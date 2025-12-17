Eestis võetakse aina enam kasutusele 8-ga algavaid mobiilinumbreid

Viimastel kuudel on märgatud üsna palju uusi mobiilinumbreid, mis algavad numbriga 8. Telia selgitab, miks need numbrid on kasutusele võetud ja mida kliendid peaks teadma.

Mobiilinumbrid on piiratud ressurss, mille kasutamist sätestab riiklik numeratsiooniplaan ja haldab TTJA (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet). Seni on mobiilinumbrid Eestis alanud tavaliselt numbritega 50–59, kuid mobiilside kiire areng ja uute seadmete (nt turvakaamerad, erinevad asjade interneti lahendused jms) lisandumine on toonud kaasa vajaduse laiendada numbrivahemikke.

Sellepärast on täiesti tavapäraste mobiilinumbritena kasutusele võetud ka 81–84 algusega 8-kohalised numbrid. Need on samaväärsed seniste 50–59 algusega numbritega.

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neeroti sõnul 81–84 algusega numbrid täiesti tavalised mobiilinumbri seeriad, mitte mõne eriteenuse numbrid, ning sellistelt numbritelt kõnede saamine muutub edaspidi järjest tavalisemaks: „Uue algusega numbreid saab kasutada kõigi tavapäraste teenustega nagu kõne- ja andmesideteenus või Mobiil-ID. Samuti saab neid sarnaselt kodumaale kasutada kõigi harjumuspäraste mobiiliteenustega ka välismaal.“

Evelin Neeroti kinnitusel väljastab Telia hetkel kõigis oma mobiilipakettides 7-8 kohalisi mobiilinumbreid vahemikust 50–59 ja 8-kohalisi mobiilinumbreid vahemikust 81–84. Ka Super kõnekaardid kasutavad samu numbrivahemikke.

Riiklikus numbriplaanis ette nähtud numbrivahemikud ja nende kasutusotstarve on selline: