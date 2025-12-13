ITL-i Ustus Aguri stipendiumi pälvis TalTechi doktorant Junaid Sajid

Fotol vasakult: ITLi juhatuse liige Andre Visse, stipendiumisaaja Junaid Sajid ja ITLi president Ats Albre.

Foto: Joanna Jõhvikas

Haridus- ja Noorteamet (Harno) ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutasid välja tänavuse tehnikateadlase Ustus Aguri nimelise stipendiaadi. Stipendiumi pälvis Junaid Sajid silmapaistva ja Eesti ühiskonna vajadustega tihedalt seotud doktoritöö eest, mis käsitleb tehisintellektil põhinevat pahatahtlike droonide tuvastamist mobiilsidevõrkude abil.

Droonide kasutus on kiiresti laienemas nii tsiviil- kui militaarvaldkonnas – alates põllumajandusest ja logistikast kuni linnaplaneerimise ja riigikaitseliste rakendusteni. Nende kasvav roll toob aga kaasa uusi turvariske. Traditsioonilised tuvastusmeetodid, nagu radarid või kaamerad, ei pruugi töötada tihedalt asustatud piirkondades, madalal lendavate droonide või varjatud stsenaariumide puhul.

Junaid Sajidi doktoritöö pakub sellele väljakutsele uudset lahendust. Tema loodud raamistik analüüsib mobiilivõrgu signaalimõõdikuid ja drooni liikumismustreid, suutes reaalajas tuvastada ning klassifitseerida droonide pahatahtlikku käitumist. Lahendus kasutab juba olemasolevat 5G infrastruktuuri, mis muudab selle energiasäästlikuks, kuluefektiivseks ja kiiresti rakendatavaks. Doktoritööd juhendas Muhammad Mahtab Alam TalTechist.

“Mul on suur au saada Ustus Aguri stipendium ning olen siiralt tänulik selle tunnustuse eest. Eesti on üks maailma eesrindlikumaid digiriike ning minu eesmärk on panustada sellesse, et siinne ühiskond oleks turvaline ja tehnoloogiliselt vastupidav,” sõnas Junaid Sajid. “Minu uurimistöö näitab, kuidas olemasolevat mobiilsideinfrastruktuuri saab kasutada drooniohtude varajaseks avastamiseks ja maandamiseks tehisintellektil põhinevate meetodite abil. Loodan, et selle tulemused aitavad tugevdada nii Eesti julgeolekut kui ka ohutute autonoomsete süsteemide arengut. Teen oma uurimistööd koostöös kahe juhtiva tehnikaülikooliga: Milano polütehnikumi ja Pakistani Riikliku teadus- ja tehnoloogiaülikooliga. Oleme tänulikud toetuse eest ka NATO teadusprogrammile, mis toetab rahu ja julgeolekut,” lisas Sajid.

Lisaks julgeolekuvaldkonnale aitab uurimistöö edendada nutikat linnaruumi, kiiret kriisireageerimist ja uute droonipõhiste teenuste turvalist kasutuselevõttu. Lahendus toetab Eesti ambitsiooni arendada digitaalset iseseisvust, võimekat IKT-ökosüsteemi ja innovatsioonil põhinevat majandust.

ITL-i juhatuse liige Andre Visse (Telia Eesti AS) ütles, et Ustus Aguri stipendium on pika traditsiooniga tunnustus, millega soovime esile tõsta doktorante, kes loovad teadustööga lisandväärtust Eesti majandusele ja ühiskonnale: „Doktorikraadiga spetsialistid on meie tehnoloogiasektori selgroog – nad toovad ettevõtetesse uut teadmist, kasvatavad innovatsioonivõimet ja aitavad Eestil püsida digiriikide esirinnas. Junaidi töö on suurepärane näide sellest, kuidas kõrgetasemeline teadus aitab lahendada reaalseid ja päevakajalisi julgeoleku- ja ühiskonnaküsimusi ning loob aluse uutele tehnoloogilistele võimalustele.”

Harno IT Akadeemia arendusjuht Eeva Vakker lisas, et konkurss tõi tänavu esile uurimisteemad, mis on olulised nii Eesti digiriigi kui ka tehnoloogiasektori arengule: “Selleaastasel konkursil oli tase väga kõrge ning kandidaatide tööd pakkusid hästi põhjendatud ja rakenduslikke lahendusi Eesti ühiskonna ees seisvatele tehnoloogilistele väljakutsetele.”

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi toetamiseks, kelle uurimistöö on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna või selle rakendustega. Stipendiumi eesmärk on austada Eesti infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri pärandit ja tunnustada doktorante, kes panustavad Eesti digitaalsesse tulevikku. Stipendiumit antakse välja alates 2003. aastast ning see on osa IT Akadeemia programmist, mida koordineerib Harno koostöös ülikoolide ja IKT-sektori ettevõtetega.

Ustus Agur asutas 1993. aastal ajakirja Arvutimaailm.