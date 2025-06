Huawei Watch 5 hoiab tervisel kätt pulsil

(Sisuturundus)

Nutiseadmed on tulnud, et jääda: tehnoloogiahiiud tulevad pidevalt turule uute seadmetega, soovides inimeste elusid paremaks teha. Üks sellistest näidetest on Huawei Watch 5, mille uudne X-Tap mitmikanduritehnoloogia aitab olla potentsiaalsetest terviseriskidest sammu ees, andes tagasisidet üheksa olulise tervisenäitaja kohta.

Paljusid haigusi on võimalik ennetada, kui potentsiaalne tervisehäda tuvastatakse juba varajases faasis. Sellisel juhul ongi oluline pidev ja täpne terviseandmete jälgimine. Huawei Watch 5 pole lihtsalt üks järjekordne nutikell, vaid isiklik terviseabiline randmel, mis suudab jälgida mitmeid heaolu ja pikaealisuse jaoks olulisi tervisenäitajaid. Need andmed saavad inimesele pakkuda kas psühholoogilist kindlustunnet või saab hirmutavana tunduvate andmete abil hakata süsteemselt mõne arsti abiga terviseprobleemi lahendama.

Watch 5 võlu peitub uues X-Tap mitmikanduritehnoloogias, mis võimaldab esmakordselt maailmas mõõta vere hapnikutaset otse sõrmeotsalt. Lahendades randmeandurite tagaküljel paiknemisest tingitud mõõtevead, mida võivad põhjustada käekarvad. Huawei toob nutikella tervisejälgimise maailma täiesti uue lähenemise, paigaldades X-Tap mitmikanduri kella küljele, mille kasutamine on kui lapsemäng.

Ennetava meditsiini spetsialist dr Sergey Saadi leiab, et kõige olulisem terviseandmete jälgimisel on dünaamika ajas. Just selles teemas Huawei Watch 5 X-Tap mitmikanduritehnoloogia särabki. Kogu Huawei X-Tap-ist pärinev andmestik, mis hõlmab vere hapnikusisalduse, arterite jäikuse ja paljude muude mõõtmiste aruandeid, koondatakse igapäevasteks, iganädalasteks, igakuisteks ja aastasteks ülevaadeteks ning tervisetrendideks. Kasutaja saab vajalikku tagasisidet Huawei „Health Glance'i“ funktsiooni kaudu, mille tegemine kestab vähem kui minut.

Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul ei pea kasutaja muretsema, et kella laialdased võimalused akut liiga kiiresti tühjendavad. “Huawei Watch 5 on saadaval kahes suuruses, mistõttu on ka akumahud erinevad, kuid aku tühjenemise hirmu all ükski kasutaja kartma ei pea,” räägib Mishina. “Tavarežiimis saab 42 mm suurust mudelit laadimata kasutada kuni kolm päeva, 46 mm suurust mudelit aga enam kui neli päeva. Säästurežiimil töötab 46 mm suurune kell lausa kuni 11 päeva,” võtab Mishina uute kellade akude võimekuse kokku.

Aktiivset eluviisi viljeleval inimesele on aga oluline ka see, et andmed, mida kell tagasisidestab, kogutaks pidevalt. Huawei Watch 5 võimaldab seadistada vere hapnikutaseme hoiatusi, mis on eriti oluline funktsioon näiteks mägironijate jaoks. Tänu kiirele ja täpsele mõõtmisvõimekusele on see eriti kasulik inimestele, kes võivad kannatada hingamisteede vaeguste all, aga ka inimeste jaoks, kes tegelevad näiteks vabasukeldumisega. X-Tap võimaldab kasutajatel õigeaegselt astuda ennetavaid samme ning vajadusel otsida professionaalset arstiabi. Dr Sergey Saadi sõnul on terviseandmete lugemine tõeline kunst, mistõttu on kellanäitajad suurepärased algandmed, millega professionaali abil edasi liikuda.

“Tervis algab teadlikkusest,” sedastab tehnoloogiaekspert Mishina. “Huawei Watch 5 pakub inimestele seda võimalust, et olla tõeliselt kursis oma kehas toimuvaga. Uus X-Tap mitmikanduritehnoloogia pole pelgalt järjekordne tehnoloogiaröögatus, vaid abivahend, mis aitab inimesel tervemalt ja kauem elada,” leiab ta.