Huawei tõi välja juba teise põlvkonna kolmeksvolditava telefoni, mis osteti minutitega

Huawei Mate XTs ehk juba teine Huawei kolmeksvolditav telefon müüdi Hiinas läbi vaid viie minutiga, vallandades tehnoloogiamaailmas enneolematu ostuhulluse. Nn skalperid, kes seadme endale haarasid, teenisid edasimüügilt tuhandeid jüaane. Kuid mis muudab selle kolmekordse voldiku niivõrd ihaldatuks? Pidi see ju olema tõeline nišitoode, mida tavainimene ei taha (ja ei jaksa osta).

Huawei Mate XTs on volditava ekraaniga seadme edasiarendatud inseneriime, mis murdub kahest kohast, kasutades kahte liigendit, mis lasevad seadmel akordioni (Z-tähe) moodi kokku ja lahti voltida.

Kui seade on täielikult avatud, pakub see 10,2-tollist OLED-ekraani, mis on oluliselt suurem kui ühe liigendiga volditavatel nutitelefonidel. See teebki Mate XTs-i erilisemaks. Kui telefon on vaid osaliselt volditud, saab seda kasutada 7,9-tollise tahvelarvuti režiimis. Täiesti kokkuvoldituna muutub seade tavalise 6,4-tollise telefoni sarnaseks, olles mugav ühe käega kasutamiseks.

Kuna üks paneel jääb alati telefoni välisküljele, ei vaja see seade eraldi kaaneekraani. Küll aga tekitab see küsimusi vastupidavuse osas, kuna painduv ekraan on kriimustustele vastuvõtlikum.

Huawei on uue põlvkonna Mate XTs mudeli liigendimehhanismi täiustanud, muutes selle sujuvamaks ja vastupidavamaks. Vaatamata oma keerukale konstruktsioonile on seade kokku voldituna vaid 12,8 mm paksune, mis on kolmekordse telefoni kohta muljetavaldavalt õhuke.

Seadmel puudub siiski ametlik IP-veekindlusreiting, mis on keeruka riistvara puhul ilmselt vastuvõetav kompromiss.

Loovuse ja tootlikkuse uus tase

Üks peamisi uuendusi Mate XTs-is on M-Pen 3 puutepliiatsi tugi, mis muudab seadme taskuformaadis märkmikuks või visandiplokiks. Pliiatsiga saab teha märkmeid, kommenteerida dokumente või visandada liikvel olles. Lisatud on ka nutikaid tootlikkuse trikke, näiteks teksti tõstmine ja selle lohistamine teise rakendusse, vältides ebamugavaid kopeerimise-kleepimise samme. M-Pen 3 on kasutatav ka esitluste kaugjuhtimiseks, on olemas slaidide juhtnupud ja virtuaalne laserkursor.

Tarkvara poolelt töötab Mate XTs Hiinas kohendatud Androidi kasutajaliidesega HarmonyOS 5.1, mis on optimeeritud suurtele painduvatele ekraanidele. Huawei on läinud kaugemale ja lubanud esmakordselt installida telefoni täisfunktsionaalseid töölauarakendusi, nagu WPS Office´i PC-versiooni. See hägustab piiri telefoni ja arvuti vahel, võimaldades kasutajatel käivitada 10-tollisel ekraanil PC-le loodud programme.

Tehnilised andmed ja jõudlus

Mate XTs'i südameks on Huawei uus Kirin 9020 kiibistik, mis annab eelmise mudeliga võrreldes 36% parema jõudluse. Seadmel on 16 GB RAM-i ja kuni 1 TB salvestusruumi.

Kaamerauuendused on samuti silmatorkavad. Kuigi seadmel on 50 MP põhikaamera ja 12 MP teleobjektiiv, on ultrawide ehk ülilainurk-kaamera saanud olulise uuenduse, olles nüüd 40 MP RYYB sensoriga, mis parandab pildistamist hämaras valguses.

Seadme sees peitub suur 5600 mAh aku koos 66 W juhtmega ja 50 W juhtmevaba laadimisega.

Plussid ja miinused

PLUSSID

Kolmekordselt volditav nutitelefon, mis avaneb 10,2-tolliseks tahvelarvutiks.

Uus M-Pen 3 pliiatsi tugi, mis lisab kasutusvõimalusi.

Täiustatud Kirin 9020 kiibistik ja uuendatud kaamerad.

Arvutitasemel rakenduste tugi (Hiina turul).

Suur aku ja kiire laadimine.

Madalam stardihind võrreldes eelkäijaga.

MIINUSED

Raske (298 g) ja paks võrreldes teiste volditavate telefonidega.

Väliselt paljastatud painduv ekraaniosa tekitab vastupidavuse küsimusi ja hakkab ilmselt rohkem kriimustusi saama.

Globaalselt puudub Google´i teenuste tugi nagu Huawei telefonidel ikka.

Kõrge hind, eriti Hiinast väljaspool.

Huawei Mate XTs on saadaval Hiina turul kolmes erinevas konfiguratsioonis, mille hinnad on järgmised:

16 GB RAM + 256 GB salvestusruum: ¥17,999 (umbes 2140 eurot)

¥17,999 (umbes 2140 eurot) 16 GB RAM + 512 GB salvestusruum: ¥19,999 (umbes 2380 eurot)

¥19,999 (umbes 2380 eurot) 16 GB RAM + 1 TB salvestusruum: ¥21,999 (umbes 2620 eurot)

Need hinnad kehtivad praegu vaid Hiina turul. Kui seade peaks kunagi jõudma rahvusvahelistele turgudele, on selle hind tõenäoliselt oluliselt kõrgem, võttes arvesse makse ja impordikulusid. Näiteks eelmine mudel, Mate XT, maksis Euroopas üle 3000 euro.