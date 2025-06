Värskendavalt kollane - Renault 5 E-tech

Renault 5 E-Tech on elektriauto, millele lähenetakse eelkõige emotsiooni kaudu. Selle disain on rohkemal või vähemal määral inspireeritud 1970ndate Renault 5 mudelist, tugevalt tänapäevases võtmes. Auto on visuaalselt pilkupüüdev ja kõik kes ostavad selle auto muus värvis kui erkkollane või roheline, eksivad. See auto erineb igapäevasest hallist massist ja tehnoloogiliselt ei jää alla ka kallimatele mudelitele.

Kellele see auto sobib Renault 5 E-Tech on alla 4m pikkune putukas, hellitavalt värvi tõttu tibu, mis eelkõige linnaauto. Selle kompaktsed mõõdud (umbes 3,9 meetrit pikk) teevad sellega parkimise ja manööverdamise imelihtsaks. Nii mõnelgi korral oli tunne nagu auto pööraks end ringi kohapeal. Madal pöörderaadius ja kerge rool annavad linnas liikudes kindlustunnet ka kitsastes parklates. Auto sobib hästi neile, kes liiguvad peamiselt linnas või linnalähedases piirkonnas ning vajavad näiteks teist autot perele. Ilmselt ei sobi see pere peamiseks reisiautoks, kuid võib olla paljudele põhiliseks igapäevasõidukiks. Renault 5 mõnusate sõiduomadustega ja ökonoomne valik. Ka noortele juhtidele või pensionäridele, kes ei vaja suurt autot ja tahavad midagi kollast.

Aku ja sõiduulatus Renault pakub kahte varianti: 40 kWh aku kuni 300 km ja 52 kWh aku kuni 405 km WLTP järgi. Maanteekuluga umbes 15–20 kWh/100 km, on matemaatika lihtne ja näitab, et realistlik sõiduulatus täis akuga jääb vastavalt 200–350 km vahele sõltuvalt kasutusest ja ilmast. Linnasõitudeks piisab ka väiksemast akust, kuid aeg-ajalt Tallinn-Tartu vahet sõites, vali suurem aku: rahulikum magada. Mõlemad akud laevad CCS pistikuga kuni 100 kW võimsusel, mis tähendab, et poole tunniga saab umbes 200–250 km sõiduulatust juurde. Kodulaadija puhul on maksimaalne AC laadimisvõimsus 11 kW, mis tähendab, et öösel laadides saab aku täis ka tavalise kolmefaasilise jõupesaga. 2kW "notsust" 50%-100% kulub umbes 12h, mis on täiesti reaalne igapäeva sõitude jaoks.

Sõiduomadused Auto kiirendab 0–100 km/h umbes 8 sekundiga, mis on klassi kohta "normaalne". Elektriauto mõistes see muljetavaldav ei ole kuid jalgu sa vaevalt sellega kellelegi jääd. Möödasõidud on vaevatud ning valgusfoori tagant saab muretult rida vahetada. Vedrustus on pigem pehme ja sobib hästi linnatänavatele. Vedrustus mugav, kuid võib maanteel tunduda veidi "ujuv" või pehmelt reageeriv, eriti külgtuules või suuremate veokite möödumisel. Olgugi et osad on väitnud, et roolitunnetus ei paku sama kindlustunnet nagu suurematel või raskematel elektriautodel (nt Volkswagen ID.3 või Kia Niro EV), ei nõustu me selle hinnanguga täielikult. Meie kogemuse põhjal on Renault 5 väga mõnus just kurvilistel teedel ja pigem nobedama sõidustiili juures.

Sisu ja tehnoloogia Salongis on tunda soovi sõilitada juhikesksust ja kõik on käepäraselt asetatud. Kulud on hoitud kontrolli all, kuid samas ei ole tehtud kompromisse nutikuse arvelt. Armatuurlauas kasutatakse lihtsaid materjale, kuid ekraanide kvaliteet ja tarkvaralahendused on üllatavalt heal tasemel. Näiteks tuleb auto Google'i operatsioonisüsteemiga, mis tähendab, et saad kasutada Google Mapsi ja Google Assistanti ilma telefoni ühendamata. See on selge eelis võrreldes paljude konkurentidega, kes toetavad vaid Android Auto või Apple CarPlay peegeldust. Lisaks on salongi integreeritud ChatGPT-põhine assistent, mis aitab näiteks marsruute planeerida, lähima laadija leida või esitada küsimusi, näiteks "Kui palju ulatust on sihtkohta jõudmiseks vaja?". Paljude arvates on see üks esimesi autosid, kus digitaalne assistent on tõesti kasutatav.

Ja muidugi pisiasjad nagu jätab meelde:

eelistatud sõidurežiimi

regenereerimise taseme

meediaväljundi eelistuse

helisignaalide välja lülitamiseks on olemas füüsiline nupp

Ruumikus ja praktilisus Esiistmetel on ruumi küllaga, ka ligi 2m juhil, kuid tagaistmel võib pikkadel sõitudel kitsaks jääda. Täiskasvanud reisijale ei pruugi jalaruum piisav olla, kui ees istub keegi 185 cm või rohkem. Pagasiruum on tagasihoidlik – umbes 270 liitrit –, kuid tagumised istmed saab alla klappida, mis loob vajadusel piisavalt ruumi ka suuremate esemete jaoks. Istmete all ja esiistmete vahel on mitmeid nutikaid panipaiku väiksemate esemete hoidmiseks. Uksetaskud ja keskkonsool mahutavad nii telefoni kui väikse koti. See on hind, mida maksad kompaktsuse ja mugavama parkimise eest, kuid igapäevakasutuses harjub sellega kiiresti. Meie ruumipuudust ei tundnud ja kui tunneme, rendime kaubiku.

Varustus ja hind Renault 5 E-Tech baashind on 27500€ artikli kirjutamise hetkel (juuni 2025). Reaalne, heas varustuses, ilma milleta uut autot ikka ei ostaks, on auto hind pigem 35000€ (suurem aku, soorjendused, juhiabid jne) Auto tuleb kolmes varustustasemes ning baastase sisaldab automaatset hädapidurdust ja püsikiirusehoidjat. Keskmine varustus lisab tagurduskaamera, parema helisüsteemi ja suurema aku.



Võrdlus konkurentidega Kui võrrelda GWM Ora 03, Hyundai Insteri ja Kia EV3-ga, siis Renault 5 E-Tech on nende seas soodsam valik, kuid ei jää maha ka funktsionaalsuse või tehnoloogia poolest. Ora 03 pakub küll rohkem ruumi, kuid selle välisdisain pole päris kõigile ja sisemus tundub lihtsam. Hyundai Inster on väiksem, isegi rohkem linnasisene, ja jääb varustuse poolest tagasihoidlikuks – eriti tarkvaraliselt. Kia EV3 on neist kõige suurem ja kallim, sobides paremini neile, kes vajavad rohkem ruumi ja võimekust, kuid see tähendab ka kõrgemat hinda. Renault 5 E-Tech mängib tugevalt disaini, tarkvara ja kompaktsuse peale, pakkudes tugevat alternatiivi neile, kes ei vaja perebussi mõõtu autot.

Plussid ja miinused

Erk, värviline, eristuv ja stiilne disain, muuhulgas praktiline ja avar.

Hea linnasõiduks: vaikne, mugav, ökonoomne

Infolust on esmaklassiline (sh Google Maps, ChatGPT integreeritus)

Nupud on õige koha peal ning ümberharjumine on kiire

Kerge käsitsetavus kitsastes oludes ja kurvilistel teedel - Päriselt nauditav sõidukogemus

– Tagaiste ja pagasiruum on väikesed

– Elektriauto puhul eeldaks ekrsamat sõidukogemust

– Maanteel ei paku sama kindlustunnet nagu suuremad mudelid

– Tagurduskaamera kvaliteet võrreldes teiste ekraanidega on piinlik

– Väga palju erinevaid heli seadeid ajavad segadusse ning mitmel korral muudad GPS-i heli kuid muusika oma mitte.

Kokkuvõte

Renault 5 E-Tech on saanud 2025. aasta Euroopa Aasta Auto tiitli, ning palju kiitust nii eestist kui väljamaalt ning meil on raske sellega vaielda.

Renault 5 E-Tech on mõistlik valik, kui otsid stiilset, ökonoomset ja nutikat linnasõidukit. See ei ole auto, millega sõita Euroopasse puhkusele, aga see on ideaalne igapäevasteks sõitudeks – tööle, poodi, trenni või paar korda kuus vanaemale külla. Eriti sobib neile, kes hindavad disaini ja ei pea kellelegi midagi tõestama ega vaja suurt autot. Ilmselt saab sellest üks populaarsemaid elektriautosid siinmail.