Valgusmäng ja hea disain, nagu ikka: Nothing Phone (3a) Lite lubab siiski raputada soodustelefonide turgu

Telefonide maailmas, mis on tihti hall ja ühetaoline, särab üks tootja veidi eredamalt kui teised – Londoni disainistuudio Nothing, mis paneb ikka vahest LED-blingi ka mobiili tagaküljele.

Nende läbipaistvad korpused ja minimalistlik filosoofia on kohati kui värske tuuleiil. 29. oktoobril 2025 tõmbas Nothing taas katte eest nende uuelt seadmelt, mis toob selle stiili laiema publikuni odavama hinnaga: Nothing Phone (3a) Lite.

See telefon püüab tõestada, et tipptasemel disain, nutikad funktsioonid ja sujuv tarkvara ei pea tähendama liigselt tühjendatud pangakontot.

Disain, mis kõnetab

Phone (3a) Lite jätkab Nothingu ikoonilist poolläbipaistvat disainikeelt, kuid teeb seda tagasihoidlikuma ja enesekindlama joonega. Klaasist korpusesse peidetud seade mõjub pigem hoolikalt meisterdatud käsitööna kui masstoodanguna. Saadaval mustas ja valges toonis, tõstavad selle viimistlus ja keerukad visuaalsed tekstuurid seadme esile kui justnagu palju kallima, mida hinnasildilt ei paista.

Igapäevaseks kasutuseks loodud telefon ei karda ka elu ennast: sellel on IP54 tolmu- ja veekindluse reiting (päris veekindel seega pole, aga sinna lähedale) ning sisemine alumiiniumraam lisab konstruktsioonile tugevust.

Glyph Light: vanad head glüüfid uues kuues

Telefoni tagaküljelt leiab Nothingu visuaalse käekirja ehk glüüfide uue versiooni: Glyph Light. See on inspireeritud klassikalistest teavitustuledest ja pakub minimalistlikku, kuid koheselt äratuntavat viisi teavitusi näha.

Alles on ennegi tuntud funktsioonid nagu "Flip to Glyph", mis lülitab telefoni kummuli lauale pannes helid automaatselt vaikseks ning "Essential Notifications". Samuti saab glüüfe kasutada kaamera taimerina grupipiltide tegemiseks. Kohandatavad valgusemustrid ja Nothingu oma helinad muudavad kogemuse terviklikuks.

Kaameraid on kolm

Nothing Phone (3a) Lite on varustatud kolme kaameraga süsteemiga, mille põhikaameraks on 50-megapikslise sensoriga optika. Telefoni on peidetud veel TrueLens Engine 4.0 pilditöötlus, mis leidub ka Nothingu lipulaevas Phone (3).

Suur 1/1,57-tolline Samsungi sensor püüab väidetavalt 64% rohkem valgust kui tüüpilised andurid selles klassis, tagades hea pildikvaliteedi ka keerulistes valgusoludes.

Lisaks põhikaamerale on tagaküljel 8 MP ülilainurkobjektiiv (119°) ja 2 MP makrolääts. Esiküljelt leiab teravateks selfideks 16 MP kaamera. Video salvestajale on tagatud 4K kvaliteet.

Ekraan, mis on tõeliselt ere

Üks telefoni silmapaistvamaid omadusi on selle ekraan: suur, 6,77-tolline paindlikust AMOLED-paneelist ning parajalt ere. Tippheledus HDR-sisu vaatamisel küündib 3000 nitini, samas kui välitingimustes tagab 1300-nitine heledus, et ekraan on kergesti loetav eredas päikesevalguses.

Full HD+ resolutsioon (387 ppi), mis pole iseenesest midagi erilist, tagab siiski piisavalt terava pildi ning 120 Hz adaptiivne värskendussagedus on samuti tänapäeva standardiks saamas, muutes telefoni kasutamise sujuvaks. 10-bitine värvisügavus (1,07 miljardit värvi) ja 2160 Hz PWM-hämardamine (vähendab silmade väsimust) tõstavad selle ekraani oma hinnaklassis esile.

Jõudlus ja tarkvara

Telefoni ajuks on MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G kiibistik, mis on ehitatud 4 nm kiibitehnoloogiale. Kaheksatuumaline protsessor (kuni 2.5 GHz) ja täiustatud vedelikjahutuse süsteem annavad stabiilse ja kiire töö ka mängides. Antutu testitulemuseks on märgitud 710 000+.

Füüsilist muutmälu on telefonil 8 GB, millele lisandub kuni 8 GB virtuaalset RAM-i. Salvestusruumi on 128 GB ning üllataval kombel on see MicroSD-kaardi abil laiendatav: kuni 2 TB-ni.

Nothing OS 3.5 (põhineb Android 15-l) on üsna puhta disainiga, kiire ja omapärane. Lisatud on nutikad funktsioonid nagu "Nothing Al Essential Space" märkmete ja ideede haldamiseks ning "Private Space" isiklike failide peitmiseks.

Nothing on ka pikaealisuse eest hoolitsenud, lubades seadmele kolm suurt Androidi versiooniuuendust ja kuus aastat turvapaiku.

Aku kestab

Kõige selle juures hoiab tulesid põlemas suur 5000 mAh aku. Tänu säästlikule kiibistikule ja optimeeritud tarkvarale lubab Nothing, et segakasutuses peab telefon vastu ligi 2 päeva.

Laadimine toimub 33 W kiirlaadimisega, mis annab 50% aku mahust kätte umbes 20 minutiga. Lisaks on olemas 5 W juhtmega pöördlaadimine, et vajadusel näiteks oma kõrvaklappe turgutada.

Plussid ja miinused

Kuigi me pole telefoni veel ise testida saanud, siis paberil olevate andmete põhjal joonistuvad välja mõned tugevused ja mõned kompromissid.

PLUSSID

+ Väljapaistev ja äratuntav disain koos Glyph Lightiga

+ Tippklassi kuuluv 6,77-tolline AMOLED-ekraan (3000 nitti)

+ Oma klassi üks parimaid tarkvaratugesid (6 aastat turvapaiku)

+ Laiendatav mälumaht (MicroSD)

+ Suur 5000 mAh aku

MIINUSED

- 33 W laadimine on küll kiire, kuid konkurendid pakuvad selles hinnaklassis juba veelgi kiiremaid lahendusi

- Lisakaamerad (8 MP ülilainurk ja 2 MP makro) tunduvad kirjelduse järgi tagasihoidlikud

- IP54 reiting on pigem pritsme- kui veekindlus