Bolt hakkab koos Hiina tehnoloogiafirmaga Pony.ai Euroopas isejuhtivaid autosid arendama

Bolt sõlmis koostöölepingu maailma juhtiva autonoomsete sõidukite tehnoloogiafirma Pony.ai-ga, et tuua isejuhtivad sõidukid Euroopasse. Esimesi isejuhtivaid masinaid katsetatakse aasta jooksul, pärast seda jõuab teenus ka klientideni.

Partnerluse eesmärk on tuua 4. taseme (level 4) autonoomsed sõidukid Bolti platvormile. Esmalt keskendub ettevõte isejuhtivate autode liikluses testimisele, turvalisusküsimuste lahendamisele ja kasutajakogemusele, seejärel on eesmärk tuua liiklusesse täielikult autonoomsed juhita sõidukid, mida saab Bolti platvormil kasutama hakata. Esimesed testid viiakse läbi Euroopa riikides, kasutades erinevate tootjate autosid.

“Autonoomsed sõidukid muudavad täielikult seda, kuidas inimesed ja kaubad tulevikus liiguvad, selleks teeme koostööd Pony.ai-ga, et arendada isejuhtivate autode võimekust. Euroopa suurima sõiduteenust pakkuva platvormina on Boltil on ainulaadne võimekus Euroopas autonoomsete sõidukite arendamiseks nii, et need on kooskõlas Euroopa turvalisus- ja andmekaitsestandarditega,” ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

„Partnerlus Boltiga on oluline samm meie globaalsetes laienemisplaanides. Ühendades Pony.ai autonoomse sõidutehnoloogia ja Bolti kogemused mobiilsusteenuste pakkumisel, saame kiirendada turvaliste ja usaldusväärsete robottaksode kasutuselevõttu Euroopas. Euroopa on autonoomsete sõidukite jaoks kiiresti kasvav ja paljulubav turg ja usume, et see koostöö annab meile edasiseks kasvuks hea aluse,” sõnas Pony.ai asutaja ja tegevjuht Dr. James Peng.

Hiina tehnoloogiafirma Pony.ai on loodud 2016. aastal ja arendab robottaksosid üle maailma. Ettevõte tegutseb partnerluste kaudu kaheksas riigis ja firmal on avalikel teedel oma tehnoloogiaid testinud 55 miljoni kilomeetri ulatuses. Ettevõtte kasutatava tehnoloogia eeliseks on see, et nende välja töötatud lahendust saab paigaldada ükskõik millisele autole, seega saab selle mugavalt integreerida Bolti sõidujagamisteenuse ja autorendi masinatega ning autonoomse auto turuletoomine ei eelda eraldiseisva auto väljatöötamist.

Firma pakub Virtual Driver lahendust, mis on täisfunktsionaalne autonoomse sõidu tehnoloogia. See ühildub sujuvalt autoga, sõltumata selle tootjast või tüübist. Pony.ai tegutseb Hiinas, Euroopas, Ida-Aasias, Kagu-Aasias, Lähis-Idas ja teistes piirkondades. Firmale kuulub 720 robottaksot ja umbes 200 robotveokit.