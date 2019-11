Must Reede on alanud! Siin on parimad pakkumised ostuööpäevaks

(Sisuturundus)

Just algaski lääne suurim jõulueelne ostupidu ehk Must Reede. Gearbestil on juba mitu päeva sel puhul soodustused kehtinud, kuid nüüd vallandub kupongisadu ja erilised pakkumised, milliseid võib-olla terve järgneva aasta jooksul enam ei näegi. Eriti aga maksab meil vaadata "peaaegu kohe kätte" pakkumisi, sest Poola ja Tšehhi ladudest jõuab kaup kohale lahedalt enne pühi kuni viie tööpäevaga. Need tunneb ära lao (FAST) järgi.

Väga populaarseks on saanud jõuludeks aja kinkimine. Ohtralt aega kulub meil kodus koristamisele. Seega kingi jõuludeks või küsi Jõuluvanalt robottolmuimeja - see on suur vaba aja juurdetooja. Sina tegeled asjadega, millega tahad, robot koristab.

360 S5 Smart Robot Vacuum Cleaner



Nutikas robottolmuimeja 360 S5 (227,81 eurot, -35%) tuleb meile Euroopa laost juba 1. detsembriks, seega on aega küll selle ootamisega. Laserskänner tuvastab asukoha ja takistused, nutikas juhtprotsessor aitab läbida kõik nurgatagused ja mitte ka üleliigset tööd teha. Imemisvõimsus on 2000 Pa, 75-110 minutit tööaeg ja 180 minutit laadimisaeg.

360 S7 - nutika SLAM marsruudiplaneerijaga



Laserskänneriga robottolmuimeja 360 S7 (hind 343,5 eurot ehk -27%) imemisvõimsus on samuti 2000 Pa, masin oskab lisaks kuivale tööle ka mopiga põranda üle käia. Seega, nagu ütlevad telereklaamid - saab hakkama ka tõrksa mustusega. See on TOP 5 ostetud tolmuimeja seas, väga kuum kaup ja läheb kiiresti. Saabub ka kiiresti - Euroopa laost FAST-23 tellides on kohal juba hiljemalt detsembri esimestel päevadel.

Lenovo X1 - kuiv, märg, kiire ja stiilne puhastus



Lenovo X1 (hind 391,83 € - 34%) on Alexa toega - saad kutsuda roboti segadust likvideerima, kui midagi maha läks. Lidar ja lasernavigeerimine aitavad hoida puhastusroboti õigel teel ning kui aku saab poole pealt tühjaks, sõidab masin ise tagasi dokki laadima ja pärast jätkab täpselt sealt, kus pooleli jäi.

Roborock S5 Max - mopi ja harjaga ning suure mahutiga

Roborock S5 (hind 454,7 eurot ehk 17% odavam) on kupongiga GB-RBS5MAX veel odavam - 400 eurot. Loomulikult võid seda kupongi ka sõbraga jagada - sooduskampaaniaga masinaid on veel järel piisavalt, kuigi esimestel tundidel müüdi juba paarsada. Masinal on täiustatud niiske mopiga puhastamise seaded ja suur veemahuti lisaks tolmumahutile. Akult töötab seade kuni 120 minutit ja katab kuni 200 ruutmeetrit.

Veel häid pakkumisi - spetsiaalselt kokku kogutud

Kõik Musta Reede pakkumised ja kampaaniad leiad siit, kuid valiku lihtsustamiseks on mõned tooted välja valitud. Siin need on.

Võib öelda, et needki on head aja kokkuhoidjad - võtmehoidjad, mis aitavad kadunud võtmeid otsida. Sul on diivanilaual või kummutil saatja, mis suhtleb võtmehoidjatega ja andurid-võtmehoidjad, mida hoiad asjade küljes, mida tahad kindlasti üles leida. Midagi on kadunud? Vajutad keskjaamas vastavale nupule ja kuuledki, kus kadunud asi on. Peale võtmete võid nii kodus otsida mida iganes - rahakotte, telekapulte, tahvleid, arvuteid, prille jne. Leviulatus on 30 meetrit.

Utorch UT31 - võimas LED-laepaneel

36 W LED laepaneel Utorch UT31 (25,5 eurot) on puldi vja äpiga juhitav ere elutuppa sobiv põhivalgusti neutraalse ümara disainiga. Ligi 30% tavahinnast praegu odavam laevalgusti võib olla sooja või külma valgusega, heledust annab reguleerida ning IP50 standardile vastav korpus on putukakindel ja tolmukindel. Veekindluse kohta standardile vastavus puudub.

Taskulamp NEXTOOL LED Outdoor praegu -38%

Taskulamp NEXTOOL (32,8 eurot) on laetava akuga, seega ei pea patareisid pidevalt vahetama. Laetav aku on keskkonnasõbralikum, sest seda saab palju kordi uuesti kasutada. 2000 luumenit on piisav, et valgustada kuni 380 meetri kaugusele, aku kestab kuni 140 tundi. Laadida saab oma mobiililaadijaga, sest sobib USB Type C otsik. IPX7 standardile vastavus tagab veekindluse. Neli LED-i näitavad, kui täis veel aku on.

Xiaomi Yeelight Candle Light - korduvkasutatav küünal

Xiaomi LED-küünal on sooja võbeleva valgusega jõulumeeleolu tekitamiseks. Saad seda korduvalt kasutada aastaid, ühe laadimisega kestab 8 tundi. Lambid saab ühendada võrku ja need võivad üle Bluetoothi mobiiliäpi juhtimisel sünkroonis töötada kuni 30 000 tükki ühises parves. Saabub Hiinast, saabumine võib juba ka järgmisse aastasse jääda (kuni 45 päeva).

7-ühes mobiilidokk, rohkem kui poole odavam

7-ühes mobiilidokiga võid teha oma nutitelefonist põhimõtteliselt arvuti, ühendades ekraani, klaviatuuri, hiire, mälupulga ja mälukaardi.

Alfawise P2 HEPA õhupuhastaja



See nutikas õhupuhastaja eemaldab 99,97% kõigist kahjulikest bakteritest ja haigusetekitajatest, rääkimata aroomidest ja tolmuosakestest. need peab kinni meditsiiniline HEPA filter, mida kasutatakse ka meditsiiniasutuse sanitaartsoonides.

Juhtida saad nutitelefonist.

Ja pea meeles - tarbi mõistlikult!