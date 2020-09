TEST: kell, mis juhatab koju tagasi

Nutikellade ja aktiivsusmonitoride vahe muutub aina ähmasemaks, Huawei Watch GT 2 Pro on ka üks näide sellest. Äppe küll ei saa äpipoest alla laadida, kuid juba valmis rakendusi on kuhjaga, mis peaks igapäevaseks kasutuseks juba nutikella võimalused looma. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma selle kella puhul rääkida. Watch GT 2 Pro on ühe uue ja hea võimalusega, mis võib päästa elusid.

Titaan, safiir ja keraamika ja kauakestev aku

Uue kella materjalid vihjavad luksusele. Korpus on ülitugevast titaanist, ekraaniklaas kaetud kriimustuskindla safiiriga. Tagakülg on keraamiline. kellal pole ühtki klemmi, on küll kaks füüsilist nuppu, kuid põhja alt ei leia traditsioonilisi akuklemme. Huawei tegi lõpuks ära selle, mida sellistelt nutikelladelt ammu oodati - juhtmevaba laadimise. See töötab nii tavalise, standardse Qi laadijaga, Huawei enda pöördlaadijaga telefonidega kui ka eraldi kaasas oleva "nööbiga", mis on põhimõtteliselt ka pisike juhtmevaba laadija. Täiesti kontaktivabalt laadides pole seda muret, kas kell (tavaliselt magnetitega) ikka klemmidega korralikult ühenduse on saanud. Juhtmevaba laadimine töötab igast asendist ning laeb täis kahe tunniga.

Koprus on võrreldes vanema mudeliga saanud natuke ümaramaks, kellarihma hoidjad ei ole enam rihma paljastavad, vaid katavad seda. Selline disain teeb kella natuke sportlikumaks. Kellaklaas on nagu eelkäija äärest ääreni ning kerge kantlõikusega, kuid kant on väiksem, kui varasemal mudelil.

Aku osas mingit väga suurt üllatust pole, see kestab endiselt ligi kaks nädalat. Seejuures oli kogu aeg sees pulsijälgimine (24 tundi), ühendus mobiiliga ning nädalas tuli kolm-neli trennisalvestust ka. Esimene kord kestis kell 12 ja pool päeva.

Kui eelmise põlvkonna GT 2-ga sai ka kellast üle Bluetoothi kõnedele vastata, siis GT 2 Pro-ga saab ka. Saab kõnest keelduda või vastu võtta, rääkida käekellaga nagu Knight Rider ja kuulata, mida teine vastu ütleb kella kõlarist.

Samas on Bluetoothi leviala iga uue mudeliga paranenud ning seegi kord oli võimalik kellast nutitelefoniga ühendust saada mõned meetrid kaugemalt. Nii umbes 50 meetrit tuli otsenähtavuse piiriks (paberite järgi peaks olema kuni 150 meetrit). Kuid otseühendust polegi alati vaja, kellal on oma GPS ja isegi muusikamängija, kuhu saab salvestada muusikat offline kuulamiseks (siis tuleb klapid paaritada oma kellaga, mitte nutitelefoniga). Mällu (2 GB) mahub umbes 500 keskmist MP3 faili. Trenni tehes võib põhimõtteliselt nutiseadme üldse koju jätta, kui ei taha just mobiilikõnesid ja sõnumeid vastu võtta, aga see ju ainult segab trenni.

Metsast tagasi auto juurde

Praegusel seenerohkel ajal on paljudel meeles mitte golf (mille löögitäpsust kell samuti hästi oskab träkkida ja hinnata), vaid seenelkäik ning alles metsas tuleb meelde, et oleks vaja ka padrikust auto juurde tagasi jõuda. Uus GT 2 Pro pakub matkajatele sobivat funktsiooni "koju" tagasi juhatamiseks, mis ongi hea võimalus metsas mitte ära eksida isegi siis, kui mobiil on tühi. Kui kell on täis, siis jätkub akust tavaliselt kuni 100 tunniks, et kella GPS sisse lülitada. Siin on aga üks konks. Enne, kui metsa lähed, pead käivitama mõne tagasijuhatamist toetava trenni, näiteks Outdoor Walking. Siis alles oskab kell algusse tagasi juhatada, kui oled teekonna salvestamise sisse lülitanud.

Träkki saab suurendada, et näeks täpselt, kas oled õigel tagasiteel. Lisaks saab end juhatada ka kas 1) sama teed pidi või 2) linnulennult algusse. Mõlemad on metsas vajalikud omadused. Kui näiteks oled kuskil raskesti läbitaval maastikul - kas soos, mägedes või tihedas võsas - siis on hea tuldud teed pidi tagasi minna selle asemel, et kuskilt raskelt maastikult otse pressima hakata. Kui aga oled suhteliselt kergel maastikul, aga alguskohast kaugel, siis pole mõtet kõiki oma seenekorjamise radu läbi kõndida, vaid suunduda otse auto juurde. Tagasijuhatamine toimib kuue erineva õuespordialaga (jooksmised, kõndimised ja rattasõit).

Kellal on kõlar, kust saab trenni ajal juhendeid ja meeldetuletusi, kuid need saab ka vaigistada. Kui teed kiiret kõndi või isegi sörgid, siis oskab kell ise avastada, et äkki peaks träkkima hakkama ja kerge vibreerimisega antakse sellest ka teada. Kuigi kokku on kellas üle 100 erineva spordiala, mida träkkida, siis automaatselt tunneb GT2 Pro ära kõige paremini ikkagi kõnni ja jooksu. Kui lähed jalgrattaga sõitma, siis kell sellest aru ei saa ning tuleb träkkimine käsitsi peale panna. Spetsifikatsioonis ongi lubatud vaid kuus spordiala, mida peaks kell ise ära tundma. Näiteks peaks see aru saama, kui hakkad paadis sõudma.

Kellal on olemas suusatamise ja mäesuusatamise träkkimine ka, samuti eelmisest kellast tuttav triatlonirežiim, mis peaks kõiki spordialasid oskama träkkida ühes trennis.

Isegi tantsustiile saab träkkida erinevalt: džässtants, kõhutants, ladina rütmid jne. Eksootilisematest spordialadest leiab veel näiteks köietõmbamise.

GPSi täpsus on kella kohta päris hea.

Väikeseid kõrvalekaldeid küll oli, aga üldiselt püsis teekond rajal. Pilt on Huaweil terviseäpist, millest saab trenne hiljem vaadata.

Siiski oli ühel hetkel ka katkestusi ja teelt kõrvalehüppeid, mida tegelikkuses ei toimunud (ülemisel pildil). Kuid enamuses oli siiski teekond kaardil üsna täpne.

Uus pulsiloendur on saanud täiustusi nii riistvaras kui tarkvaras ning peaks olema täpsem ja stabiilsem ka trennis kiirema pulsi lugemisel. Asendiandurid aitavad hinnata nii golfi, salvestada mäesuusatamist kui tantsu.

Jooksutrennideks on kuus teaduslikult ettevalmistatud treeningutsüklit, mille seast saad ise valida, kas tahad treenida vastupidavust, kiirust või teha tõhusat rasvapõletust.

Matkajale on oluline ka ilm. Ilmafunktsioone on kellal üsna põhjalikult ja neid ei pea mobiiliäpist vaatama.

Hea on ilmaäpis (kellas) veel seegi, et saad aktiveerida ilmahoiatused: näiteks kui hakkab sadama, tuleb torm või mõni muu ohtlik ilm.

Peale pulsi mõõdab kell ka vere hapnikusisaldust, mis on trenni ajal hea näitaja aru saamaks, kuidas trenn kulgeb. Kui ärkad, salvestatakse põhjalik uneraport ning saad ka soovitusi, mida paremaks võiks teha (tavaliselt soovitatakse kauem magada ja müra vähendada).

Eelmisest kellast tuntud stressiäpp on ka alles, kuid juurde on lisandunud huvitav hingamisäpp. Sellega on võimalik mediteerida ja rahuneda, sest hingamisharjutused aitavad lõdvestuda ja keskenduda. Ekraanil öeldakse täpselt, kuidas hingata. Peale seanssi peaks stressitase ka madalamaks langema.

Eelmisest kellast on säilinud ka õhurõhuäpp (saad teada ka ligikaudse kõrguse merepinnast ning vajab kalibreerimist), magnetiline kompass (üsna kiire ja täpne, kuid vajab aeg-ajalt samuti kalibreerimist) ning päästikunupu mobiilikaamera juhtimiseks.

Kokkuvõtteks - kellele titaankell, kellele mitte?

Kui võrrelda "päris" nutikelladega, siis Huawei kell on nendest maas äppide puudumise tõttu. Õigemini äppe küll on, aga neid ei saa juurde laadida ega kolmandate osapoolte äppe lisada. Huawei enda Lite OS on üsna kinnine ja uueneb vähe. See aga annab pika akukestvuse - kaks nädalat suure värvilise kellaga on üsna muljetavaldav. Ka GPSiga peab terve päeva vastu. Sedagi on rohkem, kui mõne nutitelefoniga.

Mobiiliäpp ja trennide träkkimine on väga põhjalik. Ekraan on pungil igasugusest aktiivsus-infost. hea, et mägi- ja jalgrattamatkal on võimalus sama teed pidi tagasi juhatatud saada. hea on ka suusaträkkimise lisandumine - nii murdmaal kui mäest laskudes. Need on Eestis kaks üsna olulist ala, mida saab nüüd kellaga täpselt jälgida.

Kahju, et trenni näiteks rattaga sõitu alustades ei tuvastata - just rattasõidul on ebamugav, kui hakkasid väntama, ent unustasid kella träkkima panna. jalgsi küll tuletatakse meelde, et kuhu lippad - kas tahad ka salvestada?

Head uued asjad on juhtmevaba laadimine, mis on väga mugav ning üle 100 treeningu, mille kohta mingisugust aruandlust ja salvestisi saab kellast äppi laadida. Kui oled juba Huawei kella omanik, siis väga palju uut just pole (peale juhtmevaba laadimise ja uute spordialade ning tagasi koju juhatamise ja veel mõne lisafunktsiooni), kui aga oled valimas endale nutikella ja äpid pole nii olulised, siis trennikellana on see väga hea. Muidugi on olemas ka sõnumite meeldetuletused, mobiili kõnede vastuvõtu juhtimine ja äppide teated kellaekraanil, see on elementaarne.

PLUSSID

+ väga hea aku kestvus värvilise suure ekraaniga kella kohta

+ juhatab tuldud teed pidi või otse algusesse tagasi, kui oled eksinud

+ juhtmevaba laadimine

MIINUSED

- äppe ei saa juurde laadida

- võiks rohkem spordialasid automaatselt tuvastada (just neid, kus alustades on käed kinni)

- hind võiks soodsam olla

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor Huawei Watch GT 2 Pro

Hind: 299 eurot (Telia)

Ekraan: ümmargune, kriimustuskindla safiirkattega, värviline, puutetundlik, 1,39-tolline AMOLED, 454 x 454 pikslit

Põhimälu: 32 MB

Välkmälu: 4 GB

Protsessor: Huawei Kirin A1 + STL4R9

Bluetooth: jah, v. 5.1

Sisemine mälu

Veekindlus: jah, kuni 50 m, 5 ATM

Aku: kestvus kuni 14 päeva, laadimine 2 tundi (juhtmevaba laadijaga)

GPS: jah

Mobiilirakendus: Huawei Health