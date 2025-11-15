Reisimine muutub lihtsamaks: välja tuli uus eSIM-rändlusteenus

Alates novembrist saavad kõik Eesti mobiilikliendid kasutada uut rändlusteenust ehk Super Travel eSIM-i, mis pakub kiiret ja mugavat internetiühendust väljapoole Euroopa Liitu reisijatele.

Uus lahendus tähendab seda, et näiteks Eestist väljapoole Euroopa Liitu reisimisel saab inimene endale äpi toel soetada elektroonilise SIM-kaardi ehk eSIM-i, mis lubab kiirelt ja mugavalt oma reisisihtkohas mobiilset andmesidet tarbida. Ainsaks eelduseks on see, et kasutaja nutitelefon on eSIM-i toega.

Super Travel eSIM pakub laia valikut andmesidepakette, mis katavad nii üksikuid riike kui ka suuremaid regioone. Hetkel saab riikidest valida 10 sihtkoha vahel, kuhu kuuluvad Ukraina, Šveits, Moldova, Egiptus, Austraalia, Türgi, Serbia, Gruusia, Kanada ja Mehhiko. Lisaks konkreetsetele riikidele on võimalik soetada regioonipõhine pakett, mis kehtib näiteks Ühendkuningriigis ja Briti saartel, Aasias, USA-s, Lõuna-Ameerikas või Euroopa Liidus – viimane on mõeldud just mujalt maailmast Euroopa Liitu reisijatele. Edaspidi täieneb ka nende sihtkohtade nimekiri, kus saab Super Travel eSIM-i kasutada.

Pakettide mahud jäävad vahemikku 1 kuni 40 GB, mis annab võimaluse valida just oma reisimise pikkuse ja kasutusharjumuste järgi sobivaim lahendus. Kõik paketid sisaldavad ainult andmesidet ning kõned ja SMSid on välja lülitatud. Lahendust pakub Telia.

Telia erakliendiüksuse kliendiväärtuse juhi Miina Lillemaa kinnitusel on Super Travel eSIM esimene lahendus Eestis, mis võimaldab reisijal liituda rändlusteenusega digitaalselt ja kohe – olenemata sellest, kus ta parasjagu viibib.

“Meie jaoks oli oluline luua teenus, mis muudab reisimise tõeliselt lihtsaks. Iga reis algab soovist, et kõik toimiks ilma liigse muretsemiseta ja just sellest mõttest kasvas välja ka Super Travel eSIM. Soovisime, et kui kohver on pakitud ja piletid olemas, oleks ka ühendus maailmaga vaid ühe äpi kaugusel,” lisas ta.

Kuidas teenus töötab?

Super Travel eSIM annab võimaluse kasutada mobiilset internetti välismaal ilma SIM-kaarti vahetamata. Teenusega saavad liituda nii Superi kõnekaardi, Telia lepingulised kui ka Elisa ja Tele2 kliendid. Selleks tee nii:

Laadi alla Super äpp.

Vali sihtriik või regioon ja soeta andmepakett.

Lae eSIM oma telefoni ja lülita välismaale minnes andeside kasutus ümber Super Travel eSIM-i peale.

Kui andmemaht hakkab otsa saama, saad äpist paari klikiga uue paketi soetada.

Täpsema info Super Travel eSIM-i ja pakutavate pakettide kohta leiab veebilehelt: www.super.ee/travel-esim.