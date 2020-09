TEST: uues formaadis fitnessikell Huawei Watch Fit näitab animatsiooniga, kuidas treenida

Huawei esimene kandilises formaadis kell Watch Fit on sisult muidugi üsna sarnane teiste Huawei LiteOS-iga kelladele, kuid siiski oma kiiksude ja uute lisadega. Kui äsja testitud Watch GT 2 Pro oli pigem tugev ja robustne käekell aktiivsele sportijale ning matkajale, siis Watch Fit on pigem jõusaalis ja trennis käivale kasutajale. Kuigi saab ka õues peaaegu kõiki samu asju teha, mida Watch GT2 Pro-ga. Fit pakub aga uudseid videoanimatsiooniga trennijuhendeid.

Ekraan on kellal ristkülikukujuline, imiteerides nii justnagu nutitelefoni. Sellises formaadis mahub teateid ekraanile kõige rohkem - kui ümmarguse sihverplaadiga joondatakse mobiiliäppide sõnumid ja teated tavaliselt poolkerakujuliselt ja tähti mahub üsna vähe, siis piklik ristkülikukujuline ekraan mahutab palju rohkem.

Kell on üsna kerge ja seda pole käel peaaegu üldse tunda. Kui keegi helistab, siis on ekraanil näha nimi ja number, kuid kellalt vastu võtta kõnet ei saa, vaid kõnest keelduda saab.

Spordialasid on 96 ja need langevad kokku GT 2 Pro´ga suuresti, lisaks aga on 12 fitnessi animatsioonidega harjutust. See viimane ongi üsna huvitav ja unikaalne kella omadus.

Nimelt saad seda käivitades alustada fitnessi- ja võimlemisharjutustega, aga kuidas ikka teada saada, milliseid harjutusi teha, kui mitte treenerit ennast jälgides? Kella ekraanil on animatsioonid liigutustega, mida tuleb järgi teha etteantud arv kordi.

Käe pealt on küll mõnede harjutusega keeruline jälgida, aga piisab, kui vaatad alguses harjutuse ära, siis loendur loeb 3-2-1 ja saad juba harjutama hakata, kuni vibreerimine annab märku järgmisest harjutusest. Kokku on animeeritud 44 erinevat liigutust.

Lisaks on olemas ka 13 professionaalset jooksukava, kus saab valida vastavalt eesmärgile kas treenida vastupidavust, teha rasvapõletust vms.

Kell mõõdab pulssi, hapnikusisaldust veres, und, samme jne, see osa on kõik sama, kui Watch GT 2 Pro-l.

Aku kestab siiski veidi vähem - 10 päeva, kuid kell ise on ka väiksem ja need video-animatsioonid võtavad ka energiat. Kella aku lõplik kestvus sõltubki sellest, milleks kella kasutada.

GPS on kellal ka olemas ja seega saab trenni teha ka ilma mobiilita. Muusikat saab ka kellast juhtida, kuid see funktsioon on toetatud ainult Androidiga telefonidega ühendades.

GPSi täpsus on keskmine - võib-olla pisut ebastabiilsem, kui GT 2 Pro´l. Siin on üks näide samal joonel edasi-tagasi kõndimisest:

Kellal on nagu ikka teavitused mobiiliäppidest, stressitest, mis Huawei kelladel nüüd kõigil olemas, samuti nutikas äratus, mis äratab sind kerge une faasis, kaamerapäästiku juhtimine, samuti tuvastab kõndimise, jooksmise ja sõudmise ning soovitab trenni träkkimise käivitada, kui arvab, et teed trenni.

Kas võtta personaalne virtuaaltreener või mitte?

Kell maksab 145 eurot, mis on üsna mõistlik, kui arvestada, et sees on GPS ning personaaltreeningud, mis on koostatud proffide poolt. Kui plaanid kaalu langetama hakata, kontoris istumisest tekkinud seljavaevusi leevendama või ise fitnessitreeninguid tegema ilma personaaltreeneri abita, siis see kell tasub end ära. Video-animatsioonid on selged ja arusaadavad. Kahju ainult, et kellal pole mikrofoni, et saaks kõnedele vastata. Ka võiks olla võimalus äppe juurde lisada - kasvõi trenniäppe, mida Huawei ise teeb, aga paraku ei tee. kella tarkvara uuendatakse, nagu teistelgi LiteOS-iga kelladel, kogu komplektina. Samas aitab operatsioonisüsteem akut säästa ja see peab vastu rohkem kui nädala.

PLUSSID

+ videoanimatsioonid treeninguteks ja profid jooksuprogrammid eesmärgi saavutamiseks

+ kandiline ekraaniformaat, mis mahutab rohkem infot

+ hea aku tööaeg

MIINUSED

- äppe ei saa lisada

- kellalt ei saa kõnedele vastata

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor Huawei Watch Fit

Hind: 144,99 eurot (Photopoint)

Ekraan: 1,64-tolline AMOLED, puute- ja viipetundlik, 456 x 280 pikslit

GPS: jah

Mälu: 4 GB

Bluetooth: jah, v. 5.0

Aku: 10 päeva, GPSiga 12 tundi

Veekindlus: jah, 50 meetrit / 5 ATM

Spordialasid, mida kell oskab jälgida: 96

Animeeritud trenniprogramme: 12

Kaal: 21 grammi