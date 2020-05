Latitude59 tehnoloogiakonverents toimub tänavu augustis hübriidüritusena

Eesti igakevadine juhtiv startup- ja tehnoloogiakonverents Latitude59 toimub sel aastal teisiti. Kui tavalisel aastal peakski just nüüd, maikuus, olema selle suurürituse toimumisaeg, siis koroonakriisi tõttu on kõik rahvakogunemised ära jäetud või edasi lükatud. Latitude59 ei jäänud ära, vaid lükkus 27.- 28. augusti peale ja toimub paralleelselt nii tavapärase kogunemisena Tallinnas Kultuurikatlas kui ka online üritusena.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele leevendada avalike ürituste korraldamise piiranguid, toimubki Latitude59 sel aastal piiratud mahus konverentsi ja networking-üritusena. 27. - 28. augustil Kultuurikatlas saab kohapeal olla piiratud seltskond, ülejäänud võivad osaleda virtuaalselt. Latitude59 korraldusmeeskond kohandab sündmuse programmi ja produktsiooni vastavalt eritingimustele, et tagada Kultuurikatlas kohapeal osalejate turvalisus ning vältida koroonaviiruse levikut.

“Nagu palju muudki sel aastal, on ka Latitude59 teistmoodi - pea kuuekümnest riigist pärit ettevõtjaid ja investoreid tänavu Tallinnas vastu võtta ei õnnestu, küll on aga see suurepärane võimalus testida uusi lähenemisi ürituskorralduses. Keskendume tugevamalt lähinaabrite startup-kogukondade kaasamisele, idufirmade ja investorite kokkuviimisele ning pakume osalejatele tavapäraselt rohkelt inspiratsiooni,” ütles Latitude59 juht Maarja Pehk.

Seekordselt sündmuselt ei puudu ka traditsiooniline idufirmade pitch´i võistlus, diskussioonid maailmatasemel visionääridega nii laval kui veebis ning uuendusena ka spetsiaalselt idufirmadele väljatöötatud mentorlusprogramm.

Jooksvalt uuenevat infot nii programmi kui piletimüügi kohta leiab Latitude59 kodulehelt www.latitude59.ee.