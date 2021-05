VIDEO: Milline on pistikhübriidi tasuvusaeg? Renault Captur E-tech proovisõit

Elektriautod on tulevik, kuid Eesti laadimisvõrk on selgelt lapsekingades. Igati loogiline valik tundub pistikhübriid, mis omab endas nii elektriauto parimaid omadusi kui bensiiniauto autonoomsust. Võtsime juba jaanuaris proovisõiduks uue Renault Capturi pistikhübriidi versiooni E-tech.

Auto on igati eeskujulik kõrge katusega luukpära, mida tootja nimetab linnamaasturiks. Ruumi on väikesele perele piisavalt ning auto on samal ajal piisavalt väike, et tsivilisatsioonis edukalt manööverdada.

Renault´le omaselt tundub interjööri koostekvaliteet igati tasemel, mida ei suuda tagada paljud märksa kallimad brändid ning tehtud on mitmeid julgeid valikuid, mis suurendavad auto funktsionaalsust.



Aku on 9,8 kWh, millega tootja lubab läbida kuni 65 km WLTP järgi. Tegu on ilmselge liialdusega, kuna see tähendaks tarbimist 15 kWh / 100 km kohta, millega ei saa isegi elektriautod hakkama, millel mootor sisuliselt rattaga otse ühendatud, mitte läbi kasti, nagu Capturil.

Testi tulemusel saavutasime ca 30 km ainult akuga, mis tundub igati arvestatav tarbimine sedavõrd väikese aku ning külma ilma kohta.

Kodulaadija laeb 2,3 kW ja laadimispostist 3,7 kW võimsusega, ehk aku võiks täis saada umbes 3-4 tunniga.

Renault Zoe suudab 32 A jõupesast (tööstusvool) laadida 22 kW võimsusega ning oma 52 kWh aku täis saada umbes kolme tunniga ning sõita ühe laadimisega ligi 400 km. Kuid Zoe on ka Capturist väiksem, ca 20 cm lühem ning 7 cm kitsam.

Capturit tehakse kolmes versioonis: bensiinimootoriga, bensiin/gaas ning bensiin/elekter. Võrdlesime ennekõike pistikhübriidi ning võimalikult sarnases varustuses bensiinimootoriga autot.

Hinnaks tuli testi hetkel vastavalt 30 173 ning 24 193 eurot ehk hinnavahe on ca 6000 €.

Artikli kirjutamise hetkel on sooduspakkumises mitu Renault Capturit, mille hinnad ligi 4000 € soodsamad: www.abcmotors.ee/soodus.

Võttes arvesse, et hübriidtehnoloogia eest tuleb üle 20% rohkem maksta, otsustasime välja arvutada, millal tekiks nullpunkt ehk kui kaua tuleks sõita bensiiniga ning paralleelselt umbes 13x soodsama elektriga, et kahe auto omamise hind tuleks sama.

Kui auto bensiinikulu on 5,9 l / 100 km, saab selle summa eest 5 aasta jooksul päris mitu kilomeetrit sõita, enne kui autode hinnad ühtlustuvad.

Kuniks meenub, et ega elektergi tasuta ole: 0,1 €/kWh suurendab kahe auto kululõhe veelgi rohkem.

Lühidalt jõudsime tulemuseni, et tasuta elektri korral tuleks viieaastase liisingu korral sõita ainult elektriga 11 000 km, et saavutada nullpunkt.

Kui võtta arvesse, et elekter maksab ka midagi, suurenes see number üle 20 000 km peale, mis teeb iga päev 55 km ning nädalavahetusel puhates 83 km päevas. Kui ühe laadimisega saab sõita ca 30-40 km, võib see osutuda keeruliseks.

Kokkuvõttes on Captur väga tubli väike luukpära, millega on võimalus tänu hübriidajamile saada arvestatav elektriauto sõidurõõm kätte ning samal ajal olla sõltumatu vooluvõrgust. Kui see auto meeldib, on emotsionaalsetel põhjustel see mõistlik ligi võtta.

Paraku seni, kuni Eestis ei ole bensiini- või diiselautodele väga kõrgeid makse, on konkreetset hinnavahe keeruline pragmaatiliselt õigustada. Kui soovid sõita ökonoomselt ja elektriga, on mõistlik vaadata väga sarnases hinnaklassis Renault Zoe´d. Kui soovid sõita lihtsalt soodsalt, tundub igati mõistlik valida lihtsalt bensiini- või veelgi ökonoomsem LPG vedelgaasi versioon.

Auto andis proovisõiduks ABC Motors. Kui auto tundub huvitav, soovitame kindlasti käia ära proovisõidul https://www.abcmotors.ee/tule-proovisoidule.