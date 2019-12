Kolm-ühes 3D printer, milles peitub kogu tööriistakuur

Võimalik, et tulevikus pole tööriistakuuris vaja riiulitäit tööriistasid ja kapitäit masinaid. Üheks keskmiseks käsitööks piisab ühest - kolm-ühes masinast, mis teeb 3D väljatrükki, graveerib ja töötleb CNC pingina.

Selline masin on täitsa olemas - Snapmaker, millel tuli äsja välja ka teise põlvkonna seade. Lisaks traditsioonilisele 3D printerile on masinal kaasas ka lasergraveerija ning CNC frees, millega võib õhemast materjalist sobiva kujuga tükke välja lõigata. Need kolm omadust kokku võivad olla heaks abivahendiks mõnele käsitöölisele või suuremas majapidamises vidinate tegemisel.

Kickstarteris on 100 000 dollarine eesmärk teise põlvkonna masina tootmise alustamiseks kuhjaga täis - kogutud on 7,8 miljonit ning esimesed toetajad saavad oma masina kätte juba jaanuaris 2020.

3D printeril on uuenenud versioonil hulk täiustusi, mis teeb selle masina veel lihtsamaks kasutada: näiteks aluse automaatne loodimine, filament´i andur, elektrikatkestusest taastumine, töö automaatne jätkamine jne.

Juhtimine käib puutepaneelilt, millel on värviline graafiline ekraan.

3D printeri, lasergraveerimise, füüsilise CNC graveerimise ja CNC lõikuse vahel vahetamine on tehtud lihtsaks nagu kaameral objektiivide vahetamine - tuleb vaid vastav moodul paika panna. Materjalid, mida saab töödelda, on lisaks PLA ja ABS plastikule ka puit ja kumm.

Hind? Ligi 700 dollarit.

Vaata videost, mida selle uue kolm-ühes kodumasinaga teha saab: