Uber tuli CES-il välja oma robotaksoga

Kolm tehnoloogiamaailma hiidu – luksusautode tootja Lucid, autonoomse sõidutehnoloogia pioneer Nuro ja sõidujagamise kuningas Uber tõmbasid katte oma ühiselt loodud robotaksolt, mis lubab muuta linnatranspordi igaveseks.

Kolmpealine lohe

Lucid on loonud auto „keha“ (põhinedes nende luksuslikul Gravity maasturil), Nuro on lisanud sellele „aju“ ehk tehisintellektil põhineva juhtimissüsteemi ning Uber pakub „närvivõrku“ ehk platvormi, mille kaudu miljonid inimesed auto endale ukse ette kutsuvad.

„Meie robotakso programm Uberi ja Nuroga on võtmetähtsusega osa sellest, kuidas Lucid kasutab oma tehnoloogiat säästvama ja laialdaselt kättesaadava liikuvuse tuleviku loomiseks,“ sõnas Kay Stepper, Lucidi ADAS-i ja autonoomia asepresident, „meie inseneritöö, sõiduulatus ja sisemine mugavus pakuvad unikaalset platvormi ning kombineerituna Nuro tehnoloogia ja Uberi mastaabiga ehitame kogemust, millist pole varem nähtud.“

Kärbsesilmad

Sõiduki katusel troonib madala profiiliga moodul, mida arendajad kutsuvad Halo-üksuseks. See ei ole lihtsalt iluelement, vaid sõiduki tähtsaim meeleelund. Halo peidab endas järgmise põlvkonna andurite komplekti: kõrge resolutsiooniga kaameraid, lidareid (laserskanneerijaid) ja radareid, mis annavad autole 360-kraadise „nägemise“.

Kui tavaline autojuht peab pilku hoidma enda ees teel, siis see robotakso näeb korraga nii ette, taha kui ka kõrvale, reageerides ohule kiiremini kui ükski inimene. Halo-üksuse integreeritud LED-tuled kuvavad ka reisija nimetähti, et õige auto leidmine rahvarohkel tänaval oleks lihtsam.

Sõiduki sisemuses ootab aga tõeline mugavuse revolutsioon. Kuna masinat juhib NVIDIA DRIVE AGX Thor – arvutusplatvorm, mis on võimsuselt võrreldav väikese serveriekeskusega, saab reisija keskenduda vaid sõidu ilule. Interaktiivsetel ekraanidel on näha auto „mõttemaailm“ ehk reaalajas visualiseering sellest, kuidas masin tuvastab jalakäijaid, liiklusmärke ja teisi autosid.

Testid on juba täies hoos

Ehkki ametlik teenuse käivitamine on planeeritud 2026. aasta lõpuks, ei ole tegemist pelgalt näituse eksponaadiga, mis CES-il väljas. Juba eelmise aasta detsembris algasid San Francisco lahe piirkonnas (Bay Area) reaalsed maantee-testid.

„Tootmisküpse robotakso debüüt koos Lucidi ja Uberiga on oluline tähis meie teel autonoomia pakkumiseni suures mahus,“ märkis Dave Ferguson, Nuro kaasasutaja ja tegevjuht. „Ühendades Nuro tõestatud 4. taseme autonoomia, Lucidi arenenud sõidukiarhitektuuri ja Uberi globaalse haarde, ehitame me robotakso teenust, mis on loodud päris-maailma operatsioonideks.“

Kas tulevik on roosiline?

Ehkki täiemahuline teenus on alles saabumas, annavad esimesed prototüübid ja tehnilised näitajad aimu, millega tegu.

PLUSSID

Ülim luksus: Lucid Gravity platvorm pakub kordades rohkem ruumi ja mugavust kui praegused konkurendid (nt Alphabeti Waymo).

Nutikas visualiseerimine: reisija näeb ekraanilt täpselt, mida auto „mõtleb“, mis vähendab hirmu juhi puudumise ees.

Sujuv integreeritus: Uberi äpi kaudu tellimine tähendab, et kasutaja ei pea õppima juurde ühtegi uut keskkonda.

Mahutavus: kuni 6 reisijat ja helde pagasiruum teevad sellest sobiva lahenduse ka peredele või gruppidele.

MIINUSED

Esialgne piiratus: teenus käivitub vaid San Franciscos, mis jätab muu maailma veel pikalt ootele.

Tehnoloogiline keerukus: nii suur hulk sensoreid ja arvutusvõimsust tähendab, et iga pisimgi rike võib sõiduki rivist välja lüüa.

Regulatsioonide kadalipp: kuigi tehnika on valmis, peavad seadused ja kindlustussüsteemid sellisele hüppele järele jõudma.

Uberi robotakso Põhiplatvorm: Lucid Gravity (täiselektriline maastur) Arvutusplatvorm: NVIDIA DRIVE AGX Thor (NVIDIA DRIVE Hyperion) Autonoomia tase: Tase 4 (suudab sõita ilma inimese sekkumiseta teatud tingimustes) Sensorid: 360-kraadine vaade: HD-kaamerad, lidarid, radarid Mahutavus: Kuni 6 täiskasvanud reisijat + pagas Kasutajaliides: Uberi-disainitud interaktiivsed ekraanid, kliima- ja helisüsteemi juhtimine Tootmiskoht: Lucid Factory, Arizona, USA

Lucidi, Nuro ja Uberi koostöö-auto on esimene kord, kus tõeline luksus, tipptasemel tehisintellekt ja üldine kättesaadavus kohtuvad. Kui varasemad robotaksod on tundunud pigem kitsaste ja funktsionaalsetena, siis see projekt toob autonoomse sõidu ka luksusautode liigasse.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib juba selle aasta lõpus näha San Francisco künklikel tänavatel valguspärgadega Lucidi autosid, mis viivad reisijaid sihtkohta hääletult ja ilma, et keegi peaks käsi roolil hoidma.