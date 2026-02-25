Samsung S26 - Esmamuljed

Samsung avalikustas uued lipulaevad Galaxy S26 Ultra, S26+ ja S26. Tootja sõnul on tegu kolmanda põlvkonna Galaxy AI telefonidega, mis vähendavad igapäevaseid samme ja toovad toimingud kokku üheks loogiliseks vooluks. Suurim uudis on S26 Ultra ekraani sisse ehitatud Privacy Display, mis piirab kõrvalvaatajate vaatenurka.

Peamine uuendus, Privacy Display S26 Ultra mudelis

S26 Ultra saab ekraani sisse privaatsuskaitse nimega Privacy Display. Idee on lihtne, ekraanil olev sisu jääb kõrvalpilkude eest varju, samal ajal näed sina pilti tavapärases kvaliteedis.

Privacy Display’l on kaks režiimi. Osaline kaitse töötab valitud tegevuste või rakenduste peal, näiteks PIN-koodi sisestamisel. Maksimaalne kaitse peidab kogu ekraani sisu.

Video fail

Jõudlus ja jahutus, fookus on pikal päeval

S26 Ultra kasutab Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessorit, mis on mõeldud Galaxy jaoks. Samsung toob välja kuni 19% kiirema CPU, 39% parema NPU ja 24% võimsama GPU. Praktikas sihib see mitme rakenduse korraga kasutamist, AI funktsioone ning sujuvamat mängimist.

Soojust aitab kontrollida ümberkujundatud Vapor Chamber jahutus, mis hajutab kuumust suuremale pinnale. Pressiteate kontekstis on see suunatud just videole, mängimisele ja muudele pikematele koormustele.

Laadimise poolelt lubab S26 Ultra Super Fast Charging 3.0 tuge. Aku laeb tootja järgi kuni 75% umbes 30 minutiga. Toiteadapterit müüakse eraldi.





Kaamerad, rohkem valgust ja uued videovõimalused

Samsung rõhub kaamera arengule, eriti S26 Ultra mudelis.

S26 Ultra kaamerad pressiteate järgi:

50 MP ülilainurk, F1.9.

200 MP lainurk, F1.4.

50 MP tele, F2.9.

10 MP tele, F2.4.

12 MP esikaamera, F2.2.

Tootja sõnul aitavad lahtisemad avad teha hämaras paremaid pilte, ka suumi kasutades. Videopoolel on lisatud SuperSteady funktsioon horisontaalse lukustuse võimalusega, ning täiendatud Nightography Video. Veel üks oluline punkt on uus professionaalne videokoodek APV, mis toetab tootja kirjelduse järgi kadudeta salvestust, et materjali oleks lihtsam hiljem töödelda.





Galaxy AI, vähem klõpse ja rohkem konteksti

Galaxy S26 seeria AI sihib olukordi, kus info on laiali eri rakendustes. Pressiteates on välja toodud mitu näidet.

Dokumendiskanner eemaldab moonutused ja segavad detailid, ning koondab mitu pilti üheks PDF-iks.

Now Nudge annab olukorra põhjal soovitusi, näiteks pakub galeriist välja õiged reisifotod või kontrollib ajakonflikte, kui saabub kohtumisega seotud sõnum.

Finder otsib tähenduse ja konteksti järgi, ning koondab infot eri rakendustest.

Ring otsimiseks saab parema mitme objekti tuvastuse, ühe otsinguga saab uurida mitut pildi osa.

Samsung lisab, et seeria toetab mitut AI abilist, sealhulgas Bixbyt, Geminit ja Perplexityt.

Video URL

Turvalisus, ekraan ei ole ainus kiht

Privacy Display kõrval toob Samsung välja ka tarkvaralised ja riistvaralised kaitsekihid.

AI põhine kõnede sõelumine tuvastab tundmatu helistaja ja teeb kokkuvõtte helistaja eesmärgist.

Privacy Alerts teavitab, kui rakendus püüab saada ligipääsu tundlikele andmetele.

Private Album peidab fotosid ilma eraldi kausta loomiseta.

Knox Matrix saab postkvantarvutuse krüptograafia toe, KEEP krüpteerib iga rakenduse andmed ning Knox Vault lisab tundlikule andmestikule eraldi riistvaralise kaitsekihi.

Põgus test, esmamulje reaalsest kasutusest

Saaime heita S26 Ultra telefonile pilgu peale ja tegime paar kiiret proovivõtet.

Kaamera on tõesti parem, kuid meie laual vedeleva Pixel 9 Pro-ga on vahe täpselt nii väike, et vajab natukene pikemat süvenemist. Täpne võrdlus näitab, mida see vahe päriselt tähendab ja kas see õigustab 1000+ eurost kulutust. Makropiltidega nägid vaeva mõlemad, fokusseerimine läks kohati raskeks, kui üritasime kontrollida, kas suurem ava annab piltidele ka udusema tausta.

Pliiats on pandud seadme nurka. See vähendab riski, et pliiats kaob ära. Väljavõtmine vajab harjumist, kätte saad selle ainult välimise nurga sälgust.

Kahjuks pliiatsil ei ole tagasi toodud puldi funktsiooni, mis oli veel S24 mudelil ning väga kasulik näiteks slideshow või kaamera distantspuldina.

Privaatsusdisplay on väärt lisa, mis vähendab olukordi, kus keegi piilub kõrval. Otse selja tagant üle õla vaadates on sellest vähem kasu. Samm edasi jääb siiski sammuks edasi.

Võtame seadme kaasa nädalapikkusele tundramatkale. Seal näeme, kuidas see saab hakkama video salvestamise ja pildistamisega rasketes oludes ja hämaras. Samuti saame selgema pildi külmataluvusest ja aku kestusest.





Hinnad, müük ja värvid

Eelmüük algab samsung.ee veebis ning Samsungi, Telia, Elisa, Tele2 ja Euronicsi poodides. Müük algab 11. märtsil.

Hinnad:

Galaxy S26 alates 1029 eurost.

Galaxy S26+ alates 1289 eurost.

Galaxy S26 Ultra alates 1499 eurost.

Värvid: Koobaltlilla, Valge, Must, Taevasinine. Samsungi enda veebist tellides on lisaks Roosakuldne ja Hõbehall.

Lõpetuseks

S26 Ultra toob kõige selgema uuendusena Privacy Display, ning selgelt on rõhk ka jõudlusel, jahutusvõimekusel ja kaameral. S26 hinnatase algab 1029 eurost, seega loeb päriselus just see, kui selgelt need uuendused sinu harjumusi lihtsamaks teevad.