Kui telefonil pole SIM-kaardi pesa: millest peab loobuma?

Oleme aastakümneid harjunud sellega, et uue GSM telefoni kasutuselevõtt algab ühe tuttava rituaaliga: väike nõelatorge seadme küljel, pisikese sahtli avanemine ja sinna oma mobiilse identiteedi – tillukese SIM-kaardi – libistamine. Nüüd on Apple otsustanud selle harjumuspärase liigutuse ajaloo prügikasti saata.

Värske iPhone Air on kohal ja selle kestas haigutab traditsioonilise SIM-kaardi pesa asemel tühjus (õigemini selllele kohale on mahutatud suurem aku või veel midagi kasulikku). Uus mudel toetab ainult eSIM-i.

See on kui üleminek paberraamatult e-lugerile – esialgu võõras, kuid ikkagi mugavam. Vana hea plastitükike on asendumas millegi nähtamatuga, digitaalse "vaimuga masinas". Mida see muudatus tavakasutaja jaoks tegelikult tähendab ja kas oleme valmis hüppama täielikult digitaalsesse tulevikku?

Uurisime Elisa erakliendi üksuse juhi Mailiis Ploomanni abiga, mida see uuenduslik tehnoloogia endast kujutab ning millised on selle varjatud eelised ja ootamatud karid.

Mis loom see eSIM õigupoolest on?

Kuigi nimi "eSIM" võib kõlada kui midagi ulmelist, on selle sisu üllatavalt lihtne. See on sisuliselt digitaalne "hing", mida ei saa taskust kaotada ega pooleks murda.

“eSIM ehk embedded SIM on telefoni sisse ehitatud virtuaalne SIM-kaart, mille aktiveerimine käib lihtsalt ja ilma füüsilise kaardita ning mis võimaldab kasutada kõiki mobiiltelefoni kasutaja jaoks olulisi teenuseid andmesidest roaminguni,” selgitas Ploomann.

Sisuliselt on kiip juba seadmes olemas, oodates vaid operaatorilt digitaalset käsklust.

Digitaalse kaardi nähtamatud võlud

Suurim võit tuleb kahtlemata mugavusest. Unusta operaatori juurde esindusse minek või kulleri ootamine. eSIM-i aktiveerimine on kiirem kui hommikukohv.

“Olemasoleva numbri puhul võtab eSIM-i kasutama hakkamine aega paar minutit ja paar hiireklikki. Kõige mugavam on seda teha teenusepakkuja iseteeninduses, eSIM aktiveerub kohe pärast kinnitamist. Kliendile genereeritakse QR-kood, mille skaneerimisel hakkab ühendus tööle ja seepeale kaotab kehtivuse ka eelmine SIM,” selgitas Ploomann.

Lisaks kiirusele on eSIM ka turvalisem varguse või kaotamise mõttes – seda ei saa ju kaotada ega kahjustada. Ja kui terve telefon peaks kaduma, saab eSIM-i täpselt nagu tavalise kaardi iseteeninduses või kõnega operaatorile välja lülitada või uude seadmesse tõsta.

Veelgi enam, eSIM avab ukse paindlikkusele. See on ideaalne lahendus ränduritele, kes soovivad eksootilises riigis viibides lisada telefonile ajutise kohaliku numbri, maksmata hingehinda roaming-tasude eest. Samuti lubab see ühes telefonis hoida mitut numbrit, näiteks isiklikku ja töönumbrit, ilma et vajaksid kahe SIM-pesaga kobakat telefoni.

See tehnoloogia ongi seni peamiselt pesitsenud seadmetes, kus iga millimeeter on arvel. “Peamiselt kasutatakse eSIM-i seadmetes, kus füüsilise SIM-kaardi jaoks napib ruumi. Näiteks nutikellades, mille korpus on väike ja kompaktne. Kuid järjest enam ka õhukestes nutitelefonides, kus tootjad on minimalistliku disaini nimel loobunud lisa-SIM-pesast,” tõi Ploomann näiteid.

Ja muidugi, keskkonnasõbralikkus. Iga eSIM tähendab üht tootmata jäänud plastikkaarti ja üht tegemata jäänud transporti. Globaalses mastaabis on see arvestatav võit.

Konksud ja kitsaskohad: Millega peab arvestama?

Igal uuel tehnoloogial on ka omad kasvuraskused ning eSIM pole erand. Kuigi turvalisuse poolest – PIN- ja PUK-koodide loogika jääb samaks – probleeme pole, on siiski paar olulist "aga".

Esimene ja Eestis kriitilise tähtsusega miinus on Mobiil-ID. Praeguse seisuga eSIM Mobiil-ID teenust ei toeta. Seega, kui oled harjunud riigitoiminguid ja pangaülekandeid Mobiil-ID-ga kinnitama, pead eSIM-ile üle minnes kolima ümber Smart-ID peale.

Teine, pisut vanamoelisem piirang on kontaktide salvestamine – eSIM-ile neid talletada ei saa, kõik peab minema telefoni enda mällu (kuigi enamik kasutajaid hoiab kontakte juba ammu ainult pilves).

Kõige suurem erinevus peitub aga telefoni vahetamises. Siin on füüsiline kaart siiani kuningas.

“Peamine miinus on aga turvalisuse kaalutlustel loodud piirang - füüsilist SIM-kaarti saab lihtsalt tõsta ühest telefonist teise, eSIM-i puhul seda teha ei saa. Ehk iga seadme vahetuse korral on vaja tellida uus eSIM,” lisas Ploomann. Muidugi on see teenus Eestis tasuline ja mitte väga odav.

Kui füüsiline SIM on nagu universaalne võti, mille saad sekunditega ühest uksest teise tõsta, siis eSIM on pigem nagu digitaalne tabalukk, mis on seotud konkreetse seadmega. Telefoni purunedes või uue vastu vahetades pead läbima taas iseteeninduse ja uue QR-koodi genereerimise protsessi.

Tehnoloogia kaalukausil: eSIM vs füüsiline SIM

Võtame uue tehnoloogia ja vana olija omadused lühidalt kokku.

eSIM (Digitaalne SIM)

Plussid:

Kiire aktiveerimine: saab kätte minutitega iseteeninduses, igal pool ja igal ajal.

Füüsiline vastupidavus: ei saa kaotada, murda ega kriimustada.

Mugavus reisil: lihtne lisada ajutisi välismaiseid numbreid.

Mitme numbri tugi: lubab kasutada ühes seadmes töö- ja isiklikku numbrit.

Disain ja keskkond: võtab vähem ruumi, võimaldades õhemaid seadmeid, ning säästab plastikut ja transporti.

Miinused:

Ei toeta Mobiil-ID-d: tuleb kasutada Smart-ID alternatiivi.

Keerulisem seadmevahetus: ei saa lihtsalt ühest telefonist teise tõsta; vajab iga kord uue eSIM-i (QR-koodi) tellimist.

Füüsiline SIM (traditsiooniline SIM kaart)

Plussid:

Lihtne seadmevahetus: võtab aega sekundeid – vana välja, uus sisse.

Toetab Mobiil-ID-d: hetkel ainus viis Mobiil-ID kasutamiseks (lisaks spetsiaalsetele M-ID kaartidele).

Harjumuspärane: proovitud ja testitud tehnoloogia, mis töötab igas (mitte-eSIM-only) telefonis.

Miinused:

Füüsiline kulumine: võib kahjustuda, kontakte määrida või ära kaduda.

Ebamugav hankimine: vajab füüsilist kohaletoimetamist (post, kuller) või esinduse külastust.

Võtab ruumi: piirab seadmete disainivõimalusi.

Kas visata vana kaart minema?

Füüsiline SIM-kaart ei kao meie seadmetest veel niipea, kuid eSIM on tulnud selle kõrvale jõulise ja kaasaegse alternatiivina. Apple'i samm vaid eSIM-ile panustada on selge märk sellest, kuhu poole tööstus liigub – vähem füüsilisi osi, rohkem digitaalset mugavust.

“Apple’i uusim mudel on näide sellest, kuidas tootjad otsivad viise seadmete lihtsustamiseks ja füüsiliste komponentide vähendamiseks. Kui need lahendused muutuvad laiemalt kättesaadavaks ja teenused universaalseks, võib eSIM tulevikus muutuda loomulikuks standardiks, täna aga tuleks veel koos spetsialistiga oma vajadused ja harjumused enne otsustamist üle vaadata,” võttis Ploomann olukorra kokku.

Kui vahetad telefoni harva ja Smart-ID on sinu jaoks juba igapäevane kaaslane, on eSIM hea ja mugav valik. Kui oled aga kirglik Mobiil-ID kasutaja või armastad pidevalt erinevate telefonide vahel "hüpata", tasub plastikkaardist veel kinni hoida.