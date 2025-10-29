Minu esimene nutikell - Huawei Watch GT 6

Kui anda ligi 300 eurot maksva nutikella inimesele, kes ei kanna igapäevaselt kella ega tunne sellest puudust on eesmärk selge: saada aus kogemus. Test kestis kaks nädalat. Seade läks tagasi, kuid harjumus jäi, nagu ka randmele vaatamine. See ütleb palju.

Kell: Huawei Watch GT 6 41 mm

41 mm mudel on väike ja kerge. Korpus istub madalal ja ei jää varruka alla kinni. Lavendlililla rihm näeb kena välja ja hääldamatu nimega materjal on käel mugav. Kui välimus meeldib, paned kella hommikul randmele ja unustad ära, et see on peal.

Ekraan on ere ja loetav ka päikese käes. Numbrilaudu on palju. Vali rahulik vaade, et silm puhkaks. Ülemine nupp annab kerge vibratsiooni. Liikumisel on lihtne kerida ja valida kasvõi kindaga.

Mõõdud ja kaal: 41,3 × 41,3 × 9,99 mm, ligikaudu 37,5 g (ilma rihmata).

Rihma sobivus randmele: valge või lilla 120–180 mm, kuldne 130–190 mm, must 120–190 mm

46 mm mudeli rihm 140–210 mm. Ekraan: ere AMOLED, loetav ka päikese käes.

Tarkvara: HarmonyOS 6 - Huawei.

GPS: jah

Tervis: pulss, HRV, stress, uni, SpO2, tsükli logi.

Aku: 7–14 päeva tüüpilise kasutuse juures.





Aku, mis ei tekita stressi

Eelarvamus, et nutikell kestab ühe päeva, ei pidanud. 41 mm mudel hoidis töös 8 kuni 12 päeva. GPS-treeningud ja pidev pulsi mõõtmine lühendavad seda, kuid nädal kulgeb muretult. Ühekordne laadimine nädalas on reaalne plaan.

Liikumine, uni ja tsükkel

GPS joonistas jooksuringi täpseks. Tempo ja tõus tulid kaardile selgelt. Sammude arv päevas kasvas, sest kell tuletas meelde, et tõuse püsti ja liigu. Uni paranes veidi, õhtune ekraaniheledus langes automaatselt. Tsükli logimine on sisse ehitatud. Teed märked ja saad mustri, mis aitab planeerida. Kahjuks mõne nädalase testiga on korra kuus toimuvat keeruline testida.





Mis häiris

Kahjuks vererõhku kell ei mõõda. See on pettumus, kui ooled näinud Huawei Watch D/D2 kella, mis mõõdab vererõhku otse randmelt.

Huawei Health äpi paigaldus androidis käib tootja allikast, mitte Play Store’ist. See samm võib paljusid ära ehmatada kuna väljaspool Play store olevad äpid tunduvad ebaturvalised.

Esmane seadistus küsib kohutavalt palju nõusolekuid. Klikke kogunes kümneid, kui mitte sadu. Miks ei võiks olla nuppu, mis lihtsalt nõustuks kõigi andmete töötlemisega Hiina rahvavabariigi poolt ning saaks eluga edasi minna. Õnneks on seda vaid ühekordselt, kõigi rakendustega teha ja pärast töötab kõik stabiilselt.



Kahjuks ei lae kell tavalise juthmevaba laadijaga ega reverse charginguga näiteks telefoni peal. Ei ole suur probleem, kuna aku kestab hästi - pigem seisneb selles et kella oma laadija kipub ära kaduma, kui seda nii harva vaja on.

Vajab lisa rakendusi - Kaarti ei saa vaadata Google mapsist, Wazest vaid vaja on installida Petal maps, mida pole siiani saada uuematele Pixel telefonidele. Google mapsi näitamine kella vajab tasulist lisarakendust, nagu ka spotify juhtimine jne.

Väiksed võidud, mis jäävad külge

Esimene nädal: aku 9 päeva. Teine nädal kolme GPS-treeninguga: 7 päeva. Teavitusi nägin kellalt, telefoni haarasin harvem. Hinnanguliselt umbes kolmandiku võrra vähem katkestusi. Uni pikenes keskmiselt viis minutit. Need on väikesed võidud, kuid mõju on igapäevane.

Kellele sobib

Väikese randmega kandja, kes eelistab kerget kella.

Inimene, kes tahab vähem telefoni kätte võtta - kasvõi kellaaja vaatamiseks

Liikuja, kes soovib und, pulssi ja samme ühes kohas näha.

Kellele ei sobi

Inimene, kes tahaks vererõhku mõõta randmelt - D2 on äge kell, mis on saanud liiga vähe tähelepanu

Inimene, kelle töökoht ei luba Huawei seadmeid või äppe telefoni paigaldada.

Inimene, kes ootab palju kolmanda osapoole äppe.





Otsus

Hind 249 eurot. Kui kannad iga päev aasta, on kulu umbes 0,82 eurot päevas. Sain selle eest selgema ajataju, vähem katkestusi ja parema une rütmi. Väärtus tekib väikestest sammudest iga päev.

Proovi 41 mm mudelit nädalaks. Kui unustad kella randmele ja aku ei sega, jääb see kasutusse. Kui vererõhk on sulle tähtis, lisa eraldi seade.

Mida teha, kui see on sinu esimene nutikell

Proovi poes kella, jälgi et korpus ei suru luu vastu. Vali vaikne numbrilaud ja jäta teavitused ainult põhiäppidele. Tee üks GPS-treening ja üks täis unenädal, saad baastõed kätte. Jäta alati ekraan välja, hoia automaatne heledus peal. Kui vajad vererõhku, lisa eraldi mõõtja ja hoia andmed samas äpis, kui võimalik. Tohid äpi paigaldama tootja allikast.

14 päeva hiljem vaatasin endiselt randmele, kuigi kell oli tagastatud. Harjumus jäi. See on lihtne märk, et väike ja kerge kell muutis mu päeva käiku.