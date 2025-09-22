Nutikell 1000€ eest, et vee all sõnumeid saata.

Huawei tõi täna avalikkuse ette terve rea uusi seadmeid, keskendudes aktiivse eluviisi, loovuse ja noortepärase kasutajakogemuse ühendamisele. Pariisis toimunud „Ride the Wind“ nimelisel esitlusel näidati uusi nutikellasid, kõrvaklappe, tahvelarvutit ja nova seeria telefone. Kõik tooted on loodud visiooniga „Now Is Yours“ – tehnoloogia, mis toetab loovust, liikumist ja isikupära.





GT 6 seeria: nutikell sportlikule inimesele

Huawei Watch GT 6 on suunatud aktiivsetele kasutajatele, kes soovivad kellalt rohkem kui lihtsalt sammulugemist. Kell pakub kuni 21-päevast akukestvust, täpset GPS-jälgimist ja terviseandmete jälgimist uue TruSense™ süsteemi abil. Golfi harrastajate rõõmuks uues kellas endiselt detailsed rajakaardid, mille järgi enda kaugust ja asukoha aukudest määrata.

Väiksem kell on vaid 41mm ning näeb viisakas välja ka peenema randme peal.

Uuteks treeningrežiimideks on näiteks:

Jalgrattasõit koos virtuaalse võimsusanduriga

koos virtuaalse võimsusanduriga Trail running , mis näitab tõusugraafikut ja kaldeanalüüsi

, mis näitab tõusugraafikut ja kaldeanalüüsi Suusatamine koos täpse GPS-i ja kiirusandmetega

Hind: 250–300 €





GT 6 Pro: sammu võrra edasi

GT 6 Pro lisab parema korpuse, rohkem sensorivõimekust ja kõrgema kvaliteediga viimistluse.

Hind: 380 € või 500 € – sõltuvalt viimistlusest





Watch Ultimate 2 ja D2: profiklassi jälgimine

Watch Ultimate 2 on esimene nutikell, mis võimaldab sukelduda kuni 150 meetri sügavusele ja omab ka kõlarit ning võimaldab saata vee all, teisele samasugusele kellale eelseadistatud lühisõnumeid kuni 30 meetrini. SOS-funktsioon töötab kuni 60 meetri sügavusel.

Watch D2 keskendub vererõhu mõõtmisele ja sobib kasutajale, kes vajab põhjalikumat tervisemonitooringut.

D2 näol on tegu kellaga, millesse tõesti usume ning oleme ka ise kasutanud. See on meditsiiniseade mis võiks päästa elusid kuid ilmselgelt ei saa piisavalt tähelepanu.

Kella kõige suurem puudus on olukord, kus uut rihma ei ole sugugi lihtne osta, kuigi tegu on kulumaterjaliga.

Huawei esindaja oskas öelda, et teemaga tegeletakse kuid seni käib lihtne rihmavahetus ainult läbi hoolduskeskuse, olgugi, et kasutaja saaks seda ise vahetada, nagu ükskõik millist teist kellarihma.

Watch Ultimate 2 hind: 900–1000 €

Watch D2 hind: 400 €





nova 14 seeria: selfid, mis kannatavad suurendust

Nova 14 Pro tuleb uuendatud 50 MP esikaameraga, 5x portree-zoomiga ja uue Ultra Chroma tagakaameraga. Telefonil on sisse ehitatud tehisintellekti põhine pilditöötlus, mis võimaldab näiteks inimestel fotodel parima näoilme välja valida või soovimatud objektid eemaldada.

Tähelepanu: nova 14 ei jõua Baltikumi turule.

Nova 14 Pro hind: 700 €

Tavalise Nova 14 hind: 500–550 €





MatePad 12X: paberi tunne, digitaalselt

MatePad 12X PaperMatte Edition on suunatud neile, kes loevad ja kirjutavad palju. Tahvelarvutil on peegeldusvastane ekraan, mis imiteerib paberi tunnet, ning see töötab koos uue M-Pencil Pro pliiatsiga.

M-Pencil Pro võimaldab kiiret ligipääsu märkmetele ja pintslite vahetust keeramise abil. Kogu kombo sobib hästi loomeinimestele, õpetajatele või õppuritele.

MatePad 12X hind: 600 või 650 € (komplektis klaviatuur)

Uue, õite peene M-Pencil Pro Nutipliiatsi hind: 130 €





FreeBuds 7i: vaikusesse ja tagasi

FreeBuds 7i kõrvaklapid pakuvad 4. põlvkonna mürasummutust, ruumilist heli ja automaatset kohandumist keskkonnaga. Sobib hästi igapäevaseks kasutamiseks – kodus, kontoris või teel olles.

Hind: 100 €

Kas ja millal Eestisse?

Nova Pro mudel Baltikumi ei jõua ja hetkel on tahvligi saadavus ebaselge, kuid ülejäänud seadmed peaksid olema kättesaadavad üsna pea.

Huawei uus tootevalik sobib inimesele, kes tahab midagi enamat – olgu see siis täpne vererõhumõõtmine, kell, mis ei vaja igapäevast laadimist või käsitsi joonistamine, mis tundub päriselt nagu paberi peal.

Kui otsid sportlikku, nutikat ja visuaalselt kena tehnikat, tasub neid mudeleid proovida – vähemalt käe peale panna.