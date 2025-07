Hiina tehnoloogiaettevõte ettevõte Xiaomi tõi turule uue nutivõru Smart Band 10, mis ühendab endas moeka disaini, tervise ja spordi ja nutikuse.

Esmapilgul haarab pilku Xiaomi Smart Band 10 1,72-tolline AMOLED-ekraan, millel on sümmeetrilised 2 mm äärised ja 326 PPI eraldusvõime. Paneelil on 60 Hz värskendussagedus ja päris hea 1500-nitine heledus. Pilt on näha ka kõige eredamas päikesevalguses. Niiskuskindel puutejuhtimine tähendab, et vihm ega higi ei sega kella kasutamast. Uus Pearl White keraamiline versioon ja kümme mitmekülgset aksessuaari, sealhulgas pärliketi-stiilis ripats nelja kandmisrežiimiga annavad vabaduse väljendada oma stiili erineval moel. See disain peaks sobima nii kontorisse, jõusaali kui õhtusele pidulikumale üritusele.

Nutikam treening, sügavam puhkus

Xiaomi Smart Band 10 pakub üle 150 treeningrežiimi, sealhulgas 6 automaatselt tuvastatavat tegevust. Lai valik peaks sobima igaühele, olenemata spordialast. Nutivõru teab, millal sa jooksed, ujud või rattaga sõidad, ilma et peaksid midagi ise tegema. Täiustatud mõõdikud nagu VO₂ max, treeningukoormus ja taastumisaeg annavad veel sügavama ülevaate kehast, aidates treenida nutikamalt ja vältida ülekoormust.

Ujumine on nüüd veelgi täpsem tänu reaalajas pulsijälgimisele ja 9-teljelisele liikumisandurile ning 5 ATM veekindlusele. Ujularingide loendus on 96% täpsusega.

Uus pulsi ülekande funktsioon Bluetoothi kaudu laseb jagada reaalajas andmeid teiste ühilduvate seadmetega, avades uusi võimalusi treeningpartneritega andmete võrdlemiseks ja edusammude jälgimiseks.

Kuid tervis ei piirdu vaid treeninguga.

Xiaomi Smart Band 10 mõistab, et puhkus on sama oluline. Täiustatud unefunktsioon, mis ühendab tavapärase unemonitooringu une tõhususe ja unefaaside jaotusega, annab terviklikuma pildi oma magamise kvaliteedist. See on justkui nähtamatu uneterapeut, kes analüüsib Sinu une mustreid ja pakub isikupärastatud soovitusi, et saaksid hommikuti ärgata värskema ja puhanuna.

Koostöös Maailma Uneühingu, Aasia Unearstide Ühingu ja Hiina Uneuuringute Seltsiga on Xiaomi loonud esimese 21-päevase professionaalse uneparandusprogrammi. See programm pole lihtsalt andmete kogumine, vaid aktiivne teekond parema une poole. Saad seada isiklikke une-eesmärke, saad ekspertide soovitusi ja süvitsi analüüsida oma und pideva monitooringu kaudu. See on nagu oma isiklik unelabor.

Lisaks unemonitooringule jälgib Xiaomi Smart Band 10 ka Sinu üldist heaolu, pakkudes 24/7 pulsi, vere hapnikusisalduse (SpO₂) ja stressitaseme jälgimist.

Ühendatud teiste nutiseadmetega

Tervisespordist veelgi kaugemale minnes ühendub Xiaomi Smart Band 10 sujuvalt Xiaomi HyperOS 2-ga varustatud Xiaomi nutitelefonide, tahvelarvutite ja kõrvaklappidega läbi Xiaomi Smart Hubi.

Reaalajas teavitused, kalendri sünkroonimine ja kohandatavad kiirvastused aitavad kogu päeva jooksul ühenduses püsida, samas kui diskreetne hääletu režiim pakub paindlikkust vaiksetel hetkedel, näiteks koosolekul või kinos. Ja et sa kunagi olulist kõnet või sõnumit maha ei magaks, on märguannete vibratsiooni võimalik kohandada kõnede, äratuste ja sõnumite jaoks eraldi.





Vastupidavus ja kohandatavus

233 mAh akuga varustatud Xiaomi Smart Band 10 pakub kuni 21 päeva tavapärast kasutusaega või kuni 9 päeva alati sisselülitatud ekraaniga (Always-on Display).

See tähendab, et ei pea muretsema pideva laadimise pärast. Kui ongi vaja laadida, võtab see aega vaid umbes ühe tunni.

Rohkem kui 200 kellaekraani kujundusega kohandub Xiaomi Smart Band 10 hõlpsalt igaühe eluviisiga.

Plussid ja miinused

Nagu igal uuel tootel, nii on ka Smart band 10-l nii plusse kui miinuseid.

Plussid:

Elegantne disain: sümmeetrilised äärised, Pearl White keraamiline versioon ja mitmekülgsed lisad ja rohkem kui 200 kellaekraani kujundust

sümmeetrilised äärised, Pearl White keraamiline versioon ja mitmekülgsed lisad ja rohkem kui 200 kellaekraani kujundust Võimekas ekraan: 1,72-tolline AMOLED-ekraan, 326 PPI eraldusvõime, 73% ekraani ja korpuse suhtarv, 60 Hz värskendussagedus jne.

1,72-tolline AMOLED-ekraan, 326 PPI eraldusvõime, 73% ekraani ja korpuse suhtarv, 60 Hz värskendussagedus jne. Põhjalik tervisejälgimine: üle 150 treeningrežiimi, VO₂ max, treeningukoormus, taastumisaeg, täiustatud ujumisrežiim, 24/7 pulsi, SpO₂ ja stressitaseme jälgimine.

üle 150 treeningrežiimi, VO₂ max, treeningukoormus, taastumisaeg, täiustatud ujumisrežiim, 24/7 pulsi, SpO₂ ja stressitaseme jälgimine. Innovatiivne unemonitooring: une tõhususe ja unefaaside jaotuse analüüs, 21-päevane professionaalne uneparandusprogramm.

une tõhususe ja unefaaside jaotuse analüüs, 21-päevane professionaalne uneparandusprogramm. Pikk aku kestvus: Kuni 21 päeva tavakasutusega.

Miinused:

Puudub GPS (ei saa iseseisvalt positsioneerida), kasutatakse nutiseadme asukohamääramist.

Bluetoothi pulsiülekande funktsionaalsus sõltub ühilduvatest seadmetest.

