Eesti parima idufirma tiitlit läheb püüdma rekordarv nominente

Eesti parimad iduettevõtted, investorid ja idusektori arengusse panustajad valitakse tänavu 506 kandidaadi hulgast, kellest parimad selguvad pidulikul Eesti Startup Auhindade galal 22. jaanuaril ja neid, jkelle seast valitakse, on palju rohkem kui varem.

LIFT99 kaasasutaja Elise Sass märkis, et lõppenud aasta näitas selgelt, et Eesti iduettevõtlus ei ole enam üksikute edulugude kogum, vaid küps ja mitmekesine ökosüsteem, kus tegutseb suur hulk rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõtteid. "Eesti idusektorit iseloomustavad praktiline ja rahvusvahelisele turule suunatud mõtteviis, kiire kohanemisvõime ning tihe koostöö asutajate, investorite ja avaliku sektori vahel. Startup Auhinnad annavad hea ülevaate sellest, millised meeskonnad on lõppenud aastal kõige enam sektori arengusse panustanud ning ootan põnevusega, kes on Eesti startup-kogukonna arvates lõppenud aasta parimad," sõnas Sass.

Startup Estonia andmetel tegutseb Eestis 1 544 idusektori ettevõtet ning idusektori käive ületas 2025. aastal 5 miljardi euro piiri. Ekspertide hinnangul ulatus idusektori osatähtus Eesti SKPst mullu 4%-ni, moodustades 1,8 miljardit eurot.

Kandidaate Eesti Startup Auhindade saamiseks esitasid nii iduettevõtjad ise kui ka iduettevõtete töötajad ja sektori arengusse panustavad organisatsioonid. Võimalus oma lemmikute esitamiseks oli ka kõigil idusektorii käekäiku jälgivatel inimestel. Nominentidest parimad valib välja sõltumatu žürii ning Eesti idusektori parimad selguvad tänavu 11 kategoorias.

Eesti Startup Auhindade iga-aastased põhikategooriad on Aasta asutaja, Aasta investor, Aasta uustulija, Kiireim käibekasvataja ning Aasta panus. Erikategooria auhindu antakse sel aastal välja kuus ning tunnustatakse silmapaistvaid iduettevõtteid tervisetehnoloogia, süvatehnoloogia, finantstehnoloogia ja kaitsetööstuse valdkondades ning antakse välja ka mõjuvisioonääri auhind. Lisaks valitakse tänavu parim iduettevõte, mis tegutseb tarkvara teenuste vallas.

Eesti Startup Auhindade jagamist korraldatakse LIFT99, Eesti Asutajate Seltsi ja Startup Estonia eestvedamisel ning sündmuse peatoetajad on Swedbank ja Tallinna linn. Eesti Startup Auhindade jagamist toetavad Bolt, PayPal, TalentHub, Kaitseministeerium, Plural ja Specialist VC, NordicNinja VC, SkipEatNutrition, Ellex Raidla, Punch Club, Coop ja Advizo.