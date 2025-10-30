Portaal maailmade vahel: Astro A20 X kõrvaklapid lõpetavad seadmete vahel žongleerimise

Jah, see on tüütu rituaal, mida teab iga mitut platvormi kasutav mängur. Just lõpetasid tulise lahingu PlayStation 5-l, aga mängurid kutsuvad sind juba arvutisse. Algab tüütu tants: USB-donglite ja juhtmete ümbertõstmine, Bluetoothi menüüs sobramine, seadme uuesti sidumine. Heli kaob, närvid kuluvad. See on väike, aga korduv peavalu.

Aga mis siis, kui see kõik oleks minevik? Peakomplekt võib ju olla justkui sild erinevate maailmade, sinu arvuti ja konsooli vahel (ja isegi telefoni), vahetades ühendust kiiremini kui jõuad haarata teise puldi.

Logitech G viskas kinda ja esitles hiljutisel Logitech G Play 2025 üritusel septembris uut Astro A20 X peakomplekti – relva, mis lubabki just seda. See oli nüüd meie testimislaual.

See on loodud diivanikangelastele, konkurentsihimulistele mänguritele ja öistele võitlejatele. Uurisime, kas tegu on pelgalt turundusmula või tõelise revolutsiooniga sinu mängulaual.

Võlutrikk nimega PLAYSYNC

Enamiku juhtmevabade peakomplektide suurimaks needuseks on nende truudus vaid ühele seadmele korraga. Arvutilt konsoolile liikumine tähendab lahtiühendamist, taasühendamist ja ootamist. See on tüütu.

Astro A20 X tuumaks on PLAYSYNC AUDIO tehnoloogia. See lubab sul ühendada klapid samaaegselt kahe mängusüsteemiga ja vahetada nende vahel üheainsa nupuvajutusega.

See imeline karp paremal võtab vastu USB kaablid kosoolidest ja PC-st ning jagab signaali edasi kõrvaklappidele juhtmevabalt LIGHTSPEED-iga.

Kujuta ette: su arvuti ja PS5 (või Xbox) on mõlemad ühendatud (ühe väikese karbiga, pildil).

Sõber helistab Discordis? Vajutad klappidel nuppu. Tahad tagasi mängu hüpata? Vajutad uuesti. Ja see vahetus toimub vaid sekundi-kahega. Olgu tegu PS5, Xbox Series X|S, Switchi või arvutiga (või nutitelefoniga) – A20 X teebki selle põhimõtteliselt hetkega ära.

Lisaks on sel ka Bluetooth, et saaksid sujuvalt mobiilile üle minna.

Kergem kui su südametunnistus (pluss RGB)

A20 X on saanud uue disaini, selleks kulus palju aega, aga lõpuks on jäetud vanad A20 mudelid tolmu koguma. Kaaludes alla 300 grammi ja kasutades reguleeritavat vedrustus-stiilis peapaela ning hingavat kootud kangast, on see üsna mugav mitmepäevasteks mängumaratonideks. See ei istu peas nagu kiiver, vaid pigem nagu hästi sisse kantud müts.

Ja esimest korda ASTRO seeria ajaloos on pardale toodud ka RGB-valgustuse maagia. Kaheksa programmeeritavat tsooni ja 16 miljonit LIGHTSYNC RGB värvi lubavad sul klapid sobitada oma mänguseadistuse, meeleolu või mängu temaatikaga.

Video URL

Kuid valgustus toob alati esile küsimuse: mis saab aku kestvusest? Siin peitub A20 X teine suur üllatus. Logitech väidab, et klapid kestavad kuni 90 tundi ilma valgustuseta ja ikkagi muljetavaldavad 40 tundi sisselülitatud RGB-ga.

Testimisel pidas aku valgustusega vastu umbes 35 tundi, mis on ikka veel endiselt üsna tippklassi näitaja. Klapid hakkavad tühjenemisest märku andma umbes 3 tundi enne täielikku vaikust, andes piisavalt aega mängusessioon lõpetada. Vahepeal saab ka juhtme taha ühendada ja edasi mängida.

Hääl, mis väärib eetriaega

Peakomplekti juures on heli kuningas. A20 X kasutab 40 mm PRO-G elemente, mis pakuvad selget ja kaasahaaravat heli. Sagedused on mängu jaoks hästi tasakaalus, heli on sügav ja detailne, ilma märgatavate moonutusteta. Eriti muljetavaldav on mängusiseste helide suunataju – vastaste sammude või kaugete plahvatuste asukoha tajumine on lihtne.

Kui tahad muusikat kuulata, siis olenevalt eelistustest on kas kõik korras või jääb bassidest väheseks. Suurt tümakat need klapid ei paku.

Xboxi pesa on tühi.

Tõeline staar on ka mikrofon. A20 X laenab tehnoloogia otse tippklassi A50 X perelt:

48 kHz täisribalaius, enam-vähem ringhäälingu kvaliteediga mikrofon.

Lihtne vaigistusnupp diskreetse indikaatortulega.

Eemaldatav mikrofon neiks hetkedeks, kui sukeldud üksinda RPG-maailmadesse või tahad tänaval klapid peas kõndida, jätmata muljet plehku pannud telefonimüüjast.

See mikrofon teeb hääle Discordi vestlustes kadedusttekitavalt heaks. Lisaks on sel Blue VO!CE tehnoloogia tugi. See tähendab, et saad G HUB tarkvaras rakendada filtreid ja efekte, et su hääl kõlaks "sujuvalt, lahedalt või lausa eepiliselt," nagu Logitech ise märgib.

Kontroll sinu kätes

Klappidele on sisse ehitatud ka MixAmp tehnoloogia, mis lubab sul otse peakomplektilt reguleerida mängu- ja vestlusheli tasakaalu. Nüüd saad liiga lärmakaks muutunud sõbrad nupuvajutusega vaiksemaks keerata, ilma et peaksid mängust lahkuma.

Kõike seda hallatakse Logitech G HUB tarkvaras. See on keskne juhtimiskeskus, kus saad:

Häälestada ekvalaiseri (EQ) sätteid.

Kohandada RGB-valgustuse efekte ja värve.

Seadistada mikrofoni Blue VO!CE filtreid.

Kasutada "Samples" vahekaarti, mis toimib sisuliselt soundboard'ina – saad määrata erinevaid heliklippe, mida nii ise kuulda kui ka otse mikrofoni kaudu edastada.

Plussid ja miinused

PLUSSID

+ PLAYSYNC: kahe seadmega korraga ühendumine ja välkkiire vahetamine on revolutsiooniline mugavus.

+ Akukestvus: 90 tundi (ilma RGB-ta) on hea; 35-40 tundi (RGB-ga) on samuti väga tugev tulemus.

+ Mikrofoni kvaliteet: 48 kHz helikvaliteet koos Blue VO!CE tarkvaraga on oma hinnaklassi tipp.

+ Mugavus: kerge kaal (alla 300 grammi) ja vedrustusega peapael teevad sellest mugavad klapid pikkadeks sessioonideks.

+ Heli: selge, detailne ja suurepärase suunatajuga heli nii mängudes kui ka muusikas.

MIINUSED

- Hind: 200 eurot paigutab selle keskklassi tippu, kus konkurents on tihe.

- Tarkvara: G HUB-is valitud RGB-värv ei pruugi alati 100% täpselt vastata klappidel kuvatavale toonile.

- Nupud: eemaldamisel võib alguses kogemata vajutada seadmevahetusnuppu.