Saksamaal testitakse Eesti kaugjuhitava takso teenust, taimekasvatuskappe ja elektriautode laadimislahendust

Tallinna linna ja Tehnopoli ühiselt korraldatav nutikate linnalahenduste konkurss Tallinnovation jõudis tänavu uue tähiseni. Kui varasematel aastatel on konkurss keskendunud vaid Tallinna linnakeskkonnas testimisvõimaluste pakkumisele, siis seekord avaneb kolmel Eesti ettevõttel võimalus katsetada oma lahendusi ka väljaspool Eestit – Saksamaal, Heidelbergi linnas.

"Tänavune koostöö Heidelbergiga viib selle mõju uuele tasemele – see näitab, et meie ettevõtjate ideed on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja väärivad ekspordivõimalusi teistesse linnadesse. Rahvusvahelised partnerlused tugevdavad Tallinna mainet uuendusmeelse ja avatud linnana ning pakuvad meie ettevõtetele väärtuslikku hüppelauda uutele turgudele," ütles Tallinna abilinnapea Margot Roose.

Heidelbergi esindajad valisid Tallinnovationi konkursile laekunud ideede hulgast välja seitse Eesti iduettevõtet, kes said võimaluse oma lahendusi linnale esitleda. Huvi ja ideede kõrge kvaliteet viis otsuseni toetada kolme Eesti ettevõtte pilootprojekte, kogusummas 20 000 eurot.

"Programmi "Test in Heidelberg" kohandamine loob Heidelbergi ja Tallinna koostöö kaudu ainulaadse võimaluse ühendada kaks elujõulist innovatsiooniökosüsteemi. Testides Eesti idufirmade lahendusi Heidelbergis, saame tuua meie linna värskeid ideid, uurida nende potentsiaali päriselulises keskkonnas ning tugevdada silda ettevõtluskogukondade vahel. Näeme selles tohutut potentsiaali – mitte ainult osalevate ettevõtjate, vaid ka meie linnade jaoks, mis saavad üksteiselt õppida ja ühiselt tulevikku kujundada," kommenteeris Heidelbergi innovatsioonitiimi projektijuht Mareike Rimmler.

Heidelbergis saavad oma nutikaid lahendusi testida:

Elmo (IamTeledriving) – toetussumma 10 000 eurot (toetajad: Sparkasse Heidelberg ja Stadtwerke Heidelberg)

(IamTeledriving) – toetussumma 10 000 eurot (toetajad: Sparkasse Heidelberg ja Stadtwerke Heidelberg) Urban Farm – toetussumma 5000 eurot (toetaja: Sparkasse Heidelberg)

– toetussumma 5000 eurot (toetaja: Sparkasse Heidelberg) Plugfree – toetussumma 5000 eurot (toetaja: Stadtwerke Heidelberg)

Elmo arendab kaugjuhitavat elektritaksoteenust; Urban Farm on välja töötanud automaatse ja energiatõhusa sisekeskkonda mõeldud taimekasvatuskapi, mida saab juhtida mobiilirakendusest; Plugfree loob tarkvaraplatvormi, mis ühendab elektriautode laadijad ühtsesse võrku, võimaldades nende tsentraalset haldust, reaalajas jälgimist ja andmepõhist juhtimist.

„Tehnopol on pikka aega töötanud selle nimel, et Talinnovation ja ettevõtete piloteerimisvõimalused jõuaksid ka välisturgudele. Heidelberg on meie esimene algusest lõpuni ideest teostuseni viidud protsess ning loodame, et peagi avaneb ettevõtetel üha enam võimalusi piloteerida ka välisriikides. Eriti väärtuslik on see, kui välisriigis saab selleks kohe ka tuge – just selle nimel töötab Tehnopol edasi,“ ütles Tehnopoli digitehnoloogiate valdkonna juht Anu Puusaag.

Heidelberg on edela-Saksamaal asuv umbes 160 000 elanikuga linn, mis on tuntud oma ajaloolise vanalinna, lossi ja tasemel teadusülikooli poolest. Linnas on tugev majandus- ja teadusstruktuur, mis teeb sellest ühe Saksamaa atraktiivseima teaduse ja tööstuse keskuse.

Rahvusvahelise pilootkoostöö eesmärk on tugevdada linnadevahelist innovatsioonialast koostööd, pakkuda Eesti ettevõtetele praktilist väljundit välisturul ning viia nutikad linnalahendused kiiremini inimeste igapäevaellu.