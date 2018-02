Tulemused selgunud: lugejad tahavad rohkem teste (ja lõpuks selgub ka võitja)!

Arvutimaailm on juba aastaid teinud lugejaküsitlusi, kust selguvad meie lugejate soovid järgmiseks aastaks. Arvutimaailma tegemine erineb tavalistest uusaastasoovidest selle poolest, et aasta alguses lugeja soovib, aga meie teeme, aasta jooksul. Mida ja kuidas siis seekord teha teistmoodi või samas vaimus edasi, selle kohta toimus möödunud nädalal lugejaküsitlus.

Kõik, kes võtsid mõne minuti aega ja täitsid veebiankeedi, said osaleda ka nutitelefoni Sony Xperia XZ1 Compact loosimises. Tingimuseks oli oma e-posti aadressi jätmine, et oleks võimalik võitjaga ühendust võtta. Muidugi oli soovituslik ka liitumine Arvutimaailma Facebooki-lehega, registreerimine Youtube´i kanali jälgijaks ja sõbrale jagamine, kui teadsid kedagi, keda võiksid Arvutimaailma teemad veel huvitada.

Nüüd on vastused käes ja aeg teha kokkuvõtteid.

Vanus: 30-39

Kõige enam loeb Arvutimaailma 30-39 aastane seltskond. Järgneb 40-49, siis 20-29.





Kuidagi järsult väheneb vanemate ja nooremate lugejate osakaal, seega on siin näha, et toimetus peab nende vanusegruppidega edaspidi rohkem tööd tegema. Praegu aga võib nimetada AM.ee-d üsna keskealiste tehnoloogiaväljaandeks.

Haridus ja amet

Tehnoloogiavaldkonna lugeja on keskharidusega, keskeriharidusega või kõrgema haridusega. Ametitest olid esindatud muidugi üsna paljud IT-ala elukutsed, kuid mitte ainult.





Päris paljud vastanud olid õpilased, aga teistest rohkem leidus ka koduseid, kokkasid, lihtsalt spetsialiste (valdkond täpsustamata), raamatupidajaid, projektijuhte, õpetajaid, vabakutselisi ja tegevjuhte. Meid loevad ka mitu ehitajat, elektrikku ning maalrit.

Hobid – aiandusest 3D arhitektuurini

Väga põnevate hobidega on meie lugejad. Kuigi väga paljudes hobides domineerib sõna arvuti, pole suuri kordusi nimekirjas märgata ning inimesed tegelevad tõesti seinast seina asjadega. Kes tegeleb ekstreemspordiga, kes geopeitusega, mõni käib purjetamas, mõni paadiga sõitmas, õmmeldakse, loetakse ulmet, pildistatakse, käiakse kalal, loetakse raamatuid, parandatakse mööblit.

Kui tihti AM.ee lehel tavaliselt käid?

Arvutimaailma veebis käiakse tavaliselt harva. Samas ligi pooled käivad iga nädal ikka mõne korra. Igapäevaseid külastajaid on vähe, aga selles osas peab toimetus rohkem pingutama, kui päevas ilmubki vaid 1-2 lugu – kui sisu uueneks enam, oleks põhjust ka mitu korda päevas veebi vaatama tulla. Võimalik, et ressursi paranedes ja kirjutajate tekkides hakkamegi rohkem lugusid avaldama – igatahes tahaks küll selles suunas liikuda.

Sel aastal on meil lisaks uudistele, testidele ja nõuandelugudele ka videolood, mis on uus asi ja ehk toob juurde ka püsikülastajaid.

Mis teemadel võiks AM rohkem kirjutada?

Iga kord küsime ka seda, mis teemadel võiks rohkem kirjutada. See küsimus toob tihti üsna erinevaid vastuseid, kuid mõned teemad korduvad ka.





Jah, pole midagi üllatavat, et jälle soovitakse rohkem tooteteste. Meile meeldivad need ka väga. Kui saame rohkem asju testida ja meil on rohkem aega pikemaid teste teha, siis kindlasti hakkame seda osa lugudes ka suurendama. Igal nädalal on mõni test. Vahest ka mitu.

Eesti tehnoloogiaväljaandelt oodatakse ka rohkem Eesti tehnoloogiauudiseid. Muust maailmast loetakse otse algallikatest.

Nutitelefonid on ka kõiki huvitav teema. Arvutid ja sülerid samuti.

IT-ärilahendused, millest varem rohkem lugusid oodati (oli ju paberajakiri ärikallakuga IT-st), on langenud tahapoole. Persoonidest (keda meil on üsna harva) üllatuslikult samuti soovisid üsna vähesed rohkem lugeda.

Millistest kanalitest AM uudiseid veel loed?

Lisaks AM.ee veebilehele leiab Arvutimaailma uudiseid ka mujalt – meie partnerite juurest, sotsiaalvõrkudest ja teistsugustest meediakanalitest.





Levinuim on muidugi Facebook, aga tõusev täht on Youtube, kus nüüd ilmub iga nädal mõni videolugu. Kui sa pole veel Subscribe´inud, siis märgi end ära kanali jälgijaks, nii saavad tegijad toetust ja tagasisidet. Hea partner Forte on tihti Arvutimaailma lugusid ka laiale Delfi lugejsaskonnale tutvustanud.

Mida veel loed?

Kaardistame veidi ka Eesti tehnoloogiamaastikku – uurisime, milliseid meediaväljaandeid veel loetakse lisaks Arvutimaailmale.

Tehnoloogiahuviline lugeja tarbib kõige enam Geeniuse portaali. Siin pole midagi üllatavat, kuigi Geenius oli meie eelmises lugejaküsitluses alles viies.





Delfi Forte on teada-tunutud üks Eesti suurimatest tehnoloogiakanalitest, järgneb Telia Digitark, hinnatud foorumiplats ja hinnainfo jagaja Hinnavaatlus, ajaleht Postimees (kus küll AM-i uudiseid on ilmunud üsna harva), ajakiri Digi, Tehnikamaailm ja siis järgneb juba aste väiksem lugejaskond teistel väljaannetel.

Kui kallis telefon sul on?

Kõige suurem osa vastanutest kasutab 200-300 eurost telefoni, järgneb pisut väiksem 300-400 euroste telefonide kasutajagrupp. Ja meie testime pidevalt sealt kallimasse klassi jäävaid mudeleid, mida kasutatakse vähe. Seega lugeja ise neid kalleid telefone ei osta ja tarbib pigem mõnesajaeuroseid. Eks siit on õppetund nii meile, testijatele kui telefonide maaletoojatele: pakkuge testiks ka kõige populaarsemaid mudeleid, mitte tootjate lipulaevu, mida ostavad vaid vähesed.

Mida räägib sõber Google?

Tüütamata lugejat selliste rutiinsete küsimustega nagu mis brauser sul on ja kus riigis hetkel asud, vaatasime sedalaadi infot eraldi Google Analyticsi statistikast (viimase kolme kuu jooksul).

Riikidest on külastajaid kõige rohkem muidugi Eestist (87,5%), järgneb Soome (2,7%), siis USA (1,12%).

Brauseritest levinuim on Chrome:





Operatsioonisüsteemidest Windows on kõvasti kaotanud, kuid endiselt üle poolte kasutajate masinates.





Mobiili operatsioonisüsteemidest kuulub 75% turuosa Androidile, 23% IOS-ile. Kuskil on ka Windowsi kasutajaid, neid on 0,87%.

Sugude arvestuses pole IT ja tehnoloogia (enam) valdavalt meeste asi. Ehkki mehi on meie auditooriumi hulgas rohkem, pole naiste osa üldse väike.





Ja kui oled juba siiamaani lugenud…

Kui oled siia kerinud, siis järelikult tahad teada ka loosimistulemust – kes võitis Sony Xperia XZ1 Compacti nutitelefoni?

Korraldasime sõltumatu pimeloosimise, kus fortuuna ütles ühe juhusliku arvu ja selle arvu järgi määrasime võitja järjekorranumbri järgi.

Võitjaks osutus ettevõtja, autodest ja käsitööst huvituv Eero, kellega loodetavasti teeme varsti ka väikese videointervjuu ja võtame ühendust auhinna üleandmiseks.

Nüüd aga mõned tsitaadid, mida lugejad veel Arvutimaailmast ootavad.

Video arvustuses võiks rohkem näidata. Rohkem võiksite testida mittetuntud brände ja lisatarvikuid.

Rohkem uurivat ajakirjandust. Kusagil keegi ei saa garantiiremondiga hakkama. Kusagil keegi teeb allahindluskampaaniat, nii et allahinnatud hind on tavahind ja tavahind on kosmiline hind, mida kunagi pole olnud.

Keskklassi seadmete võrdlusi võiks rohkem olla. Tippklassi vidinate hinnad jäävad haardeulatusest välja.

Aeg-ajalt võiks ilmuda ka keelejuttu. Näiteks võiksid keelekorraldajad analüüsida meie avalikes kanalites kasutatavat IT-keelt ja anda soovitusi keeleliselt paremate terminite kasutamiseks.

Omaette keelelised õudused on paljud seadmete / tehniliste vahendite eestikeelsed kasutusjuhendid. Kuni keeleautoriteedid sellistest asjadest ei räägi, jätkavad halturtšikud halbade tõlgete eest raha tasku toppimist, aga kasutajatel ei jää üle muud kui oiata.

Meeldib, et ei ole päris Geenius. Videolood on teil parimad! Lisaks meeldib lehe puhtus ja tekstide ladusus, mida on tihti teistel raske leida!

Nägin kogemata teie Youtube kanalit ja esimeste videote järgi juba sain aru, et seda kanalit on huvitav jälgida.

Vanemaealised tahavad arvutit kasutada, aga ei ole kedagi, kes õpetaks. Kui saaks eestikeelse ikoonide tähenduse - arvuti küsib luba, et teha uuendusi ja iga kord tuleb midagi uut juurde, aga ei tea tähendust ja otstarvet. Kas on üldse uuendamine vajalik? Aga inglise keelest aru ka ei saa.

Võiks teha toodete võrdlusi, kus on kõrvutatud tooted tabelis, nende ühised parameetrid, plussid ja miinused. Kõike seda lühidalt.

Hea tõdeda, et AM on natuke jälle lähemal tavakasutajast lõpptarbijale. Ajakiri, mida sai poelettidelt osta, distantseerus lõpus väga kaugele.

Rohkem [videotes] seadmete kaadreid, vähem rääkivate peade kaadreid!

Võibolla peaks olema vanemaealistele lausa oma leht.

Mind huvitavad robotid! Mul on Anki Cozmo kodus, nad on nii lahedad! Nii mõnus oleks neist enam lugeda!

Hakake promoma uue põlvkonna transporti. Ehk kõik alates PHEV'idest kuni puhtelektrilisteni. Sh tasakaaluliikurid jms. Rääkige vesinikust ja miks see ei tööta (ja mitte kunagi ei hakkagi tööle).

Võiksite rohkem loosimisi korraldada.