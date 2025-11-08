Analoog võimutseb: mänguriklaviatuuril G515 TKL saab ise klahvide sügavust kruttida

"Juhtmevabadus on tõeline vabadus," sosistavad ühed mängurid laiskalt diivanil lösutades. "Juhe on alles kiirus," pomisevad teised vastu, need tõelised e-sportlased, kelle jaoks iga millisekund loeb ja kelle laual pole kohta viivitusele ega tühjale akule.

Just sellele teisele grupile – kompromissitutele kiirusekummardajatele – on Logitech suunanud oma uusima relva: G515 RAPID TKL Analog.

See klaviatuur ei üritagi olla kõigile, kuigi teatud seadistustega sobib see ka väga erinevatele kasutajatele. See on kallis ka. See on juhtmega. Ja just nii peab see olema erakordselt hea.

Meile sattus see musta värvi minimalistlik ime näppude alla ja uurisime, kas roostevabast terasest pealisplaadi all peituv analoogtehnoloogia on oma hinda väärt või on tegu lihtsalt järjekordse RGB tulukesi Windowsiga sünkroonis vilgutava vidinaga.

Mida need müstilised lühendid jälle tähendavad?

Enne veel, kui sukeldume tehnoloogia sügavamatesse kihtidesse, teeme kiire spikri. Kui sa näed klaviatuuri nimes lühendeid TKL, "madal profiil" või "analoog", siis mida need tegelikult tähendavad?

TKL ( Tenkeyless ): see on klaviatuurimaailma "kupee" formaat ehk kitsam klahvistik. Tootja on ära jätnud parempoolse numbriploki (mida raamatupidajatel vaja, aga nemad ei mängi). Tulemuseks on kompaktsem disain, mis jätab su lauale hiire jaoks oluliselt rohkem liigutamisruumi. Mänguritele on see puhas kuld.

see on klaviatuurimaailma "kupee" formaat ehk kitsam klahvistik. Tootja on ära jätnud parempoolse numbriploki (mida raamatupidajatel vaja, aga nemad ei mängi). Tulemuseks on kompaktsem disain, mis jätab su lauale hiire jaoks oluliselt rohkem liigutamisruumi. Mänguritele on see puhas kuld. Madal profiil ( Low-Profile ): kui tavaline mehaaniline klaviatuur on justkui kõrge matkasaabas, siis madala profiiliga klaviatuur on elegantne king, aga üritab pakkuda osasid mehaanilise klaviatuuri eeliseid. G515 on vaid 22 mm kõrgune. See tähendab, et su käed lebavad lauapinnale lähemal, mis võib paljude jaoks olla mugavam ja kiirem, kuigi nõuab alguses veidi harjumist.

kui tavaline mehaaniline klaviatuur on justkui kõrge matkasaabas, siis madala profiiliga klaviatuur on elegantne king, aga üritab pakkuda osasid mehaanilise klaviatuuri eeliseid. G515 on vaid 22 mm kõrgune. See tähendab, et su käed lebavad lauapinnale lähemal, mis võib paljude jaoks olla mugavam ja kiirem, kuigi nõuab alguses veidi harjumist. Analoog (Analog): See tehnoloogia on G515 tõeline süda. Enamik klaviatuure on digitaalsed: klahv on kas "all" (sees) või "üleval" (väljas). Analooglüliti on aga nagu auto gaasipedaal. See tuvastab, kui sügavale sa klahvi vajutad, ja seda 0,1 mm täpsusega. See avab mängudes ja seadistamises täiesti uue maailma, sest sa saad seadistada, millisel sügavusel vajutus ja vabastus töötavad, kasvõi klahvikaupa.

Esmamulje: külm metall ja soe valgus

Karbis välja võttes mõjub G515 soliidselt. See näeb välja sarnane oma eelkäijatele (nagu G915), kuid materjalide kvaliteet ja RGB-valgustuse viimistlus on selgelt rafineeritumad. Roostevabast terasest pealisplaat annab sellele mõnusa raskuse ja jäikuse – klaviatuur ei paindu ega nagise ka kõige tulisemas lahingus.

Saadaval on nii must kui ka valge versioon. testis oli must. Klahvid on kaetud kvaliteetse doubleshot PBT-plastikuga, mis tähendab, et klahvid ei kulu ära erinevalt odavamatest värvitud klahvidest.

Kuigi klaviatuur on üliõhuke, on selle all lahtiklapitavad jalad, millel on kaks erinevat kõrgust, nii et kaldenurka saab igaüks oma randme järgi paika sättida.

Töö ja vile koos: kaks nägu, üks klaviatuur

Esimesed trükikatsetused olid... harjumatud. Klahvid on pehmed ja madalad, aga tänu analoogtehnoloogiale tundus nende käik tavakasutaja jaoks üllatavalt pikk (kuigi tehniliselt on see vaid 2,5 mm).

Siin tulebki mängu analooglülitite (Logitech nimetab neid Halli efekti lülititeks) maagia. Vaikimisi on klahvid ülitundlikud. Niipea kui klahvi puudutad, reageerib see koheselt. See on suurepärane Fortnite'is ehitamiseks, aga essee kirjutamiseks. mitte nii väga.

"Kippusin oma klahvivajutusi põhjani vajutama ja sellised kerged ülitundlikud lülitid teevad kohe palju trükivigu," tunnistas üks meie testijatest, "kuna tegu on analooglülititega, lahendas probleemi peaaegu täielikult see, kui lasin rakendumispunkti peaaegu põhja. 2,2 mm oli minu jaoks see kuldne kesktee, aga igaüks peab katsetama, et leida enda oma."

Kui seadistad rakendumise liiga madalaks (näiteks 0,1 mm), hakkab klaviatuur reageerima isegi siis, kui sõrm vaid õrnalt nuppu või naaberklahvi riivas.

Appi tuleb ka klaviatuuri vasakus ülanurgas asuv Game Mode nupp. See pole ainult selleks, et Windowsi klahv välja lülitada (kuigi see on selle peamine ülesanne, et sa mängust kogemata välja ei lendaks). See lülitab välja ka muud naaberklahvid WASD klahvide juures, et vigu liiga tundliku nupustikuga ei tekiks. Logitech G HUB tarkvara kaudu saad luua veel erinevaid profiile iga olukorra jaoks.

See seal üleval Esc klahvi kohal ongi Game Mode nupp.

Nii saadki ühe nupuvajutusega muuta oma sügavate klahvivajutustega "kirjutusmasina" tagasi ülitundlikuks "mängurelvaks".

Mängumaagia: miks Rapid Trigger on olulisem, kui arvad

"Mängimine on see koht, kus G515 Rapid TKL tõeliselt särab," öeldakse rahvusvahelistes arvustustes korduvalt ja muidugi peab sellega nõustuma.

Lisaks rakendumispunkti (0,1 mm kuni 2,5 mm) seadistamisele on pardal ka teine huvitav tehnoloogia nimega Rapid Trigger.

Mida see teeb?

Tavaline klaviatuur peab uue vajutuse registreerimiseks kerkima peale vajutust tagasi üles kindla "lähtestuspunktini". Rapid Trigger tühistab vajutuse kohe, kui sa klahvi kas või juuksekarva võrra kergitad, mis annab mängurile seniolematu kiiruse.

Mõelge sellele nii: FPS-mängudes tähendab taoline abivahend, et saad teha "piilumist" (kiirelt nurga tagant välja ja tagasi) või strafe´imist (külgsuunas liikumist) ebaloomuliku kiiruse ja täpsusega. See võib anda selgelt mõõdetava eelise.

Kuid siin on ka oht. Olge hoiatatud, et mõned neist samadest mängudest peavad Rapid Trigger´i kasutamist ka petmiseks, nii et ära imesta, kui mäng sind serverist välja viskab.

Kas juhtmevabaduse võib ohvriks tuua?

Kuid kas see klaviatuur on väärt oma hinda, eriti kui selle eest ei saa isegi juhtmevaba ühendust?

Vastus on jah, aga ainult teatud tingimustel.

Kui sa oled tõsine võistlusmängur, kes ihkab magnetlülitite pakutavat ülimadalat latentsust, ülimat kohandatavust ja kvaliteetset koostet ning oled nõus selle nimel juhtmevabadusest loobuma, on G515 RAPID TKL puhas võit.

See on spetsialiseeritud tööriist, mis on loodud ülimaks kiiruseks. See, et klahvistik näeb ka laual hea välja (Saab Windowsiga seadistada ka teisi RGB lisaseadmeid juhtima Windowsi Dynamic Lighting´iga) ning on tegelikult ka piisavalt mugav igapäevaseks trükkimiseks (pärast väikest käigusügavuse seadistamist), on lihtsalt meeldiv boonus.

PLUSSID

+ hea koostekvaliteet (roostevabast terasest plaat, PBT-klahvikatted)

+ erakordselt madal viide (juhtmega ühendus ja kiired lülitid)

+ täielikult kohandatav: reguleeritav rakendumispunkt (0,1-2,5 mm) ja Rapid Trigger tehnoloogia igale klahvile eraldi

+ läbimõeldud disain: hea Windowsiga ühilduv RGB-valgustus, kasulik Game Mode nupp ja kaks kaldenurka.

MIINUSED

- üsna vali lineaarsete lülitite kohta

- lülitid pole kiirvahetatavad (hot-swap), mis piirab entusiastide kohandamisvõimalusi

- puuduvad eraldiseisvad meediaklahvid (need on peidetud funktsiooniklahvide alla ja halvasti nähtava tähistusega)

- kõige kõrgematel rakendumisseadetel võib esineda soovimatuid klahvivajutusi.