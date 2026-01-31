Punane kuma vannitoas: kas tuleviku ilutehnoloogia ongi selline kergelt hirmuäratav?

Kujuta ette sellist stseeni: sisened õhtul hämarasse vannituppa ja vastu vaatab punaselt helendav, futuristlik ning kergelt ulmefilmi kurikaela meenutav mask. See pole järjekordne "Sae" seeria rekvisiit ega kutse salajasse küberklubisse. tegemist on ilumaailma hiiglase L’Oréali värskeima leiutisega tehnoloogiamessilt CES, mis vastab küsimusele, kuidas saada särav nahk ilma keemiat näole määrimata?

Las Vegases toimunud messi järelkajana on jõudmas lettidele L’Oréali valgusetendus. On see ikka nii tõhus kui keemiaga möllamine või vana hea kurgimask? Tehnoloogiahuvilised võiksid siin kahelda. Aga tootja lubab, et sel on ikka mõju küll, eriti meie pimedas ja külmas kliimas.

L'Oréal LED Face Mask.

Kui tõesti on juba villand seerumite kihtidest ja kreemipurkidest, siis nüüd lubatakse, et tulevikus "värvitakse" näonahk kauniks hoopis infrapunakiirgusega. Kuid ettevaatust: selle maskiga siiski avalikku kohta sattudes võib kergelt paanikat tekitada. See näeb lihtsalt nii teistmoodi välja.

Maskis on üle näo LED-tulukesed, mis väidetavalt pidid andma sama hea efekti, kui kreemid ja maskid.

Ka juuksed sirgeks valgusega, mitte kuumaga

Me kõik teame seda lõhna – kergelt kärsanud juuksed, kui sirgendaja on kogemata liiga kauaks salku kinni jäänud. Tavaline sirgendaja on nagu kuum pann: see kõrvetab juukse väliskihi (kutiikula) ära, et sisu ümber vormida. L’Oréal aga tõi CES-i messiboksi veel ühe lahenduse, mis taas pealtnäha tundub idufirmalik pettus: kuidas vaid valgusega seesama kärssav töö ära teha?

L'Oréal - Light Straight + Multi-styler.

Nende uus Light Straight + Multi-styler on juuksehoolduse uus lahendus. Selle asemel, et rünnata toore kuumusega (mis tavaliselt küündib üle 200 °C), kasutab seade taas võimsat lähi-infrapunavalgust.

„Light Straight + Multi-styler tõstab juuksehoolduse taset, viies selle juuste seisundi parandamiselt ennetamisele. Piirates kumulatiivse kuumusega kokkupuudet, on võimalik säilitada juuste loomulikku terviklikkust algusest peale,“ selgitas Guive Balooch, L’Oréal Groupe’i asepresident.

Kuidas see siis töötab?

Kujuta ette, et juuksekarva sisemuses on pisikesed sillad (vesiniksidemed). Tavaline sirgendaja peksab need sillad kuumusega segi. Infrapunavalgus aga hiilib delikaatselt sügavale juuksekiudu ja veenab need sillad ümber paiknema juba 160 °C juures. Tulemuseks on kolm korda kiirem töö ja juuksed, mis on kaks korda siledamad, ilma et peaks muretsema nende "söestumise" pärast.

LED Face Mask: 10 minutit punast kuma näkku

Kui juuksed on korras, on aeg näo käes. L’Oréali uus LED Face Mask on painduv, silikoonist ja üliõhuke "tark mask", mis on sündinud koostöös tehnoloogiaettevõttega iSmart.

Mask kasutab kahte spetsiifilist valguse lainepikkust: punane valgus (630 nm) on nagu äratuskell naha pindmistele kihtidele, lähi-infrapunavalgus (830 nm) aga tungib sügavamale, et öelda kortsudele hüvasti ja paneb naha pingulduma.

Protsess kestab vaid 10 minutit. Paned maski peale, näed välja nagu küberpunk-kummitus, ootad ja valmis. See on sobiv lahendus neile, kes eelistavad tehnoloogiat keemiale. L’Oréalis usutakse, et see mask on võimeline võitlema nii lõtvumise kui ka ebaühtlase nahatooniga, olles samal ajal täiesti valutu ja ohutu.

Kas LED saab hakkama?

Kuna tegemist on CES-i innovatsiooniauhinna võitjatega, on ootused lahendusele kõrged. Jah, disain võib olla küll hea, aga tõesti: kas ainult LED valgusega saab selle paljukiidetud tulemuse? Igal asjal on mõistagi plussid ja miinused.

PLUSSID

Juuste tervis: madalam temperatuur tähendab vähem murdunud otsi.

Kiirus: kolm korda kiirem sirgendamine säästab hommikuti väärtuslikku aega.

Nutikus: masinõpe ja andurid kohanduvad liigutustega.

Mugavus: näomask on painduv ja kerge, mitte raske plastmassist kolakas.

MIINUSED

Välimus: maski kandmine nõuab teatavat julgust (või üksindust). Koduloomad ja väikelapsed võivad vajada harjumisaega.

Pikk ooteaeg: mõlemad seadmed jõuavad poelettidele alles 2027. aastal.

Hind: kuigi täpset hinda veel pole, viitab "tippklassi tehnoloogia" tõenäoliselt kopsakale hinnasildile.

Efektiivsus: aastakümneid läbiproovitud ja kasutatud keemia või kuumuse vastu vaid infrapunakiirgusega astuda tundub natuke uskumatu, selle efektiivsust peab ise kogema.