve,” lisas Peetso.

Teenusedisaini meetodeid kasutades valmis tudengitel õppejõudude Ruth-Helene Melioranski ja Ionel Lehari juhendamisel viis uutel tehnoloogiatel põhinevat lahendust, mis käsitlevad patsiendi kogemust haiglas tervikpildina. „Kuigi tudengite uuringud näitasid, et PERH pakub teenuseid efektiivselt ning patsiendid on väga rahul arstiabi kvaliteediga, on haigla teenused killustunud ning patsientidele ei ole loodud terviklikke teenusekogemusi,” selgitas Melioranski.





Üks tudengite visioonidest keskendub patsiendi EMO külastuse efektiivsemaks ja mugavamaks muutmisele. „Üliõpilastel on valminud prototüüp uudsele algoritmil põhinevale digilahendusele, mis toetab patsienti tervisemure tekkimisest kuni haiglast lahkumiseni,“ tutvustas Melioranski, lisades, et rakendus annab näiteks nõu, kas kutsuda kiirabi või piisab perearsti visiidist. Samuti informeerib rakendus EMO patsienti ooteaegadest ja eesootavatest sammudest, muutes seeläbi protsessi läbipaistvamaks.





Lisaks arendasid tudengid insuldist paraneva inimesele erinevaid teenuseid koondava targa päeviku, arsti vastuvõtuks ettevalmistamise digiplatvormi, rakenduse päevakirurgia patsiendile personaalsemaks ümberkorraldamiseks ning intelligentse abivahendi lootusetult haigele oma mälestuste tähenduslikuks talletamiseks.



Arsti vastuvõtuks ettevalmistamise digiplatvorm

Koos EKA ja TalTechi disaini ja tehnoloogia tuleviku ühisõppekava magistrantide ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga osalevad kaheaastases Põhjamaade koostööprojektis riigikantselei ja Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health, Lapimaa Ülikool, Göteborgi Disainiakadeemia, Sahlgrenska Ülikooli haigla ning ettevõtlus- ja innovatsioonikool.



Rakendus päevakirurgia patsiendile

Projekti kaasrahastab valdkondade vahelist koostööd arendav Põhjamaade ministrite nõukogu programm Nordplus Horiztonal NPHZ-2018/10108 ja Euroopa Regionaalarengu Fondi EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt) 2014-2020.4.01.16-0045.