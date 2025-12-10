Soome telefon Jolla on tagasi - kas suudab suurte hiidudega võistelda?

See oli juba 11 aastat tagasi, kui Arvutimaailm Jollat testis. Siis oli idufirmal oma uue üllitisega veel suuri probleeme: paljud Androidi polulaarsed äpid ei töötanud nii, nagu vaja. Vahepeal on aga maailm pöörase kiirusega edasi arenenud ning nüüd on lisaks äppide jooksutamisele vaja ringi ajada tehisaru, teha ülihäid pilte parima kaamerakomplektiga ning mängida mänge, mis vanasti isegi hea arvuti võhmale võtsid. kas vahepeal varjusurmas olnud Soome Idu, millele panid aluse Nokiast koondatud töötajd, saab lõpuks jalad alla? Eks vaatame ja näeme, mis saama hakkab, igatahes oleks Euroopale üht oma sõltumatul platvormil nutitelefoni hädasti vaja.

Soome tehnoloogiaettevõte Jolla on otsustanud, et aitab. Nad ei too turule lihtsalt järjekordset telefoni, vaid nii-öelda manifesti. Uus Jolla Phone on seade, mis lubab anda kontrolli tagasi inimesele. See on telefon, mis kannab endas põhjamaist jonni ning privaatsuse pühadust.

Mitte tarbija, vaid looja: "Tee seda koos"

Kui enamik telefone valmib suletud uste taga korporatiivses "elevandiluutornis", siis Jolla lähenemine on radikaalselt teistsugune. Nad nimetavad seda DIT mudeliks – Do It Together ehk "Tee seda koos". Kujuta ette, et selle asemel, et restoranis etteantud menüüd kasutada tellimiseks, kutsutakse teid kööki, et valida parimad toorained ja maitseained välja ningh siis teha sellest sobiv söök.

Jolla Phone on kujundatud kogukonna hääletuste ja soovide põhjal. See on telefon, mida inimesed tegelikult tahtsid, mitte see, mida turundusosakond arvas, et saab mõnede pisiuuendustega järjekordselt maha müüa.

Huvi on olnud tormiline: esimene partii (Batch #1) soodushinnaga 499 € müüdi välja vähem kui 48 tunniga. Hetkel on avatud teine voor (Batch #2), kus 99-eurose ettemaksuga saab broneerida endale koha ajaloos lõpphinnaga 549 €.

Privaatsus pole sõnakõlks

Tavalise Androidi telefoni kasutamine on võrreldav elamisega klaasseintega majas keset tiheda liiklusega tänavat – isegi kui mitte midagi ei tee, on pilgud (loe: andmekogujad) sinule suunatud. Jolla ja nende arendatav operatsioonisüsteem (Linuxi põhine) Sailfish OS ehitavad selle maja ümber juba läbipaistmatu müüri.

Sailfish OS ei ole "suure venna" käepikendus. See on Linuxi-põhine operatsioonisüsteem, mis ei jälita, ei profileeri ega müü sinu andmeid kuhugi. Veelgi enam, telefonil on midagi, mis paneb iga privaatsusfänni rahulolevalt ümisema: eraldi füüsiline privaatsuslüliti (Privacy Switch).

See on nagu digitaalne ukselukk: ühe nupuvajutusega saab füüsiliselt korraga välja lülitada mikrofoni, kaamera või asukohateenused.

Põhjamaine minimalistlik ilu ja toores jõud

Disaini poolest on uus Jolla kummardus oma eelkäijatele, kuid moodsamas kuues. Ei midagi erilist, kuid siiski on see on inspireeritud põhjamaise looduse karmist ilust – saadaval toonides nagu "Snow White" (lumivalge), "Kaamos Black" (polaaröö must) ja "The Orange" (oranž).

Kuid ilu all peitub jõuline sisu. Kui varem on alternatiivtelefonid jäänud riistvaraliselt tippudega võrreldes üsna nõrgaks, siis siin ei ole järeleandmisi tehtud:

Jõudluse tagab 12 GB muutmälu ja 256 GB salvestusruumi, mis teevad silmad ette nii mõnelegi lipulaevale, kuigi pole siiski tippude tipust.

Vabadus: aku on kasutaja poolt vahetatav – omadus, mis on tänapäeva telefonimaailmas üliharuldane nagu ükssarvik. Aga 11 aastat tagasi tehti seda samuti ja rahvale see meeldis.

Paindlikkus: kuigi operatsioonisüsteemina tuksub masinas Sailfish OS, mis pole puhas Android, suudab nutitelefon tänu AppSupport´i lahendusele jooksutada ka Androidi rakendusi. Seegi oli eelmises Jollas, kuid ei töötanud veel hästi. Loodetavasti on nüüd, uuel dekaadil asi paranenud.

Mida arvavad fännid?

Jolla kogukond on olnud vaatamata vahepealsele vaikusele fanaatiline ja ustav. Portaali kommentaariumist leiab liigutavaid meenutusi, mis näitavad, et tegemist on millegi enama kui lihtsalt tehnikavidinaga.

Seal on aus tagasiside – kogukonna projekt ei pruugi alati suuta võistelda Samsungi või Apple'i ülipeeneks lihvitud äärteta ekraanidega, kuid oma nišis on mobiil kindlasti tegija.

Kas tasub riskida?

Hetkel on tegemist ettetellimisega. Telefon peaks omanikeni jõudma 2026. aasta esimesel poolel. See on pikk ooteaeg ja tehnoloogiamaailmas on pool aastat terve igavik. Kuid 99-eurone deposiit on täielikult tagastatav, mis muudab riski üsna minimaalseks.

Kui otsid telefoni, mis on lihtsalt tarbeese, vaata mujale. Kui aga otsid seadet, mis on avaldus, "Päris Linux" ja mis austab privaatsust, on Jolla Phone ilmselt üsna ainus ja haruldane valik.

Jolla Phone (2026) – kiire pilk peale

Kuna tegemist on veel arendusjärgus seadmega, põhineb hinnang avaldatud spetsifikatsioonidel ja tootja lubadustel.

PLUSSID

Tõeline privaatsus: Sailfish OS ei jälita kasutajat; füüsiline privaatsuslüliti on geniaalne lisa.

Remonditavus: kasutaja vahetatav aku ja tagakaas on tänapäeval haruldane luksus.

Jõudlus: 12 GB RAM ja 5G tugi tagavad, et telefon ei jää hätta ka aastate pärast.

Hübriidne kasutus: võimalus kasutada Androidi äppe ilma Google'ile hinge müümata.

Kogukonnapõhine: tunne, et oled osa millestki suuremast ja sul on Euroopa telefon.

MIINUSED

Ooteaeg: telefon saabub alles 2026. aasta I pooles.

Disainikompromissid: paksemad ekraaniääred ja "kulm" (notch) võivad mõnedele tunduda liiga vanamoodsad.

Hind: Lõpphind (kuni 699 €) on arvestatav väljaminek nišitoote eest.

Saadavus: Esialgu piiratud turgudel (EL, UK, Norra, Šveits), USA tugi alles kaalumisel.

Tehnilised andmed